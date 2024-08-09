Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Артисты устроили пышный праздник в честь своей любви. Как признался Гарик, задача была одна — порадовать любимую.

Актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста Гарика Харламова накануне, этого события с нетерпением ждали поклонники и близкие звездной пары. Печати в паспорте супруги поставили еще в июле, а теперь пришло время свадебной вечеринки. На торжестве выступал Сосо Павлиашвили, а церемонию провел друг и коллега жениха Сергей Бурунов.

Все это шоу, белое платье и цветы, впрочем, Гарику нужны не были. По словам комика, избранница мечтала об этом, и он не мог ей отказать.

Как известно, Харламов дважды разведен, от второго брака с актрисой Кристиной Асмус у него есть дочь Анастасия. Расставания, как любит шутить артист, дались ему дорого оба раза, пришлось изрядно раскошелиться. Поэтому в третий раз в ЗАГС он не спешил. Желание Ковальчук традиционно отпраздновать женитьбу оказалось решающим.

«Для Катюхи это вообще первая свадьба, она первый раз выходит замуж в жизни, и ей хочется белое платье, обмен кольцами, вот эти вот все традиции, блестки, чтоб родные-близкие все это видели и были рядом», — рассказал Харламов в интервью Надежде Стрелец.

Одной церемонией пара не обошлась. Влюбленные всерьез намерены заняться вопросом пополнения. Как отметил Гарик, дочка — лучшее, что он мог сделать в жизни. И он надеется, что скоро его можно будет снова поздравлять. А пока вместе с 5-tv.ru узнайте, как прошла роскошная свадьба актрисы и юмориста.