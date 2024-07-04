Сварщик или станочник: какие профессии востребованы и хорошо оплачиваются в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

Вчерашние школьники уже получили результаты экзаменов. Впереди задача еще сложнее — выбрать наиболее востребованное направление с хорошим трудоустройством. Как же определиться?

Ни для кого не секрет, насколько ответственным шагом является выбор желаемого направления при поступлении в высшее учебное заведение. Обычно абитуриенты отдают предпочтение быстро развивающимся и прибыльным отраслям. Вот только от количества вариантов нередко разбегаются глаза.

За кем работодатели сегодня выстраиваются в очередь? Кто зарабатывает больше — сварщик или станочник? Трудно ли стать оператором станка с числовым программным управлением? И кто такой дефектоскопист? Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие профессии наиболее прибыльные и востребованные в России

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Стать сварщиком студент колледжа Даниил мечтал с десяти лет. Уже в восьмом классе он сам научился собирать мангалы на заказ. А по окончании школы парень решил превратить небольшое хобби в источник дохода. Каждый день юноша оттачивает навыки, чтобы стать умелым сварщиком. Старания определенно окупятся, ведь сегодня профи в данной сфере получает не меньше 100 тысяч рублей в месяц.

«Планирую не останавливаться на достигнутом и идти дальше, узнавать что-то новое. Сейчас появляется много различных видов сварки. И хотелось бы попробовать изучить все», — рассказал студент Сергиево-Посадского колледжа Даниил Емельянов.

Похожую профессию для себя выбрал студент Глеб Ковалев. В будущем он планирует работать на производстве, а пока усердно учится на оператора станков с числовым программным управлением. Сегодня это одна из самых высокооплачиваемых специальностей. Уровень заработной платы доходит до 130 тысяч рублей.

«Мы просто на компьютерах пишем программы, загружаем их на станок, нажимаем кнопочку запуска. И он все дальше делает сам. Нам главное его наладить, загрузить программу», — прокомментировал студент Сергиево-Посадского колледжа Глеб Ковалев.

Как выбрать подходящую специальность и получить первый опыт работы

Некоторым студентам удается учиться и параллельно получать реальные опыт работы. Именно так получилось у учащегося третьего курса колледжа Максима Кириллова. Название его специальности — дефектоскопист. На первый взгляд кажется, что профессия связана с медициной. Но на самом деле данный специалист проверяет качество изготовленных труб.

«К прибору подключается ПЭП (пьезоэлектрический элемент). Сам прибор с помощью провода передает в него звук. Собственно, бьет ультразвуком. И я вижу некую, скажем так, кардиограмму, как на сердце», — объяснил объяснил студент Сергиево-Посадского колледжа Максим Кириллов.

Стать высококвалифицированным специалистом сегодня помогает федеральная программа «Профессионалитет» — это принципиально новая модель подготовки кадров, которая соответствует актуальным потребностям экономики России.

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На данный момент в проекте участвуют более 1200 колледжей и более 1600 опорных предприятий работодателей в 79 регионах страны.

«Для нас и наших работодателей сейчас самые важные профессии — сварщик, дефектоскопист, оператор станков с программным управлением и технология машиностроения. Для нас это новая специальность, мы сделали на нее первый набор как раз в 2022 году», — отметила директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

А благодаря национальному проекту «Образование» у студентов колледжей и техникумов есть возможность обучаться в профессиональных мастерских и лабораториях с современным оборудованием. Данная государственная инициатива уже реализована в более трех тысячах мастерских.

Для российских студентов появится новый вид стипендии

«Сейчас в федеральном проекте 24 отрасли. Это важные отрасли для народного хозяйства Российской Федерации. Среди них — машиностроение, металлургия, транспорт, а также те, что включены по поручению президента. Это индустрии робототехники и электроники. Сейчас в проект входят педагогика и медицина», — пояснил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения России.

К 2028 году по поручению президента России планируется подготовить миллион квалифицированных рабочих кадров для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны. Именно на это направлен федеральный проект.