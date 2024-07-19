Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

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В течение трех суток эмоции будут зашкаливать, планы сорвутся, но самые наблюдательные смогут получить подсказки от Вселенной.

Июльское полнолуние, которое наступит 21 июля 2024 года, известно своим блеском и привлекательностью, а также считается особым событием для многих народов по всему миру.

В этом году оно обещает быть особенно захватывающим, ведь Луна будет выглядеть более величественной и яркой, чем обычно. В это время ночное небо покрывается загадочным светом, а атмосфера наполняется ожиданием чего-то волшебного.

Какие перемены ждут знаки зодиака в это полнолуние, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Августа Яковлева.

Когда можно увидеть Оленье полнолуние

Фаза Луны, известная как полнолуние, наблюдается с Земли в момент, когда Луна кажется полностью освещенной. Этот процесс происходит, когда Земля располагается точно между Солнцем и Луной. В результате этого, обращенная к Земле сторона спутника планеты полностью залита светом, представляя собой почти идеальный круг.

Оленью Луну можно будет наблюдать на чистом небе 20 — 22 июля 2024. Своего апогея она достигнет 21 июля в 13:17 по Москве и будет освещена на 98%. Однако за день до и день после планетарный спутник

Почему Оленья Луна получила такое название

Крупный лунный диск всегда привлекал внимание человечества. О полной Луне слагали легенды и множество поверий. В разных культурах полнолуние ассоциируется с магией, превращениями и новыми начинаниями.

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Июльское полнолуние часто получает нарицание «Громовое полнолуние» из-за частых гроз, «Луной середины лета», а иногда оно называется «Луной оленя», потому что в это время года у самцов начинают расти новые рога.

Эти термины происходят от коренных американских племен, которые внимательно наблюдали за природными циклами и давали полнолуниям имена, отражающие изменения в окружающей среде. Некоторые также считают, что полная луна летом имеет золотистый или желтоватый оттенок, напоминающий рога оленей.

На какие знаки зодиака 21 июля окажет влияние Оленье полнолуние

Наблюдения астрологов показывают, что каждое полнолуние влияет на психоэмоциональное состояние человека. В этот период многие становятся

находится более возбудимыми, чувствительными и ранимыми. Эмоции вслед за Луной достигают своих максимальных значений: от грусти до радости в зависимости от личных показателей.

Грядущее полнолуние произойдет в 30-х градусах Козерога. Солнце при этом будет находиться в Раке.

Поэтому Луна окажет наибольшее воздействие на тех, у кого в гороскопе личная планета — Солнце, Луна, Меркурий, Марс или Венера, либо вершина дома — находится в определенном положении относительно Луны и Солнца. Эти планеты должны пребывать в 28-30 градусах Козерога, Рака, Весов и Овна или 1-2 градусах Водолея, Льва, Скорпиона и Тельца.

«Это полнолуние образует красивейшую конфигурацию: светила встают основанием сразу тройной трапеции с углами на Нептуне, Уране и Марсе, от которых получают активную поддержку. Еще из интересного — Луна будет в соединении с Плутоном, который подстегивает все поменять, переделать, отказавшись от отжившего», — объяснила астролог.

Стоит быть готовыми к спонтанным поступкам и едва сдерживаемым проявлениям эмоций. Велик риск сильно повздорить с кем-то из-за пустяка и потом долго переживать.

Период с 21 по 23 июля — это противостояние карьеры, статуса, системы, закона, правил, ограничений и семьи.

Особо остро может встать вопрос недвижимости, необходимости решать задачи касательно ремонта, переезда, выбора места жительства и прочее. Если актуальна тема общения с детьми после развода, выплаты алиментов, отношений с внуками, то вероятны подвижки в лучшую сторону.

Чему сопутствует удача на Оленью Луну 21 июля 2024

Астролог советует заняться остро волнующими жизненными вопросами. Например, получить консультацию психолога, юриста, другого специалиста в зависимости от контекста жизни.

В полнолуние психоэмоциональную нагрузку снимает определенность, понимание вектора реализации, наличие конкретных решений, даже если они временные — необходимо договориться с собой, объяснить своему внутреннему «Я» происходящее.

«Также при надобности можно выяснить правду, прояснить ситуацию, узнать с новой стороны кого-то или что-то с помощью интуиции, сновидений, медитации, расстановок или других приемлемых способов», — посоветовала эксперт.

Это полнолуние может проявить зрелость перемен, показать, с чем пора расстаться, разными способами — что-то внезапно сломается или выйдет из строя, сорвется важная встреча, вынужденно изменится намеченный план или маршрут.

Чего не стоит начинать 21 июля в Оленье Полнолуние

В этот энергетически значимый день, 21 июля 2024 года, нужно стремиться к сохранению гармонии во взаимоотношениях. Даже если не удается найти полное согласие, необходимо проявить готовность к компромиссу и «тактичному» отступлению.

Мощная энергетика данного периода создаст основу для самочувствия в будущем. Если человек ожидает светлых и обнадеживающих событий в скором времени, стоит постараться провести этот день в позитивном и приподнятом расположении духа.

Также лучше избегать эмоциональных вспышек и выяснений отношений личного характера, особенно в романтических отношениях. В этот день не рекомендуется осуществлять длительные поездки или путешествия — высока вероятность появления неожиданных препятствий и непредвиденных обстоятельств, которые могут омрачить путешествие.