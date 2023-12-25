Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Вселенная подготовила новогодний наряд для каждого знака зодиака, который способен повлиять на его жизнь в грядущем году.

Ежегодно многие сталкиваются с практически неразрешимой проблемой — в чем встречать Новый год. Кажется, что среди многообразия товаров в магазине найти что-то «свое» нереально, а в гардеробе подходящих вещей, как назло, никогда не бывает. И даже если в итоге удается подобрать одежду, то с ней обязательно не будет сочетаться ни один аксессуар.

Если не получается продумать праздничный наряд, а выглядеть как все в самую волшебную ночь в году не хочется, стоит обратиться к звездам и астрологии. Порой лучшие решения приходят оттуда, откуда их совсем не ждут. О том, какой новогодний образ составить каждому знаку зодиака и как это влияет на представителей зодиакального круга, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

На что влияет новогодний образ каждого знака зодиака

Существует определенный новогодний образ для каждого знака зодиака, который способен значимо повлиять на то, как пройдет грядущий год его обладателя.

«Стиль одежды привлекает тот самый необходимый ресурс, чтобы войти в Новый год с правильным настроением не только на волне празднества, но и на астрологическом языке», — объясняет эксперт.

Грамотно составленный по такому принципу образ способствует тому, что человек в новом году сможет максимально использовать возможности, предоставленные ему Вселенной.

А определенные цвета наряда, выбранного для встречи нового жизненного этапа, активируют энергию каждого знака зодиака и принесут удачу в его жизнь.

В чем встречать Новый 2024 год каждому знаку зодиака

Овны

Овны — яркие натуры, энергию которых окружающие просто не могут не почувствовать. В новый год Дракона им важно подчеркнуть всю пылкость, хранящуюся в их сердце. Представительницам огненной стихии идеально подойдет элегантное платье со смелыми разрезами и глубоким декольте. К такому праздничному образу хорошим дополнением станут туфли на высокой шпильке. А тем, кто предпочитает избегать подобных смелых образов, стоит сделать выбор в сторону фактурной кожи.

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Этому знаку зодиака следует отдать предпочтение ярким цветам, ведь образ скромной «серой мышки» тут совершенно не подходит. Лучше всего Овнам встречать Новый год в красных, оранжевых и металлизированных оттенках.

Тельцы

Для этих представительниц земной стихии хорошим решением будет встретить Новый год в платье или юбке длины миди с мягкими волнами. Залог приятного празднования 2024 года — удобство и элегантность. И если упомянутая одежда доставляет Тельцам дискомфорт, то можно облачиться в брюки, выбрав уютный, мягкий и максимально женственный верх.

Цвет наряда должен также подчеркивать женственность и удобство образа. Поэтому лучше остановить выбор на таких оттенках, как: бежевый, травяной, персиковый или нежно-коричневый.

Близнецы

В Новый год Близнецам представится шанс проявить все яркие стороны своего характера и похулиганить. Образ представителей данного знака зодиака должен максимально подходить под их намерения. С их энергией великолепно будет сочетаться яркая блузка, джинсы с туфлями на шпильках, смелый комбинезон с вырезом на спине или даже пижамный костюм.

В цветах стоит придерживаться голубого, синего, розового или желтого оттенков. Главное, чтобы любой выбранный тон был ярким. И тогда встретить грядущий 2024 год получится особенно успешно.

Раки

Ракам, обожающим домашний уют, рекомендуется внести особый комфорт и в свой праздничный образ. Главным претендентом на новогодний наряд в 2024 году будет платье из ретро-магазинчика, с которым будут гармонично сочетаться современные детали, например, модные сережки или лаковые лодочки. Такие элементы лучше всего раскроют энергетику водного знака зодиака.

Цвета также должны соответствовать спокойному, но необычному наряду, в котором Рак будет встречать Новый год. Желательно выбрать молочный, белый или серебряный образы. Также можно обратить внимание и на одежду пастельных оттенков зеленого, голубого и лилового.

Лев

В новогоднюю ночь харизматичный Лев окажется в центре всеобщего внимания, и ему к этому и не привыкать. Огненный знак зодиака знает, как выбрать наряд, чтобы еще больше впечатлить окружающих. Эти навыки надо проявить при встрече 2024 года и создать ультрамодный образ. Для этого стоит выбрать коктейльное платье или более смелый наряд — костюм с пайетками, перьями или из ткани нестандартной фактуры.

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Цвета новогодней одежды также должны отражать яркую натуру Льва. С этой задачей успешно справятся золотой, красный, оранжевый или фуксия.

Дева

Девы славятся своей организованностью и практичностью. Им не рекомендуется забывать об этих качествах при выборе наряда для встречи нового 2024 года. Если есть необходимость купить недостающие части образа, то это должно быть то, что впоследствии легко впишется в повседневный гардероб — базовые костюмы, платья или брюки.

Цвета также желательно рассматривать практичные. Хорошим выбором будет беж, белый, коричневый, зеленый или синий. А для того, чтобы добавить в облик празднества, желательно надеть аксессуары золотого цвета.

Весы

Данному знаку зодиака характерна обворожительная женственность, и время встречи 2024 года станет благоприятным для того, чтобы это продемонстрировать. Наиболее подходящей для этого одеждой будет модное симметричное платье или юбка и блузка с бантом и рюшами.

Также звезды советуют Весам уделить особое внимание выбору цвета одежды. Фаворитами приближающегося праздника будут различные оттенки голубого, синего, розового и нежно-зеленого цветов.

Скорпион

Таинственным и расчетливым Скорпионам нужно отразить все самые сильные стороны своего характера в праздничном наряде. Так представительница зодиакального круга сможет войти в новый 2024 год, полностью активировав свою внутреннюю энергию. Для этого знаку лучше сделать выбор в сторону облегающего фигуру платья, юбки-карандаша или платья-футляра. Независимо от окончательного решения, образ Скорпиона должен содержать в себе туфли на высоком каблуке, аксессуары из кожи и цепь.

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Цвет одежды станет завершающим штрихом в наряде, выбранном для встречи грядущего года. Эффективно с этой задачей справится глубокий винный, темно-зеленый, черный или цвет марсала.

Стрелец

Новогодняя ночь станет для Стрельцов идеальным временем, чтоб показать окружающим свой внутренний огонь. И это можно будет сделать как с помощью внешнего вида, так и энергичного поведения. Поэтому данному знаку зодиака стоит встречать грядущий 2024 год в удобных брюках, например, палаццо, и туфлях на устойчивом каблуке. А украсить образ поможет блузка необычного кроя. Такой элемент одежды можно с легкостью найти в дизайнерских шоурумах.

Цвета в самую волшебную ночь в году должны быть яркими и заметными. Например, красный, желтый, оранжевый, золотой или фиолетовый.

Козерог

Козерогам, которым характерно постоянное саморазвитие, лучше встречать новый 2024 год в строгом и элегантном брючном костюме, ведь он будет полностью соответствовать их личности. Однако представителям зодиакального круга важно не забыть, что образ должен выглядеть празднично. Поспособствовать этому может нарядная фактура ткани, например, атлас или бархат. Также уйти от рабочего стиля поможет приталенный крой и длинный низ брюк.

А вот с цветами лучше не экспериментировать. Амбициозному знаку зодиака подойдут оттенки благородных камней — изумрудный, сапфировый или гранатовый.

Водолей

Творческим Водолеям следует сделать новогодний образ отражением своей натуры. В этом помогут ассиметричные костюмы или неординарные платья, сочетающие в себе детали других элементов одежды.

А если такой способ самовыражения некоторым представителям воздушной стихии не подходит, то можно сделать акцент на неоновые цвета. Яркие оттенки голубого, зеленого, синего или фиолетового станут главными составляющими праздничного наряд, в котором Водолеи встретят новый 2024 год.

Рыбы

Загадочную и нежную натуру Рыб могут подчеркнуть платья и блузы из полупрозрачных фактур, также хорошим выбором станет юбка из сетки или фатина. Такой невесомый образ для встречи нового года подчеркнет мечтательность и, одновременно с этим, недосказанность данного знака зодиака.

Рыбам следует отдать предпочтение одежде серебристого, голубого, лилового, нежно-синего или молочного оттенков. Эти цвета станут логичным завершением составленного образа, в котором представители знака будут встречать 2024 год.