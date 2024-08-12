Подарили украшение: Омаров познакомил жену с родителями
Курбан Омаров познакомил новую жену с родителями
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Для этого пара отправилась в Дагестан.
Предприниматель Курбан Омаров отвез супругу Валерию в Дагестан, чтобы познакомить со своими родителями. Девушка сама раскрыла подробности встречи, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
Как сообщила Валерия Омарова, и свекор, и свекровь встретили ее тепло, и даже сделали приятный подарок.
«Мне невероятно повезло встретиться и познакомиться с такой крепкой и интеллигентной семьей. Меня приняли как родную, окутали вниманием, теплотой и заботой. Это на самом деле огромное счастье — быть частью такой семьи. А перед нашим отлетом они подарили мне такой подарок», — написала Валерия.
По всей видимости, речь идет о драгоценном браслете, который демонстрирует девушка на видео, опубликованном в соцсетях. Кроме того, в кадр попадает и шикарный букет в корзинке.
Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Курбана Омарова опубликовала видео из роддома.
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