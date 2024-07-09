Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

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Конец лета будет месяцем ревизий и позволит знакам зодиака оценить собственные силы и пересмотреть подход к насущным проблемам.

Август 2024 года находится под воздействием ретроградного Меркурия, однако нет причин для беспокойства — данный месяц предсказывается плодотворным, с положительными трансформациями и активностью в частной и профессиональной сферах для каждого знака зодиака.

Какие трансформации ждут знаки зодиака в августе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на август 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Марс встретит два интенсивных аспекта с Сатурном и Юпитером, придавая особое значение убеждениям людей, верящих в астрологию. Следовательно, август обещает быть периодом небольших трансформаций.

«Если у вас что-то не получалось до сегодняшнего момента — пересмотрите подход к этому вопросу в августе, тогда вы совершите прорыв в том или ином вопросе, или в том или ином направлении», — советует астролог.

Меркурий во Льве будет находиться под влиянием Солнца, своей правящей планеты, практически весь месяц. Это способствует развитию логического мышления и стремлению полностью раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал. Представители всех знаков зодиака будут ощущать гордость и радость от своих достижений, будут склонны к путешествиям, обладать творческими способностями и высоким сексуальным влечением. Они будут глубоко интересоваться духовными вопросами и достигать успехов в коммерческой сфере.

«Я вижу август как месяц прорыва. Правда, из-за того, что практически весь месяц, с 5 по 28 августа, будет идти ретроградный Меркурий, нет смысла начинать новые дела, а вот продолжать и реформировать, проводить ревизию старых — очень даже хорошо», — отметила Шустина.

Нахождение Меркурия во Льве будет формировать самовосприятие всех знаков зодиака, а также запускать те процессы, которые по каким-либо причинам ранее не происходили.





Овен — гороскоп на август 2024

Весь август представители огненного зодиакального круга будут заняты решением проблем, связанных с детьми, а также бизнес-проектами и рабочими задачами.

Поэтому им придется временно сместить фокус внимания со своих личных интересов и отдыха, на чужие. Но даже с такой загруженностью Овнам нельзя забывать уделять внимание себе, даже если на это у них будет совсем немного времени.

Телец — гороскоп на август 2024

В конце лета Тельцы будут всецело сосредоточены на домашнем пространстве. Это удачный период для решения задач, связанных с благоустройством жилища. На повестке дня могут встать вопросы ремонта, переезда или других домашних изменений.

В результате профессиональная деятельность и рабочие аспекты могут отойти на второй план, уступая место приоритетам, связанным с семейным очагом. Этот знак зодиака направит свои ресурсы, финансы и внимание на заботу о близких и улучшение домашнего комфорта.

Близнецы — гороскоп на август 2024

Любимцами Фортуны в августе станут Близнецы: у них открывается уникальная возможность познакомиться с новыми людьми и расширить свой круг общения. Представители воздушного зодиакального круга должны быть открыты для новых знакомств, ведь каждый новый контакт может принести им не только приятное общение, но и новые возможности для развития.

Выезды за город, посещение мероприятий, участие в общественной жизни — это поможет Близнецам обнаружить неожиданные таланты и способности, а также найти поддержку и вдохновение в новых контактах.

Рак — гороскоп на август 2024

Август — это период отпуска для тех, кто пришел в этот мир под звездой Рака. Это время, чтобы заранее подготовиться к осенним испытаниям, и возможно, к грядущему труду.

Поэтому август следует посвятить себе любимому, уделять заботу своему телу и душе, а возможно, приобрести что-нибудь ради собственного удовольствия. Осенью Ракам нужно быть готовым к активным и масштабным действиям.

Лев — гороскоп на август 2024

В августе Львы ощутят удачу на своей стороне. Их предложения в основном будут одобрены, если они вообще будут сделаны. Поэтому, если есть возможность выделиться среди Львов на работе или дома, нельзя упускать этот шанс.

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В это время также стоит обратить внимание на свои финансовые возможности и сделать инвестиции, которые принесут дополнительный доход. Львы также могут ощущать больше вдохновения и мотивации для саморазвития и достижения новых целей.

Дева — гороскоп на август 2024

Работа стоит на первом месте у Дев в конце лета. Вероятно, они на себя навалили слишком много. А после осознали, что не справляются, что для них это слишком трудно.

Поэтому Девы будут отказываться от некоторых проектов и захотят пересмотреть свои трудовые и домашние обязанности. Август для них пройдет в таком ревизионном формате, что важно, ведь перерабатывание и изнурение для Дев очень вредны.

Весы — гороскоп на август 2024

В августе Весы будут находиться в центре внимания — им будут рады коллеги, друзья и знакомые, поэтому им стоит активно выходить из дома, проводить время в компании друзей и знакомых. Этот месяц будет наполнен активными коммуникациями как на работе, так и вне ее.

В августе воздушный знак зодиака нацелен на расширение круга общения — весь месяц Весам стоит находиться в компании людей, чтобы получить новые впечатления, пополнить список знакомых и выразить свою индивидуальность посредством новых интересов. Возможно, что это время поможет им обнаружить новое увлечение, хобби или даже приведет к новой работе.

Скорпион — гороскоп на август 2024

Скорпионы в последнем месяце лета будут сфокусированы на трудовых или карьерных аспектах. Их завалит работой и появится много дел, которые необходимо выполнить именно в этом месяце — нельзя откладывать.

В то же время у Скорпионов ожидаются приятные финансовые поступления, например, премия или выплаты. Это предоставит возможность разрешить давние финансовые проблемы. Решения, отложенные по вопросам семьи, имущества или финансов, наконец-то будут реализованы, обеспечивая долгожданное облегчение и стабильность.

Стрелец — гороскоп на август 2024

Стрельцам с большой вероятностью предложат командировку или возможность уехать на отдых в августе этого лета, они с радостью согласятся, лишь бы не оставаться дома.

Однако стоит быть осторожным, когда Стрельцы отправляются в командировку или на отдых — у них есть большая вероятность нарваться на конфликт и недопонимание с партнерами, домашними или супругами.

Козерог — гороскоп на август 2024

В августе Козероги будут ощущать романтическое настроение, и для них будет особенно важным строить отношения с людьми во всех сферах жизни — в семье, на работе, с друзьями и родственниками.

Приоритетом станет именно развитие и укрепление взаимоотношений. Важно обратить внимание на это и не пропустить возможности улучшить связи с окружающими.

Водолей — гороскоп на август 2024

Водолеям предстоит много работы к концу лета, и им покажется, что ей никогда не будет конца, но это не так. Важно планировать свои дела так, чтобы работа не занимала всего времени в августе.

Этому знаку зодиака будет необходимо обратить внимание и на построение домашних процессов. Потому что многих Водолеев закрутят еще и домашние дела, домашние обязанности, и на работу может также не хватить времени.

Рыбы — гороскоп на август 2024

Важно, чтобы представители знака Рыб не забывали о своих собственных потребностях и желаниях. Многих представителей этого знака могут поглотить вопросы о процессе обучения и заботы о детях. Но необходимо также уделить время и внимание себе, чтобы сохранить энергию и баланс в своей жизни.

В августе Рыбам также стоит быть готовыми к некоторым неожиданным изменениям и вызовам, которые могут возникнуть в области личных и профессиональных отношений. Важно оставаться гибкими и открытыми для новых возможностей, которые могут прийти на пути.