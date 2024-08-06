Визовый вопрос: кому могут отказать в шенгенской визе в 2024 году

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Важно соблюдать несколько правил, чтобы получить разрешение на въезд.

Европа недоступна, визы не дают, границы закрыты — такие фразы частенько можно услышать из уст недобросовестных туроператоров. Это неправда. Выезжать за пределы России гражданам никто не запрещал, да и многие страны Европейского союза по-прежнему ждут российских путешественников. Однако обстановка в мире все же дает о себе знать. К сожалению, сейчас не все европейские государства дают разрешение на въезд гражданам РФ. Чтобы провести отпуск на территории Шенгенской зоны, нужно знать несколько важных нюансов. 5-tv.ru рассказывает, какие страны охотно ставят визы россиянам, что должно входить в обязательный пакет документов при подаче, и почему сотрудники отечественных СМИ могут получить отказ во въезде.

Какие страны выдают шенгенские визы россиянам в 2024 году

Несмотря на увеличение сроков рассмотрения заявления и повышение сервисного сбора с 35 до 90 евро, многие европейские страны по-прежнему выдают визы гражданам России. Туристы могут посетить Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальту, Норвегию, Португалию, Румынию, Словению, Францию, Хорватию, Швейцарию и Швецию. Есть важный нюанс: представительства далеко не всех этих государств лояльны к россиянам. Например, страны Скандинавии требуют показать солидную сумму на дебетовой карте (от миллиона рублей), Германия рассматривает заявления только клиентов европейских банков, а Австрия принимает страховки лишь от аккредитованных при посольстве компаний.

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Однако не все так печально. Если путешественнику не охота соблюдать все дотошные требования нелояльных стран, а посетить хочется именно их, то всегда есть возможность оформить визу другого государства, входящего в Шенгенскую зону. Перемещения внутри этого пространства ограничены разве что сроками пребывания, это значит, что из одной страны туристы могут без дополнительных виз и разрешений въезжать в другую. Пятый канал составил список наиболее расположенных к гражданам России стран, в которых довольно просто получить разрешение на въезд.

Неудивительно, что экономика самых доброжелательных стран во многом зависит от туризма. В них активно развит пляжный и культурный отдых, а местное население позитивно относится к путешественникам. В 2024-м граждане России могут без особых усилий получить визу в следующие государства:

Италия

Легко записаться на подачу документов. Обычно свободные места есть уже через две недели с даты записи. Время оформления — около 20 дней. Для одобрения въезда на счету заявителя должно быть не менее 50 евро на каждые сутки, проведенные в стране.

До многих крупных городов Италии можно долететь с пересадкой в Ереване. Такие билеты стоят достаточно дешево относительно других европейских стран — от 15 тысяч рублей. В Италию туристы летят не только посмотреть на могущественные стены Колизея, святыни Ватикана и каналы Венеции, но и отдохнуть на средиземноморском побережье.

Испания

Не всегда получается забронировать удобную дату в визовом центре. В московском представительстве в день принимают порядка 300 заявлений. Это очень мало, поэтому найти свободное окно на ближайшее время практически невозможно, стоит записываться за месяц до желаемой подачи. Время оформления визы — от 15 календарных дней, на дебетовой карте должно лежать не менее 113 евро на одного человека в день путешествия.

Испания — достойная конкурентка Италии в сфере пляжного отдыха, однако многие туристы крайне нелестно отзываются о ценах в отелях. Из культурных достопримечательностей в этой стране можно увидеть легендарный Храм Святого Семейства в Барселоне, Королевский дворец в Мадриде и долину виноградников в Риохе. Самолеты до крупных городов Испании летят из России через Ереван или Стамбул.

Франция

Французы вовсе не притязательны в документальных вопросах. Основная сложность, с которой сталкиваются туристы, мечтающие поглазеть на Эйфелеву башню — это плотная запись в визовый центр. Зачастую, чтобы поймать свободное окошко, приходится прибегать к помощи ботов и туроператоров. Практически любой турагент сможет помочь с этим вопросом. Франция менее требовательна, чем Испания в материальном плане. На день пребывания в стране у туриста должно быть от 65 евро. Время оформления визы — около месяца.

Путешественники предпочитают отдыхать на курортах Средиземного моря и Атлантического океана, однако цены здесь достаточно высокие. В 2023 году Франция стала первой по популярности туристической страной мира. Сюда приезжают, чтобы пройтись по Елисейским полям, заглянуть в Лувр и совершить круиз по Сене. До разных городов Франции туристы из России могут добраться через Ереван или Стамбул.

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Греция

Греческое консульство хоть и не вставляет палки в колеса заявителям, но все же едва справляется с бурным потоком российских туристов. Для регулирования и оптимизации работы над визами в представительстве было введено правило — не выдавать больше 150 паспортов в день. Из-за такого ограничения время ожидания «заграна» может сильно увеличиться, поэтому документы на греческий Шенген стоит подавать минимум за три месяца. В день поездки на туриста должно приходиться не менее 90 евро.

В Греции путешественники смогут окунуться в атмосферу древности: увидеть афинский Акрополь, Парфенон и храм Зевса Олимпийского. Любители пассивного отдыха выбирают размеренный досуг на островах Крит и Родос. Из крупных городов России можно долететь до Афин с пересадкой в Абу-Даби или Шардже.

Португалия

Португальцы выдают шенгенские визы не только под даты поездки, но и сроком до пяти лет. Это большая редкость для европейских стран в настоящее время. В начале каждого месяца открываются свободные окошки для посещения визового центра, поэтому на подачу документов записаться вполне возможно. Оформление документа занимает до 4 недель. На каждый день путешествия у туриста должно быть не менее 75 евро.

В Португалию едут отдохнуть от суеты и проникнуться южным европейским колоритом, увидеть Кафедральный собор в Порту и прокатиться на лифте Санта Жушта в Либбаоне.

Какие документы нужны для подачи на шенгенскую визу в 2024 году

Пакет документов может варьироваться в зависимости от страны, интересующей туриста. Однако есть базовый комплект, который понадобиться в любом консульстве. В него входят:

Заявление на получение визы (его можно найти на сайте визового центра);

Заграничный паспорт и копии всех заполненных страниц;

Цветные фотографии 3,5 × 4,5 сантиметров;

Медицинское страхование с покрытием не меньше 30 000 евро (в документе обязательно должна быть указана категория Schengen);

Внутренний паспорт и копии всех заполненных страниц;

Финансовая гарантия (выписка из банковского счета или спонсорское письмо);

Брони билетов и отеля.

Почему консульство может отказать в выдаче шенгенской визы

Причин, по которым консульство отказывает в визе, много. Туристу могут запретить въезд на территорию Шенгенского пространства из-за следующих факторов:

Неправильно оформленные документы;

Плохая визовая история (например, если заявитель ранее был в стране дольше положенного);

Несоответствие типа визы и целей поездки;

Ложные данные в заявлении;

Фальсификация предоставляемых документов;

Недостаточное количество денежных средств на счету.

Дадут ли визу в Евросоюз сотруднику российского СМИ в 2024 году

В свете скандала вокруг Олимпийского комитета, который отказал в выдаче разрешений на въезд российским журналистам, напрашивается вопрос: а дадут ли визу туриста сотруднику отечественного СМИ? Ответить на него однозначно пока невозможно. Приходится опираться на заявления отдельных стран.

Читайте также Власти Франции объяснили недопуск журналиста «Известий» в страну

Например, Германия хоть и обещала ранее «не трогать российских журналистов», сейчас говорит о том, что работа в «санкционных» компаниях может послужить причиной для отказа во въезде. Власти Франции и раньше нелояльно относились к российским репортерам. В 2022–м счета сотрудников российских телеканалов, открытые во французских банках были заблокированы, вследствие чего люди попросту остались в чужой стране без денег. Такие финансовые неприятности могут послужить поводом для отказа в повторном въезде.