О чем молчат коучи: почему курсы и марафоны в интернете не учат зарабатывать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tampa Bay Times

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Зачастую коуча-мошенника можно распознать сразу по его страничке в социальных сетях.

Жить красиво, счастливо и легко — мечта многих современных людей. Однако при высоких желаниях не все готовы прикладывать усилия к достижению цели, особенно когда интернет-ресурсы и социальные сети пестрят объявлениями о курсах и тренингах, на которых учат много и, что самое главное, непринужденно зарабатывать.

Чтобы привлечь аудиторию, псевдонаставники зачастую демонстрируют фотографии с дорогих курортов, селфи в одежде от известных брендов и приговаривают, что если у них получилось стать богатыми, то и другие тоже смогут. Стоимость их услуг на рынке разнится, но некоторые, чтобы привлечь больше людей, заманивают пользователями скидками, если они «приведут друзей». Эти уловки очень похожи на построение финансовых пирамид.

Как не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих золотые горы после прохождения курсов или марафонов, эксклюзивно Пятому канал рассказала психолог Наталия Светлакова.

Почему так популярны онлайн-курсы и марафоны

Наряду с тем, как жизнь людей постепенно облегчается с помощью различных гаджетов и устройств, мечты и настроения тоже подвергаются трансформации. Например, современная молодежь не готова мириться со сложностями и тяжелым трудом, поэтому в отличие от родителей-работяг ищет альтернативные и «ненапряжные» источники заработка.

«На самом деле в мире сейчас бум людей с инфантильным мышлением которые хотят легко заработать, потому что везде говорят о том, что деньги должны зарабатываться в легкости. „Не делай ничего и при этом зарабатывай миллионы“, — на этом как раз и упор у обманщиков», — отметила эксперт.

Концепция потребительского отношения к жизни, когда можно получать все, что захочется, у многих людей негативно отражается в сознании и мышлении. Специалисты по продвижению пользуются путаницей в головах потенциальных клиентов и стараются заместить в их голове базовые ценности на те, которые выгодны компаниям.

«Маркетологу всегда выгодно „снести“ какие-то базовые принципы, и на их место поставить деньги как ценность. Люди, когда падают в своем уровне образования и доходят до инстинктов выживания, начинают размышлять так», — рассказала эксперт.

В таком случае финансы становятся неким гарантом безопасности, а возможность их заработать — главной целью. Ради личной выгоды некоторые готовы на все, поэтому сливают кучу денег на фантастические образовательные программы, не замечают хитрых махинаций мошенников и выполняют все их требования.

Некоторые псевдонаставники предлагают подопечным подобие реферальных программ — способ продвижения, когда потребителям рекомендуется посоветовать товар или услугу кому-то из друзей и близких и получить за это дополнительные бонусы. Подобные схемы схожи с тем, как устроены финансовые пирамиды. По такой системе корыстные коучи в интернете увеличивают свою аудиторию и количество фолловеров в соцсетях, но на самом деле выгоды для самих подписчиков от этого не прибавляется.

«Проблема в том, что люди <…> сейчас жертвуют даже своими связями и близкими людьми, когда они приводят их туда, подписывая на кредиты, которые не факт, что они смогут выплатить, и не факт, что они смогут продать на тот чек, который предлагают», — отметила эксперт.

Да и многие даже не задумываются, нужны ли окружающим те знания и навыки, развитие которых заявлено в программе.

Почему люди попадают на уловки мошенников в интернете

Чаще всего на мошеннические уловки попадаются люди с мышлением жертвы. Они не уверены в собственных силах, поэтому всегда надеются, что найдется наставник или коуч, который возьмет на себя роль взрослого и примет решение за них. Блогер или просто лидер мнений, ведущий жизнь мечты, неизменно становится кумиром для нерешительных персон, поэтому те согласны идти за ним и выполнять его требования.

«Это люди с уровнем мышления ребенка, которого легко напугать и сказать, что он упускает шанс, поэтому ему срочно нужно зайти в эту программу, потому что только сейчас он может заработать», — прокомментировала психолог.

Перед записью на тот или иной курс в интернете следует проанализировать, какими способами завлекает в свои курсы эксперт. Если он показывает «успешный успех», на образ которого остро реагируют особенно чувствительные натуры, то здесь явно есть какой-то подвох.

«Жертва покупает в том случае, когда видит много денег, разбросанных по полу, Дубаи и Gucci, частные самолеты. Соответственно, она автоматически покупает все, что предлагает эксперт», — рассказала психолог.

Также люди с подобным складом мышления обращают внимание на четкие инструкции к действию. Надо еще раз внимательно проанализировать предложение от понравившегося коуча. Если он рекламирует универсальный для всех желающих пошаговый способ заработать, которым лично пользуется, это плохой звоночек.

«Когда человеку предлагают четкую инструкцию: делай раз, два, три, — и ты 100% через месяц станешь миллиардером, то это сразу же говорит о том, что вы пришли к мошеннику, который только обещает и вряд ли когда-то выполняет», — рассказала специалист.

Лицам без внутренней уверенности, конечно, кажется, что продуманная стратегия — это правильно, только вот универсальных способов заработать не бывает. В каждом случае следует разбираться в отдельности.

Дикая эйфория и горькое разорение: как коучи зомбируют клиентов на живых встречах

Желающих пойти на подобные курсы и марафоны привлекает не столько картинка, сколько еще и возможность провести время с другими людьми, поскольку живое общение в реальности постепенно сокращается.

«У человека есть инстинкт: ему очень важно находиться в группе, потому что это создает иллюзию безопасности. <…> И очень часто люди, выходя из одного обучения, сразу же идут в другое», — прокомментировала психолог.

Обратная связь, большой коллектив, постоянные созвоны и поддержка наставника создают ощущение стабильности, дисциплины и удовлетворения базовых социальных потребностей.

Почему многие курсы не помогают больше зарабатывать

Находясь в комфортном состоянии, человек начинает верить в собственные силы и генерировать новые идеи. Во время тренингов он может даже составить план собственного бизнеса. Однако как только занятия заканчиваются, порыв быстро улетучивается, потому что обучающийся не уверен в себе и вновь разочаровывается в собственных возможностях.

Зная слабые стороны человеческой природы, мошенники ими пользуются. Псевдокоучи набирают огромные толпы людей, но сами не могут справиться с потоком желающих. Количество подопечных с неуемной силой растет, а вот времени на каждого не хватает. Созвониться и обсудить со всеми учениками их проекты невозможно. После окончания курса у многих возникают вопросы о том, что же конкретно делать дальше. Но обманщики перестают давать обратную связь, сетуя, что сделали все возможное, но ученики сами плохо старались, поэтому заработать у них и не вышло. Хотя, если быть честными, то все «универсальные инструкции» гуру сводятся к бессмысленным сотрясанием воздуха и входят в разряд: «Если хочешь научиться летать на самолете — сядь в кабину пилота и лети, веря в свои силы».

«Человек остается один на один с собой и думает так: „Самостоятельно я себя поддерживать, мотивировать не умею. И мне нужно еще раз сходить на какое-то обучение, чтобы мне там еще разок дали пинка“», — пояснила психологический механизм эксперт.

В собственном деле навыки и знания эти люди даже не применяют, поэтому у них ничего и не выходит. Можно сказать, что они сами лишают себя успеха. Но псевдокоучи только культивируют в подопечных эти страхи.

«Им кажется, что нужно еще немножко поучиться, каких-то знаний добрать, хотя уже можно монетизировать то, что есть, и получить реальный опыт», — отметила специалист.

Также в попытке обучиться всему и сразу люди бегут от себя, так как не могут связать знания с практикой и даже боятся сделать какие-то шаги самостоятельно.

«Когда мы заходим в реальные продажи, то сталкиваемся со страхами, что клиент может не понять, не принять, осудить, отказаться, выказывать такие возражения, на которые я не знаю ответ, так как человеку это психологически страшно иногда проживать, воспринимать и принимать. Проще убежать», — поделилась опытом психолог.

Однако личное нежелание психологически взрослеть и мешает воспользоваться теми ресурсами, которые были даны на курсе.

Всегда есть скрытая выгода: почему муж мало зарабатывает

Также ошибкой клиентов становится неправильный подход к собственным качествам. Почему-то в обществе принято, что очень важно прорабатывать свои слабые качества, тогда удастся приумножить доход. Но подобная практика в большинстве случаев не приводит к позитивному итогу.

«Когда мы начинаем прорабатывать в себе то, что у нас слабое, мы опускаем то, что у нас сильное. Развивать в себе слабые качества можно очень долго и так и не прийти к результату по сути», — отметила эксперт.

Потому не стоит выбирать курсы «на сопротивление», чтобы переломить себя. Лучше сначала проанализировать свои способности и опыт, а затем выбирать образовательные программы.

От чего зависит успех бизнес-курсов

Зарабатывать миллионы можно научиться, но для этого необходимы не только знания, но и опыт, который иногда бывает болезненным, что вызывает опасения.

«Проблема состоит в том, что любой бизнесмен или предприниматель, <…> проживает взлеты и падения, потери денег, преодолевает препятствия, справляется с какими-то трудностями. Когда этого нет и человек думает, что пойдет учиться туда, где дадут что-то такое, что сразу же выведет на высокий доход, на самом деле это нереально», — отметила эксперт.

Конечно, из любого правила бывают исключения, когда обучающиеся сразу и легко реализуют свои проекты, но это сравнимо с выигрышем в лотерею.

Как выбрать хорошего наставника

Чтобы выбрать грамотного наставника или подходящий образовательный курс, который окажется действительно полезным, следует помнить несколько важных правил:

Нет четких гарантий, что после окончания курса будет конкретный и невероятный результат. Например, поднять доход со ста тысяч до миллиона сразу вряд ли удастся.

«Да, это возможно в перспективе, но ни один хороший бизнес-тренер либо психолог никогда не будет говорить о том, что вы через месяц выйдете на такой-то доход, потому что ответственность всегда лежит в том числе и на человеке на самом», — прокомментировала эксперт.

Наставник не может взвалить на свои плечи судьбу клиента и запустить за него какие-либо процессы. Все зависит от мышления подопечного, его способности усваивать информацию, стрессоустойчивости и умения совладать с эмоциями в трудной ситуации.

Оправдание высокой стоимости очередью из желающих посетить курс. Конечно, каждому спикеру хочется быть востребованным, но искусственное создание ажиотажа отнюдь его не красит.

«На мой взгляд, наставник, который берет пять-десять миллионов, — это состоявшийся человек, добившийся определенных регалий. И стоимость его сопровождение высока не потому, что к нему очередь, а потому что у него ограничено количество времени, чтобы провести, например, созвон либо сессию с клиентом, уделить ему свое время и поделиться с ним знаниями», — отметила эксперт.

Проверять биографию наставника. Часто дорогие курсы рекламируют ноунеймы, которые совершенно не имеют какого бы то ни было опыта или профильного образования и хотят лишь нажиться на доверчивых мечтателях. Стоит обращать внимание на квалификацию эксперта и его стаж в той сфере, в которой он предлагает поделиться знаниями.

«В большинстве случаев продается упаковка крутая, а внутри [оказывается] не какие-то фундаментальные знания, а просто разговоры, <…> продается инфовоздух, в большинстве случаев», — отметила эксперт.

Не стоит идти по стопам коучей. Некоторые наставники говорят подопечным, что знают инструкцию к обретению богатства и только благодаря ей стали успешными. Но на самом деле универсальной пилюли не существует, поэтому те знания, что продает тот или иной коуч, могут не помочь.

Стоит ли запрещать деятельность коучей и наставников в интернете

Существует мнение, что нужно специальными законами запретить проводить курсы или марафоны в социальных сетях или ограничить их, заставляя каждого наставника подтвердить свою компетентность утвержденными сертификатами. Однако, по мнению психолога, такой способ не искоренит проблему.

«Когда читаю комментарии под постами крупных блогеров, что нужно принять закон, ограничивающий их деятельность, <…> я всегда говорю о том, что это всегда позиция детского мышления, потому что люди хотят, чтобы пришел какой-то взрослый и избавил от проблем, с которыми они сталкиваются», — прокомментировала эксперт.

Оградить себя от обмана помогает развитие критического мышление. Умение анализировать позволяет защититься от чужого влияния.

«Здесь проблема людей, которые не хотят повышать уровень эмоционального интеллекта, разбираться с собой», — поделилась мнением психолог.

Если все-таки есть осознанное желание чему-либо поучиться и приобрести навыки, чтобы увеличить доход, то нужно помнить несколько важных правил при выборе наставника. Очень важно смотреть, насколько коуч или наставник курса импонирует. Стоит ориентироваться на то, что он считает своими ценности, какими инструментами пользуется и чего смог достичь.

«Сразу могу сказать если это успешный успех, куча Дубая, Мальдивы, „я вас сейчас всех научу“, то это всегда не про продукт, это всегда про эго», — отметила психолог.

Также следует обращать внимание на то, какие гарантии дает эксперт. В реальности грамотные наставники не дают четких прогнозов, поскольку понимают, что передают знания, а не продают иллюзию успешного будущего.