Власти Франции объяснили недопуск журналиста «Известий» в страну

Во Франции не выдали журналисту «Известий» Шенген из-за его угрозы безопасности

Фото: Thomas Padilla / ТАСС

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Обозреватель должен был отправиться в государство для освещения Олимпийских Игр в столице.

Журналисту «Известий» отказали в получении Шенгенской визы из-за того, что он якобы может стать угрозой внутренней безопасности Франции. Об этом сообщили в генеральном консульстве в Москве страны-организатора Олимпиады.

«В визе было отказано. Одна или более стран-участников считает Вас угрозой государственной политике или внутренней безопасности», — говорится в сообщении.

Журналист «Известий» собирался приехать во Францию для освещения Олимпийских Игр в Париже, которые планируются уже 26 июля.

Стоит упомянуть, что некоторым журналистам из России отказали освещать Олимпиаду-2024 в Париже, о чем заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он рассказал, что спецслужбы «завернули» не менее 4340 человек, отказав им работать на грядущем спортивном мероприятии, причем проверке подверглись, как минимум, 960 тысяч досье.

Более того, отказ пришел даже отдельным волонтерам и работникам стадионов, а также членам спортивных делегаций. Причинами такого решения, как заявил Дерманен, выступили угрозы шпионажа и проведение кибератак.

Ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был следующим — она посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону самолично искупаться в реке Сена, о чем дипломат заявила в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Желание поплавать в Сене президент выразил еще в апреле этого года, именно в этой реке пройдет этап соревнований в ходе Олимпиады-2024. При этом дата грядущего заплыва не сообщается.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут уже с 26 июля по 11 августа этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Эммануэль Макрон отказался купаться в Сене перед Олимпиадой-2024.