Должен быть спутник: ученые выяснили, на каких планетах возможна жизнь

Ученые выяснили, что на скалистых планетах должна существовать жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Doukdouk

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Луна оказывает огромное влияние на многие земные процессы и явления.

Ученые из Университета Рочестера определили самые подходящие планеты, на которых может существовать жизнь. Материал опубликовали в издании The Planetary Science Journal.

Как заявляют исследователи, идеальным небесным телом для жизни может стать скалистая планета, имеющая небольшой и естественный спутник — наподобие Луны у Земли.

Наличие спутника крайне важно. Оставаясь для многих лишь ярким пятном на ночном небе, Луна играет определяющую роль во многих земных процессах. Спутник влияет на продолжительность дня, цикл приливов и отливов, а также на климат.

Используя метод компьютерного моделирования, американским ученым удалось понять, что лунообразный спутник может появиться там, где есть богатые паром диски. Полные же аналоги Луны возникают, когда сталкиваются две планеты — крупная с небольшой.

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