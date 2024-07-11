Любовный гороскоп на август 2024: кому из знаков придется особенно тяжело

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Послевкусие от жаркого лета внезапно омрачат проблемы в личной жизни. Каким знакам зодиака будет особенно тяжело в августе 2024 года?

В разгар летнего сезона в сердце многих представителей зодиакального круга проснется потребность в любви. В августе 2024 года гороскоп подкинет много трудностей и препятствий на пути к истинному счастью. Знакам зодиака придется приложить немало усилий, чтобы успешно разрешить грядущие проблемы.

Кому в последнем месяце лета повезет в любви, а кто будет вынужден бороться за свое счастье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Августа Яковлева.

Овен — гороскоп любви на август 2024

Овны могут испытывать достаточно сложные чувства в течение всего месяца: от любви и обожания до ненависти. Возможны сомнения относительно выбора партнера, однако положительные тенденции все же будут иметь место в личной жизни. Август наполнит рутину представителей этого знака романтикой. Если взаимоотношения уже долгие и прочные, то чувства в них приумножатся. Месяц располагает дарить и получать подарки, делать покупки, придумывать совместный досуг. Данный период отлично подходит для зачатия ребенка. Все эти события пойдут на пользу любовному союзу, укрепят его и вернут чувство окрыленности обоим партнерам.

Если сердце Овна пока свободно, то в этом месяце он будет готов рассматривать кандидатов на отношения. При этом представители данного знака могут быть капризны, вспыльчивы, неосторожны в словах, поэтому в августе 2024-го им следует быть хладнокровнее, спокойнее и рассудочнее. Им также важно обращать внимание не на всеобъемлющее романтическое чувство, а на реальные факты.

Телец — гороскоп любви на август 2024

Эти представители земной стихии в августе 2024 года не будут готовы заниматься любовной сферой. Усталость, которую испытывали Тельцы в июле, вероятнее всего, распространится и на следующий месяц. Им нужно будет восполнить силы после продолжительной работы. Только после качественного отдыха у Тельцов появится энергия для построения отношений.

Может появиться чувство разочарования в любви, которое вызовет пренебрежение этой сферой жизни. Данная неудовлетворенность заставит Тельцов поставить на паузу решение важных вопросов на «личном фронте» вне зависимости от того, состоят ли они в паре или нет.

Близнецы — гороскоп любви на август 2024

Интеллектуальный период начинается в любовной жизни Близнецов в августе 2024 года. Им стоит быть очень бдительными, ведь именно в этом месяце они могут столкнуться с очень некрасивыми ситуациями, например, с обманом или предательством. В то же время представители этого знака могут сами быть недостаточно честными и искренними. Хитрость и смекалка помогут им раскрыть неправду по отношению к себе.

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В крепких и здоровых отношениях будет много разговоров, свиданий и совместного времяпровождения. Месяц располагает к интеллектуальной нагрузке в паре: можно посещать экскурсии, выставки и музеи. Последний месяц лета — отличная возможность для одиноких Близнецов окунуться в атмосферу романтики: ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми. Однако не стоит забывать об осторожности, так как риск обмана для представителей воздушной стихии в личной жизни крайне высок.

Рак — гороскоп любви на август 2024

Август — очень важный месяц для Раков. После июльского застоя в сфере романтических отношений начнут происходить знаковые подвижки. У представителей стихии воды появятся силы быть деятельными и активными в личной жизни. Более благоприятное время, которое они сильно ждали в начале лета, наступит в конце сезона.

В отношениях Раков будут прослеживаться существенные преобразования. В первую очередь это касается эмоций. Партнеры смогут пережить много радостных и запоминающихся моментов вместе. Последний месяц лета отлично подойдет для важных решений, например, для старта сожительства или помолвки. Тем, у кого пока что нет отношений, август благоволит их начать. Ракам следует пользоваться такими возможностями.

Лев — гороскоп любви на август 2024

Самоуверенные в июле Львы в августе 2024 года испытают разочарование. В любви им придется много конфликтовать, сражаться, бороться. Чтобы пережить этот непростой период, представителям стихии огня рекомендуется расставаться с прошлым и отжившим для того, чтобы дать место новому. Могут присутствовать сожаление и ощущение завершения важного периода романтической жизни.

В августе Львы переживут болезненное расставание со всем старым и близким сердцу. Важно помнить, что за этим прощанием придет что-то новое. Последний месяц лета прекрасно подойдет для пар, которые давно хотели обсудить их отношения. Следует высказать все, что не устраивает партнеров, и попрощаться с этим. Для одиноких Львов наступит время подумать, что мешает им создать пару.

Дева — гороскоп любви на август 2024

Девы в августе 2024 года выходят из застоя. Они могут быть деятельны и инициативны в личной жизни. От романтических отношений представители данного знака ожидают конкретики и понятности. Им хочется, чтобы действия партнера были ясными и направленными на результат. В последний месяц лета у Дев могут быть сомнения о том, все ли правильно они делают. Может возникать вполне закономерное чувство тупика при отсутствии результата.

Несмотря на ощущение выгорания и бессмысленности вкладывать усилия в любовную сферу, в августе 2024-го одинокие представители огненной стихии смогут встретить партнера мечты и грамотно выстроить отношения. Девам рекомендуется делать все, что подвластно им, и говорить о своих желаниях конкретно. Не стоит строить замки из песка, потому что если невозможное не получится, наступит разочарование. Нужно действовать поступательно, шаг за шагом.

Весы — гороскоп любви на август 2024

Август 2024 года поставит Весы перед выбором. К любой интеллектуальной проблеме нужно будет подходить со всей ответственностью: собирать информацию, говорить, выяснять мнение партнера и выносить вердикт. Решение нужно будет принимать не чувствами, а головой: много думать, рассуждать, изучать этапы отношений, читать психологическую литературу. В паре необходимо анализировать поведение партнеров и специфику их союза.

Если Весы еще не нашли себе вторую половинку, то стоит рассмотреть выгоды одиночества, подумать, почему отношения не начинаются. В своем исследовании представителям данного знака нужно действовать по правилу: меньше действий, больше интеллектуальной нагрузки.

Скорпион — гороскоп любви на август 2024

В выигрышном положении оказываются Скорпионы в августе 2024 года. Они попадают в ситуацию изобилия: много общения, прекрасных чувств и положительных эмоций. Романтически благополучный период, который начался у данного знака зодиака в июле, продолжится и даже усилится в конце лета.

Заданный импульс для приятных преобразований позитивно отпечатается на личной жизни представителей водной стихии. Рекомендуется устраивать как можно больше праздников, развлечений, совместного досуга, приятно проводить время со своим партнером. Если отношений пока нет, то Скорпионы будут активны в посещении свиданий, период располагает к поиску романтического партнера, если человеку это действительно нужно.

Стрелец — гороскоп любви на август 2024

Пессимистичный период настанет в жизни Стрельцов в августе 2024 года. Представители стихии огня почувствуют себя недооцененными. Появится ощущение, что партнер не замечает их масштаба. Они не будут чувствовать себя нужными и важными. В этот период им рекомендуется просить у второй половинки похвалы. Если такая потребность возникла, то ее нужно закрывать. Это нормально, что человеку хочется быть услышанным и оцененным по вкладу во взаимоотношения.

Если в романтическом союзе состоят два Стрельца, то им необходимо отмечать заслуги друг друга, они оба в этом нуждаются. Это поможет сохранить и укрепить отношения. Важно помнить, что разочарование может быть необоснованным и избыточно субъективным. Нужно здраво и объективно оценивать обстановку в общении. Для одиноких представителей данного знака зодиака август 2024 года станет скучным и пассивным, сфера личной жизни будет выражена недостаточно ярко.

Козерог— гороскоп любви на август 2024

Разочарование постигнет Козерогов в августе 2024 года. Недовольство представителей этого знака всем происходящим в личной жизни в июле распространится и на последний месяц лета. Оно может дополниться ощущениями тоски, печали и грусти. Козероги окажутся наедине со своими чувствами и переживаниями. Вполне возможно, что им будет не с кем поделиться своими мыслями. В отношениях могут возникать конфликты, поэтому нужно попытаться найти опору и выявить свои сильные стороны, которые помогут управлять психическим состоянием в партнерстве.

Важно контролировать эмоции, но в то же время не замыкаться в себе. Не стоит исключать партнера из ощущений и переживаний паре. Такой подход может обречь Козерогов на одиночество. Представителям этого знака, чье сердце пока свободно, принципиально в августе заботиться о себе в личной жизни и стараться устроить романтическое общение так, чтобы в нем было комфортно.

Водолей — гороскоп любви на август 2024

В августе 2024 года Водолеи могут быть очень озадачены в романтической жизни. В парах, которые уже давно вместе, или в брачных союзах есть риск, что быт съест всю любовную жизнь. Партнеров станут заботить совершенно иные вопросы: подготовка детей к школе, смена работы, обустройство жилища и ремонт. Водолея будет сильно отвлекать от романтики практическая сторона жизни и необходимость немедленно выполнить рутинные дела.

По этому поводу представители воздушной стихии будут испытывать разочарование. Им будет казаться, что любви и романтики в их жизни недостаточно. Тем не менее в сфере чувств все же можно получить радость и удовольствие. По возможности следует привносить в партнерство позитив и уделять своей второй половинке внимание. Одиноким Водолеям нужно постараться делегировать часть бытовых нагрузок, чтобы высвободить время и внимание на построение отношений.

Рыбы — гороскоп любви на август 2024

Уверенно, но отстраненно от партнера будут чувствовать себя в августе 2024 года Рыбы. Июльская тенденция быть «самим по себе» распространится и на последний месяц лета. Это время для самоутверждения и независимых решений Рыб. В связи с этим в жаркий сезон 2024-го партнерам крайне трудно создавать совместный контакт.

У одиноких представителей стихии воды может появится разочарование в романтической жизни и усталость от ее организации. Будет присутствовать желание все бросить, однако не стоит опираться на это чувство. Есть смысл не форсировать события и взять время для отдыха. Рыбам нужно будет побыть наедине с собой, но при этом не изолироваться от окружающего мира и других контактов. Следует вести активную социальную жизнь: друзья, хобби, досуг, работа. Если нет желания заниматься романтикой, то лучше оставить это до тех пор, пока не вернутся силы.