У трех знаков лето 2024 выдастся тяжелым: сезонный гороскоп

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Три летних месяца всегда представляются только в ярких красках. Увы, не у всех знаков зодиака в этом году получится отдохнуть и расслабиться.

С приходом лета естественным образом появляются желания путешествовать, больше быть на воздухе, встречаться с друзьями и просто радоваться жизни. Однако не у всех представителей зодиакального круга следующие три месяца будут благоволить такому раскладу. Если одним удастся максимально реализовать все свои идеи и задумки, то другие будут разочарованы рухнувшими надеждами.



О том, с какими трудностями придется столкнуться некоторым знакам зодиака, а кому летом улыбнется удача, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Августа Яковлева.

Овен — гороскоп на лето 2024

Летом 2024 у представителей огненного знака возникнет потребность в новых ощущениях, смене деятельности и решении важных вопросов. Придется принимать много ответственных решений. Это будут те самые случаи, когда лучше попробовать и разочароваться, чем вообще не пытаться что-либо делать.

Также стоит начинать новые проекты, искать отношения и приступать к любым начинаниям, которые будут в новинку. Поэтому знаку зодиака важно не стоять на месте и стремиться покорять новые высоты. Гороскоп гарантирует, что тогда результат не заставит себя долго ждать.

Телец — гороскоп на лето 2024

Тельцы летом 2024 года окажутся в смятении, психоэмоциональном раздражении и постоянных размышлениях. Особенно отягощать ситуацию будет тот факт, что сами по себе представители земного знака зодиака являются гедонистами и тонкими ценителями удовольствий.

Неприятные думы могут пошатнуть внутреннее равновесие, по этим причинам есть смысл подумать об обращении за поддержкой специалистов. Гороскоп рекомендует больше уделять внимания себе, а также избегать встреч и ситуаций, способных задеть и привести к раздражению.

Близнецы — гороскоп на лето 2024

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Близнецы летом проголосуют «за любой кипиш, кроме голодовки». Появится желание постоянно находиться в компании, где представители знака зодиака будут выступать своеобразными массовиками-затейниками, инициировать какие-то встречи и мотивировать всех не сидеть на одном месте.

Энергия этого знака зодиака в основном будет направлена не на потребление чужого, а создание чего-то собственного. Однако, согласно гороскопу, представители зодиакального круга могут столкнуться с ложью, сокрытой от них информацией и своеобразной тайной. Поэтому главная рекомендация для них — избегать различных провокаций и слухов. Не стоит верить никому на слово. Лучше все перепроверять, иначе есть риск понести репутационные потери.

Рак — гороскоп на лето 2024

Энергия Раков летом устремится к новому и неизведанному. Касаться это будет именно интеллектуальной деятельности. Однако существует вероятность разочароваться в выборе. Тогда все может закончиться скандалом или конфликтом с коллегами.

Поэтому Ракам важно отстаивать свое мнение, беречь чувство достоинства и понимать, что всем людям свойственно иметь разную точку зрения. Не обязательно ссориться из-за расхожести суждений и ввязываться в какую-то передрягу.

Лев — гороскоп на лето 2024

Львы эти летом будут очень озадачены получением всех материальных благ этого мира. Поэтому им стоит заострить свое внимание на увеличении своего достатка и благосостояния. Вероятно, могут быть совершены какие-то дорогостоящие и статусные покупки.

В теплый сезон данный знак зодиака проявит творческую активность, благодаря чему им откроется возможность увеличивать финансы за счет своих необычных идей. Согласно гороскопу, это может какая-то преподавательская или наставническая активность. Рекомендуется брать максимум, чтобы добиваться роста в социальной иерархии.

Дева — гороскоп на лето 2024

Обычно скромные Девы летом будут готовы на всяческие любовно-романтические похождения. Поэтому, если представители этого знака зодиака не состоят в отношениях, то им стоит обратить внимание на кандидатов. Если подопечные земной стихии состоят в браке и уже задумывались о пополнениях в семье, то гороскоп намекает, что ближайшие три месяца станут очень благоприятными для таких начинаний.

Также существует вероятность, что у Дев возникнет желание в обустройстве своего материального мира. Им окажется важно подготовить почву для начала новой вехи в их жизни, для обновления и очищения от старого. А избавляться представители зодиакального круга будут от всего, начиная от предметов быта и заканчивая ленью и лишним весом.

Весы — гороскоп на лето 2024

Весы летом 2024 года будут хотеть лишь отдыхать и расслабляться, ведь они остро начнут ощущать нехватку сил.

Несмотря на это, представители знака зодиака увидят перспективу в некоторых сферах жизни и захотят действовать. Однако важно четко понимать, есть ли в этом настоящая выгода. В противном случае, появится еще большая усталость, а желание отдыхать станет в разы сильнее. Гороскоп советует совершать все поступки постепенно и исключительно тогда, когда это нужно.

Скорпион — гороскоп на лето 2024

Скорпионы в жаркий период будут категорично настроены завершить какие-то конкретные этапы своей жизни. Гороскоп говорит, что пришла пора забыть старое и перевернуть страницу, чтобы начать новую главу.

Важно не бояться проживать трансформацию, ведь сил на это хватит. А масштабы изменений у всех представителей знака зодиака окажутся разными. Важно правильно распорядиться имеющимися ресурсами, тогда все изменения будут восприняты легко и с радостью.

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Стрелец — гороскоп на лето 2024

Стрельцов ожидает грандиозное лето. Многим представителям данного знака зодиака свойственно мыслить масштабно. Именно это умение в данный сезон даст им возможность полностью реализовать свои грандиозные планы. Одним впервые за долгое время удастся полететь куда-то отдыхать, а другим пройти образовательный курс или выйти на новый уровень общения с интересными знакомыми.

Гороскоп говорит, что не стоит упускать открывающиеся возможности. Важно строить большие планы, даже если кажется, что пока реализовать их по некоторым причинам не удастся. Подопечным знака зодиака нужно дать шанс поверить в себя и совершить то, к чему они так долго стремились, но до сих пор не решались.

Козерог— гороскоп на лето 2024

У Козерогов к этому лету накопилось очень много семейных дел. Это могут быть как вопросы с недвижимостью, так и дела, связанные близкими людьми. Но за что бы представители этого знака зодиака ни взялись — им везде будет сопутствовать удача.

Этим летом Козерогам удастся сделать какие-то крупные проекты и одновременно с этим насладиться прелестями семейной жизни. Также, согласно гороскопу, знаку зодиака будет необходимо в этот период инвестировать в близких и благоустройство домашнего очага.

Водолей — гороскоп на лето 2024

Летом 2024-го Водолеи прозреют и узнают какую-то истину, которая долго скрывалась от их глаз. Им удастся понять то, что до этого было тайной. Гороскоп рекомендует искать себя там, где раньше представители знака зодиака даже не решались. Тогда им удастся получить новый опыт, который повлияет на образ мыслей.

Поэтому Водолеям важно наблюдать за происходящим вокруг и пристально смотреть по сторонам. Гороскоп советует попробовать что-то такое, что вызовет эффект разорвавшейся бомбы. Это позволит Водолеям привнести определенную новизну в жизнь, а результат точно оставит лишь приятные впечатления.

Рыбы — гороскоп на лето 2024

Для Рыб лето 2024 года окажется фееричным. Оно будет демонстрировать, чего знакам зодиака уже удалось достичь в жизни. Представителям водной стихии стоит посмотреть вглубь себя, провести диалоги с собой и определиться с жизненными ценностями. Все это необходимо для дальнейшей постановки целей.

Кроме того, согласного гороскопу, данному знаку зодиака нужно будет определить, в каком направлении стоит двигаться дальше. Где важно приложить чуть больше усилий, чем сейчас или наоборот, какие дела стоит закончить и никогда к ним не возвращаться.