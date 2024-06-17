Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Ахмадуллин; 5-tv.ru

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В стране началась приемная кампания для поступающих в учреждения среднего специального образования.

В российских колледжах и техникумах начинается приемная кампания. И члены комиссий уже готовятся к наплыву абитуриентов. В этом году в пользу среднего специального образования сделали выбор больше половины выпускников 9-х классов. Какие профессии популярны среди школьников и почему студентов колледжей работодатели готовы нанимать уже с первых курсов — расскажет корреспондент «Известий» Павел Панов.

Эмиль, как и старший брат, хочет строить автомагистрали и аэродромы. И он уже на шаг ближе к мечте — поступил в колледж.

«Во-первых, ЕГЭ — это сложный экзамен, который не всегда все сдают и это нервы. Можно зарабатывать деньги быстрей? Да. Быть независимым от родителей и так далее. Это очень сильно мотивирует», — отмечает Эмиль Исмаилов, студент Московского автомобильно-дорожного колледжа.

И пока бывшие одноклассники учатся сдавать тесты — студенты колледжей уже зарабатывают и строят карьеру. Станислав Жуковский в 19 лет — мастер-механик.

«Работал моляром, работал в мультибрендовых сервисах, занимал должность механика, помощника механика. Меня звали в дилерские центры работать», — перечисляет Станислав Жуковский, студент третьего курса Московского автомобильно-дорожного колледжа.

Зарабатывает больше 100 тысяч в месяц, и ходит на работу с удовольствием. Преуспевает и в учебе.

«Практика начинается — как учебная, так и производственная — с первого курса у студентов и ребята могут строить свою карьерный трек уже обучаясь на первом курсе», — говорит Роман Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа.

В этом году больше половины всех девятиклассников, а это свыше одного миллиона двухсот тысяч школьников, отправятся в колледжи и техникумы. И все потому что быть «синими воротничками» становится престижно. Молодых специалистов ждут — за них борются работодатели. На предприятиях им дают практически 100-процентные гарантии дальнейшего трудоустройства.

Только за последний месяц количество вакансий для специалистов рабочих профессий в стране выросло на 20 процентов.

«Это сварщики, монтажники, наладчики, инженеры, токари и машинисты — это те профессии, которые сейчас максимально востребованы среди высококвалифицированного рабочего персонала», — объясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы.

Сварщиков который год подряд сильно не хватает на предприятиях. Даже новичкам обещают зарплату около 100 тысяч. В IT-сфере на одну вакансию — 10 соискателей, и доход — тысяч 25 на старте. Вчерашние школьники смело учатся новым профессиям, которые отвечают современным запросам — от проектирования дронов и их пилотирования, до защиты информации и ядерной энергетики.

Первокурсница Алена Билева пятый день на практике, но уже планирует остаться на заводе. Хочет собирать микросхемы.

«Я закончила девятый класс со средним баллом 4,5, но приняла такое решение — и мама меня поддержала — чтобы пойти в колледж. Хотелось избежать ЕГЭ — нет желания сдавать. Все мои одноклассники ушли после девятого», — отмечает Алена Билева, студентка первого курса Колледжа управления и коммерции.

Талантливых новичков с первого курса отбирают себе работодатели, помогают в учебе и к выпуску — гарантируют место. В планах через пять лет подготовить миллион специалистов для фармацевтики, судостроения, электроники, оборонной отрасли. Всего 24 профессии.