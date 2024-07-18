Диплом не имеет значения: с какими качествами теперь охотно берут на работу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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В последние годы требования к сотрудникам сильно изменились. Трудоголики старше 35 лет получают все меньше предложений, а молодежь без опыта почему-то пользуется преимуществом. В чем же секрет?

Рынок труда кишит различными вакансиями, но найти хорошую работу по-прежнему непросто. Дотошные менеджеры по подбору персонала отклоняют сотни заявок, сверяясь с никому неизвестными стандартами.

Как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и какие качества теперь ценятся в кандидатах, эксклюзивно Пятому каналу рассказал основатель рекрутинговой компании Александр Красс.

Как поменялись представления о хорошей работе

За последние 40 лет порядок найма сотрудников изменился от советского распределения до объявлений в газетах и пришел к цифровому поиску по резюме. По словам Красса, на сегодняшний день у 50% российских компаний не цифровизирован найм. А в отдельных субъектах прием на работу до сих пор ведется в амбарных книгах.

«В лучшем случае это файлы на компьютере или в таблице Excel. У многих до сих пор распечатанные резюме просто хранятся в папочках в шкафу», — прокомментировал он.

Автоматизация найма зависит от развития компании, при этом чем меньше руководство инвестирует в отдел кадров, тем больше упускает хороших сотрудников и тем медленнее развивается.

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Из-за смены поколений поменялись и запросы соискателей вакансий. Так, более зрелым кандидатам все еще важны деньги, но лишь до определенной суммы.

«Если человек с ипотекой и семьей, ему важна хорошая зарплата. В то же время, если ему достаточно много платят, на все хватает, то на первый план выходят другие вещи», — сказал эксперт.

При этом если раньше соискателю вакансии можно было предложить плюс 20 тысяч рублей для смены работы, то теперь этого недостаточно. Он изучит карьерные перспективы в этой компании, сравнит обязанности и график, проанализирует социальную пользу и свое удовлетворение от проделанной работы.

При найме молодежи работодатели сталкиваются с другими сложностями. Кандидатов требуется заинтересовать хорошими условиями труда. Они не готовы соглашаться на первое попавшееся предложение и при этом особо не держатся за место.

«Если посмотрим на зрелый людей от 35 лет, проходивших так или иначе через 90-е, они больше ценят деньги. У современного поколения все в порядке изначально, поэтому они не так мотивируются деньгами, ведь они всегда есть, а думают о чем-то другом. Им важно развитие, создание чего-то интересного для мира», — объяснил он.

Какие качества теперь ценятся в сотрудниках

В последние годы подбор кадров изменился, как и портрет идеального сотрудника. Теперь на собеседовании обращают внимание на пять основных качеств кандидата.

Самодисциплина

Много чатов и telegram-каналов, возможность работать удаленно, гибкий график — все это настоящая находка для трудоголиков и настоящее проклятье для лентяев. Теперь мало кому захочется проверять дисциплину в отделе. Гораздо проще сразу нанять ответственного и мотивированного кандидата.

«Из дома меньше контроля, можно сидеть и работать, а можно стоять у плиты и готовить, и никто об этом не узнает. Нужна самодисциплина», — развел руками основатель рекрутинговой компании.

Умение управлять коллективом в гибридном режиме работы

Во многих офисах после пандемии коронавируса людей, работающих на компьютерах, перевели на полную или частичную удаленку (несколько дней в офисе, несколько из дома). Коммуникация перешла в мессенджеры.

«Когда меняется присутствие в офисе, это оказывает влияние на всю жизнь компании и на качества сотрудника. Если люди не видят друг друга в живую, то им нужно договориться о созвоне или совещании. Коммуникации усложняются. И чтобы ими правильно управлять, требуется дополнительный навык», — объяснил специалист.

Владение IT-инструментами

Если раньше все делалось вручную, то теперь многие процессы автоматизированы или компьютеризированы. Врачи принимают пациентов онлайн или проводят операции с помощью новейшего оборудования, кладовщики ведут учет товара через QR-коды, кассиры пробивают продукты сканерами, таксисты возят пассажиров по навигатору, а администраторы записывают клиентов через специальную программу. И даже вместо блокнота используется приложение для заметок, а все рабочие задание крепятся на онлайн-доску.

«У нас последние годы повышается использование IT-инструментов. В большинстве профессий так или иначе требуется навык работы на компьютере. Изменился минимальный уровень цифровой грамотности», — прокомментировал эксперт.

Быстрая обучаемость

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Даже 10-15 лет назад можно было работать в практически неизменных условиях. Теперь же в повседневную работу постоянно добавляются дополнительные «фишки» и меняются стратегии достижения цели.

«В этом году вы используете одни инструменты, а через два года будут уже другие. Профессиональные навыки теперь часто меняются, и нужно постоянно учиться и апгрейдить их. Умение общаться и учиться теперь даже более важны, чем профессиональные навыки. Ведь то, что человек нарабатывал десятилетиями, теперь может быть бесполезно», — подытожил Красс.

Умение общаться и понимать людей

С увеличением продуктивности планомерно усложняются задачи. Их выполнение поручается уже не отдельным сотрудникам, а группам. Поэтому ценность работы в команде значительно возросла.

Соответственно, уровень зарплаты кандидата растет в зависимости от наличия указанных навыков. А те, кто так и не смог перестроиться, становятся с каждым годом менее конкурентными на рынке труда.