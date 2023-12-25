Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Иногда для того, чтобы узнать характер человека, достаточно просто взглянуть на преобладающий цвет одежды в его образе.

У большинства людей в гардеробе можно найти одежду абсолютно разных цветов, подходящих к любому случаю и соответствующих изменчивому настроению владельца. Однако даже в том шкафу, который забит вещами всех мыслимых и немыслимых оттенков, какой-то один оказывается преобладающим.

Некоторые порой даже не замечают, как во время шоппинга рука постоянно тянется к элементу одежды конкретного цвета. А ведь именно такой выбор может пролить свет на личность человека, а также открыть глаза окружающих на ее особенности. Как любимые цвета одежды могут раскрыть характер человека, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист Анастасия Миловская.

Что цвет одежды может сказать о человеке

Издавна одежда является одним из способов самовыражения. Не только элементы образа, но и его акцентный цвет отражают черты внутреннего мира человека.

Общительные и активные экстраверты предпочитают яркие цвета, которые отражают всю энергию, хранящуюся в их душе. Как правило, такие люди открыты окружающему миру и хотят привлекать к себе все внимание со стороны окружающих. А спокойные и замкнутые интроверты выбирают вещи спокойных цветов, которые не ставят на своем владельце лишние акценты.

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Однако в любом правиле есть исключения, и не всегда предпочитаемый тон говорит о типе личности. Так, целеустремленные и надежные люди часто составляют свой образ из вещей нейтральных цветов. А мечтательные романтики могут наполнять свой гардероб ярко-розовой одеждой.

Помимо этого, иногда выбор в цвета одежды зависит от культуры, субкультуры или религии. Например, в некоторых странах черный тон символизирует печаль, негативные события и горечь утраты, в то время как на Востоке данный цвет является символом любви и семейного счастья.

Несмотря на все нюансы, любой преобладающий в образе цвет раскрывает человека с той или иной стороны. И даже если при покупке вещей многие не задумываются о ее оттенке, на подсознательном уровне выбор будет связан с личными предпочтениями и качествами внутреннего мира.

Белый

Белый — один из базовых цветов в одежде. У многих он ассоциируется с легкостью и невинностью. Неудивительно, что предпочтение ему отдают кристально честные и надежные люди, жаждущие гармонии и свободы. Человек, который часто надевает белую одежду, оптимистично смотрит на жизнь и стремится к самосовершенствованию.

Несмотря на это, вещи данного цвета зачастую преобладают и в жизни людей, которым не характерны перечисленные качества. У многих на подсознательном уровне одежда белых тонов ассоциируется с внутренним обновлением и началом жизни «с чистого листа». А некоторые используют положительные ассоциации, связанные с белым, для собственной выгоды.

«На встречи люди надевают белый цвет, таким образом немного пытаясь обмануть сознание [собеседника]», — объясняет стилист.

Однако не стоит забывать, что элементы гардероба в данном цвете являются нейтральными, поэтому их крайне просто сочетать с любыми другими оттенками. А значит, что белые вещи в шкафах многих людей — не редкость.

Черный

Черный — еще один базовый цвет, который есть в гардеробе буквально у каждого. Он ассоциируется с престижем, самоуверенностью и серьезной жизненной позицией. Люди, предпочитающие носить черную одежду, под стать любимому цвету амбициозны, элегантны и загадочны.

Поклонники мрачных вещей зачастую скрытны. За оградой из целеустремленности и харизмы тщательно скрывается чувствительная душа, которая может оказаться весьма эмоциональной.

Однако уже много десятилетий черный является популярным цветом. Поэтому «мрачную» одежду можно найти и в гардеробе поклонников других тонов, которые несмотря ни на что хотят следовать за модой и быть в тренде.

Бежевый

Бежевый цвет одежды считается одним из самых многогранных. Он нежный, нейтральный и одновременно с этим весьма интересным. Этот тон может быть как основным в образе, так и главным элементом, обыгранным другими цветами. Люди, предпочитающие создавать преимущественно бежевые образы, спокойны и приятны в общении. Они вежливые, рассудительные и понимающие.

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Однако не стоит забывать, что сейчас бежевый цвет в тренде. Поэтому одежду данного тона можно встретить на полах каждого магазина. Многие люди сочетают бежевые вещи с элементами других оттенков. Благодаря этому характер и настроение человека открывается абсолютно с другой стороны.

«Если бежевый цвет акцентный, то можно говорить о том, что человек достаточно теплый, мягкий, очень приятный. То есть цвет беж и тепло это фактически синонимы», — рассказывает эксперт.

Также бежевый различается по тонам. Если человек выбирает теплую гамму, то ему характерны все те качества, которые первым делом ассоциируются с классическим бежем. А если предпочтение отдается темно-бежевому цвету, то открывается серьезная и ответственная сторона его личности.

Фиолетовый

В прошлом одежда фиолетового цвета считалась элитной и говорила о принадлежности своих обладателей к высшему свету. Сейчас ассоциации с фиолетовыми тонами изменились. Цвет стал пристрастием эксцентричных людей, зачастую обладающих яркой жизненной позицией, эмоциональностью и чувствительностью. Они свободолюбивы, независимы и непредсказуемы.

«Фиолетовый цвет в народе называется цветом истеричек. Безусловно, все не так однозначно», — рассказывает стилист.

Помимо яркости характера, склонность к фиолетовой одежде указывает на мечтательность, креативность и любовь человека к искусству.

Розовый

Розовый считается цветом нежности и чувствительности. У многих этот цвет ассоциируется с куклами Барби, девочками и детством. Неудивительно, что предпочтение розовой одежде отдают романтичные, добрые и мечтательные люди.

Если в юном возрасте выбор падает на ярко-розовый цвет, то с годами большинство отдают предпочтение нежному тону, которые ассоциируется с теплом, женственностью и уютом. Любители розовой одежды — настоящие ценители комфорта и позитивных эмоций.

Однако некоторые на подсознательном уровне используют данный цвет в качестве маски. Такие люди создают розовый образ, стремясь казаться легким человеком, несмотря на характерный им твердый внутренний стержень.

Голубой / Бирюзовый

Голубой и бирюзовый стали самыми популярными цветами летнего сезона 2023 года, поэтому одежда таких оттенков часто мелькала на улице. Однако для истинных любителей не нужен повод, чтобы надеть вещь данных тонов.

Преобладание этих цветов в образе говорит о том, что человек мягкий, дружелюбный и отзывчивый. Ему свойственно витать в облаках, но при этом сохранять способность глубоко мыслить и ориентироваться в большом потоке информации.

«Многие руководители выбирают голубые или бирюзовые костюмы. Это говорит о том, что они очень мягкие и могут найти подход фактически к каждому сотруднику», — отмечает эксперт.

Обычно такие люди на аналогичных должностях не бывают чересчур строгими и получают любовь от коллектива, в котором находятся.

Красный

Красный цвет является символом эмоциональности и страсти. Именно такие черты свойственны людям, выбирающим красные элементы одежды. Человек, появившийся на публике в образе данного тона, будет казаться ярким и притягательным.

Любители красного цвета — эффектные и экстравагантные личности, которые в большинстве случаев оказываются легко возбудимыми и харизматичными. Они стремятся проявить себя и обозначить свою значимость. Иными словами, им свойственно перетягивать внимание в свою сторону.

Также человек, который часто появляется на публике в красной одежде, зачастую оказывается прирожденным лидером. И в большинстве случаев он замотивирован и заряжен собственными идеями.

Серый

Серый — один из практичных монохромных оттенков. Многие отдают предпочтение этому цвету из-за того, что его просто сочетать с любыми другими тонами. Однако не у многих людей этот нейтральный оттенок становится основным в гардеробе.

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Серый цвет позволяет сливаться с толпой, именно поэтому одежду в этом цвете зачастую предпочитают использовать в офисном стиле или в те дни, когда нет желания получать внимание от окружающих.

«Кто-то осознанно выбирает серый цвет для того, чтобы не выделяться. А кто-то считает, что он наоборот как серый кардинал», — отмечает стилист.

Именно потому, что люди отдают серому предпочтения лишь в качестве дополнения образа или в какой-то определенный жизненной ситуации, цвет мало что может рассказать о характере. Однако в основном серый ассоциируется со спокойствием, стабильностью и размеренностью. Поэтому люди, большая часть гардероба которых состоит из серой одежды, зачастую малоэмоциональны, рассудительны и зрелы.

Зеленый

Зеленый цвет чаще всего ассоциируется с природой и гармонией. Люди, которые предпочитают носить одежду в данных оттенках, полны любви как к окружающему миру, так и к себе. Зачастую в их приоритетах на первом месте стоят собственное счастье и спокойствие.

Большинство любителей вещей в зеленых тонах стараются стать лучшей версией себя. Они постоянно развиваются и живут по принципу «нет пределов совершенству». На фоне этого у них появляются завышенные ожидания от самого себя.

«Помимо этого, они очень любят деньги, а деньги, как правило, любят их», — подчеркивает эксперт.

Обладатели зеленых вещей в гардеробе умеют смотреть на ситуацию со стороны, давая ей объективную оценку. И иногда это помогает им в стремлении стать хорошим руководителем и лидером.

Оранжевый

Оранжевый цвет очень яркий и словно наполнен жизнерадостностью. Неудивительно, что люди, предпочитающие вещи оранжевых тонов, подобно этому цвету вносят краски в серые будни окружающих и заряжают их позитивной энергией. Любители оранжевой одежды всегда открыты к переменам и с радостью идут навстречу новым приключениям и возможностям.

Вокруг тех, кто предпочитает окружать себя этим цветом, всегда царит праздничная и веселая атмосфера, которая иногда не знает границ. Порой такой жизненный настрой даже сопровождается ветреностью.

Оранжевую одежду чаще всего выбирают инициативные люди, которым свойственно брать дело в свои руки, не отчаиваться в случае неудачи и всегда искать выход даже из самой сложной ситуации.