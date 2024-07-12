Всего четыре дня: когда в августе 2024 делать денежную стрижку

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В конце лета нужно успеть поймать благоприятные дни для смены имиджа, чтобы войти в учебный и трудовой сентябрь в новом образе.

Наступил последний летний месяц. Кто-то уже был в отпуске, а кто-то только собирается. На конец лета всегда скапливается масса дел и забот, особенно перед учебным годом. Выгоревшие на солнце пряди и секущиеся кончики нужно успеть привести в порядок, чтобы войти в новый сезон преображенными.

Практически весь месяц, в период с 5 по 29 августа, будет ретроградный Меркурий, а это значит, что кардинально менять свой образ или своего стилиста нежелательно. Но даже в, казалось бы, безнадежном для смены стиля августе, есть дни, когда это возможно. Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Общие тенденции для стрижек в августе 2024

В период растущей Луны, с 5 по 18 августа, стрижка придаст волосам ускорение, и шевелюра будет отрастать быстрее. Так что две недели в начале месяца отлично подойдут тем, кто мечтает о длинных локонах.

Любителям практичных стрижек, которым не нравится с утра долго мучиться с укладкой, лучше подождать дни, когда Луна зайдет в знак Девы — 6, 7 августа и 8 августа до 12:30.

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Когда Луна находится в знаке Весы, 8 августа в 12:30, 9 и 10 августа, в эти дни получатся более изящные и женственности образы. Стрижки, сделанные в эти даты, привлекут внимание противоположного пола.

Когда Луна перейдет в знак Козерога 16 и 17 августа, небесное светило создаст благоприятные аспекты с другими планетами. Это положительно скажется на состоянии волос.

А 22 и 23 августа Луна войдет в знак Овен. Такие дни подходят для мужских стрижек, для стрижек спортивного типажа или просто для омоложения образа. Если же хочется, чтобы поход в салон красоты способствовал укреплению волос или помог придать образу женственности и притягательности, стричься нужно, когда Луна снова зайдет в гости к Венере — это Луна в Тельце, 24 и 25 августа.

Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2024

В августе 2024 года благоприятных дней для посещения салонов красоты будет мало, а наиболее удачных для этого — всего два. Причиной тому Луна, которая зайдет в знак царственного Льва. Сделанные в эти дни стрижки способствуют удаче, успеху, проявленности в обществе.

«Вы становитесь более заметны в обществе 31 августа и 1 сентября. Да, это уже не август, но 31 и 1 сентября попадают как раз на выходные дни. И поэтому очень хорошо наводить красоту и приводить себя в порядок после жаркого лета», — рассказала Мишина.

Не стоит также забывать, что красота — это не только внешний вид, но и состояние души. Позитивные мысли, улыбка и открытое сердце также помогут привлечь удачу и хорошие события в вашу жизнь.

Когда в августе 2024 делать денежную стрижку

Луна в Козероге способствует более тщательному и осознанному обращению с деньгами, более осторожному подходу к финансовым вопросам, а также повышению финансовой дисциплины и стойкости. Если есть потребность стать успешным в управлении денежными средствами и принятии обдуманных финансовых решений, в том числе и касательно инвестиций, стоит записаться в парикмахерскую на 16 и 17 августа.

Эти две денежные даты также поспособствуют карьерному продвижению. Увеличение зарплаты, начисление премии, повышение в должности или получение удачного предложения по работе — все это возможно получить, если провести манипуляции с волосами в эти благоприятные дни.

Если же по какой-то причине попасть в салон не удалось в указанные даты, поймать финансовую удачу за хвост также можно 24 и 25 августа. Луна в Тельце поможет усилить денежный поток.

Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

Нельзя самому стрезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

Неблагоприятные даты для стрижки в август 2024

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Как бы ни хотелось увидеть в зеркале новую прическу, лучше воздержаться от этого желания как минимум на два дня.

«День новолуния, 4 августа, и день полнолуния, 19 августа, лучше пропустить, дабы не отрезать свою удачу и успех, не навредить здоровью волос и вообще здоровью в целом», — отметила астролог, сверяясь с лунным календарем.

Стрижки, сделанные в период убывающей Луны с 1 по 4 августа и с 25 по 31 августа, также считаются не самыми удачными, поскольку волосы будут отрастать медленнее.

«Когда Луна заходит в водные знаки зодиака, а их у нас три: Рак, Скорпион и Рыбы, в этот период нежелательно стричь волосы, лучше просто избавляться от секущихся кончиков», — посоветовала эксперт.

В последний месяц лета благоприятно делать укрепляющие маски для волос — это очень актуально в августе, особенно после жарких солнечных дней. Таких дат для домашнего ухода будет много: с 1 по 3 августа, с 11 по 13 августа до 13:00, 20 и 21 августа, 28 с 12:00, 29, 30 августа до 19:00.

Несмотря на большое количество неудачных для стрижек и смены стиля дат, их можно провести с пользой и посвятить себя уходу за волосами, чтобы в благоприятные для этого дни, они были напитанные и увлажненные.