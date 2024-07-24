Спустя два года санкций: в какие европейские страны чаще всего едут россияне

Фото: www.globallookpress.com / Viola Lopes

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Какие государства попали в топ любимчиков?

Россияне стали чаще ездить в страны Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Российского союза туриндустрии (РСТ).

Самыми популярными странами, куда жители России любят ездить чаще всего, являются: Италия, Франция и Испания. Это лето не стало исключением: в 2024 году эти три государства также остаются в лидерах.

В нынешнем году спрос на путешествия в ЕС вырос на 40% по сравнению с прошлым. При этом сроки оформления шенгенских виз увеличились, поэтому подготовку к поездке лучше начать минимум за два месяца.

Сейчас летом еще успеют съездить в Европу только те туристы, у которых уже есть шенгенская виза. В противном случае, удастся поехать только к осени, если начать оформлять шенген сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал о самых популярных странах для отдыха у российских туристов.