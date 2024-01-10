Всегда есть скрытая выгода: почему муж мало зарабатывает

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Дело вовсе не в плохом периоде или неудачных обстоятельствах, утверждают психологи. Причину низких заработков легко установить и устранить.

Размер зарплаты и платежеспособность всегда были одним из главных критериев успешности мужчины. Одни буквально летят по карьерной лестнице, регулярно прибавляя сумму на своем счету. Другие же топчутся на одном месте и лишь мечтают о призрачном повышении.

Что делать, если годы идут, а доход не увеличивается, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог и супервизор Дарья Рагозина.

Почему мужчина мало зарабатывает

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Заработок человека — это маркер психической зрелости, так называемая его личная денежная емкость.

«Если мужчина мало зарабатывает, это говорит о его психологической неготовности принять денежную емкость», — пояснила эксперт.

Бывает, что человек прилично зарабатывает, но быстро избавляется от денег. Это обратная сторона той же проблемы, поскольку расточительство — это бессознательное желание снивелировать, убрать из кошелька некомфортное количество денег.

Примером тому могут послужить судьбы победителей лотереи. Получив заветный чек с шестью или семью нулями, счастливчики довольно быстро проматывают свалившееся на них богатство и потом вновь возвращаются на привычную работу.

«Для человека, который такими деньгами не оперировал, не держал в руках, не покупал на них столько товаров и услуг, ему сложно потянуть их своей психикой», — сказала психолог.

Причину сниженного финансового потока стоит искать в скрытых и явных страхах:

Обязательства;

Дополнительная нагрузка;

Сложный график;

Самопроявление;

Принятие трудных решений.

При этом низкий доход, как это ни странно, позволяет мужчине пользоваться вторичными выгодами: получать много времени на хобби и отдых, вести размеренный и неторопливый образ жизни, быть свободным от ответственности за подчиненных и важные дела, держать в голове только собственные задачи, работать в стандартном графике, избегать страха, волнения и перенапряжения, быть защищенным от зависти и высоких ожиданий.

Кроме того, причина маленькой зарплаты может указывать на семейный фактор.

«Если у мужчины была властная мама, он боится проявляться, не понимает ценность себя, не может отдавать свои навыки и идеи миру, транслировать себя, то, конечно, денежный трафик будет приходить в его жизнь ограниченно», — пояснила специалист.

Запреты, обесценивание, стыд воспроизводятся во взрослой жизни в виде ограничений и упущения возможностей.

Однако влиять на мужчину могут не только близкие родственники. За некоторыми тянутся родовые программы.

«Если в роду были сложные финансовые случаи, то человек доходит до какой-то определенной суммы, и дальше — как будто закрыта дверь. В бессознательном может лежать знание о том, что сумма больше 100 тысяч или 1 миллиона опасна. В его роду мог кто-то достигать таких денег, и их могли у него забирать. Знание об этом заложено, и конечно, достигая этой суммы, человек будет прекращать денежный поток», — прокомментировала психолог.

Конечно, не стоит также вычеркивать из списка возможных причин трудные жизненные обстоятельства или обычное лукавство.

Если мужчина пережил какую-то травмирующую ситуацию, например, потерю своего бизнеса, увольнение, сокращение, банкротство и так далее, у него в течение минимум полугода может не быть ресурса на зарабатывание денег. В таком случае правильным вопросом станет не «Сколько еще ты будешь лежать на диване?», а «Сколько тебе нужно времени на восстановление?».

А уж если ничего из перечисленного партнеру не свойственно, возможно, стоит задуматься о том, что он слишком расслабился и ищет оправдание своему бездействию.

Почему ленивый мужчина всегда находит женщину-трудоголика

Пары, где жена тянет семейный бюджет и работает на трех работах, а муж годами не может трудоустроиться, вовсе не редкость. Однако не стоит обвинять мужчин в меркантильности. По словам психолога, на самом деле такой союз несет выгоду обоим партнерам.

Мужчина, безусловно, получает легкую расслабленную жизнь, много свободного времени и супругу-кормилицу, которая обеспечивает его и детей.

Женщина же на фоне нерадивого мужа тешит самолюбие и повышает собственную ценность.

«Если у такой женщины забрать возможность иметь эту значимость, она станет глубоко несчастна. Предположим, она разойдется с этим партнером, тогда она бессознательно будет искать такого же. Вопрос не в нем, а во вторичной выгоде», — объяснила эксперт.

В такой ситуации важно думать не про заработок, а первоначально проработать собственную ценность по праву рождения, не в привязке к тяжелым переработкам, рекордам и спасению мужа.

«Это очень грустная история, потому что люди паразитируют за счет друг друга и не выстраивают свою жизнь, не разворачиваются к своим сильным сторонам, где они могли бы раскрыться и дать этому миру что-то интересное. Они заняты не своей жизнью, а чужой», — подытожила она.

Почему проблемы с деньгами тянутся из детства

У каждого мужчины есть четыре архетипичных возраста. От того, насколько он прожил каждый из них, зависит его материальное благосостояние.

Разведчик

«В детстве мальчишки всегда дальше бегают и выше лезут. Эволюционно у них так заложено, что мальчик должен больше исследовать мир, чтобы потом принимать много жизненных решений», — объяснила специалист.

Если родители подавляют в сыне стремление изучать мир, потому что у них нет сил следить за гиперактивным наследником или они излишне опекают его, привычка изучать, действовать и брать на себя ответственность не сформируется.

«Здесь совет всем мамам: не закрывать потребности ребенка сразу. Чтобы у него сформировался навык „задумать и реализовать“, „захотеть и приобрести“, родитель должно поговорить о желаниях. Допустим, он захотел машинку, нужно не покупать ее сразу, а расспросить о мечте. Если у него есть 20 идей для подарка на праздник, после обсуждения останется только три настоящих. Их и нужно закрывать, так как все остальное — лишь стимулы», — сказала она.

Мальчик должен уметь психически выдержать путь до желаемого. Тогда он научится идти к цели и не отчаиваться, если у соседа трава зеленее и автомобиль дороже. В противном случае его будет регулярно постигать отчаяние из-за невозможности сразу закрыть потребность.

Защитник

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После 9 лет мальчик начинает охранять личное пространство и погружаться в свои хобби. Он не пускает маму в комнату, не дает рыться в своих вещах и отстаивает право на собственные решения.

Если мама станет грубо вторгаться на его территорию и, например, наводить порядок в комнате, то в будущем сын будет спотыкаться в вопросах защиты своих интересов.

Кормилец

Подросток ищет первые источники дохода, пробует заработать как физическим трудом, так и интеллектуальным. С возрастом он уже знаете себе цену и соизмеряет предлагаемые в вакансии условия с желаемой зарплатой.

Генерал

Ближе к 35 годам за счет приобретенных навыков и высокой должности мужчина уже не столько работает сам, сколько управляет теми, кто работает на него. Он открывает собственную фирму или предприятие, нанимает и обучает сотрудников и увеличивает свой денежный потенциал.