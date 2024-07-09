«Стычки постоянные»: почему Лена Катина недовольна подарками мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Экс-солистка «Тату» Лена Катина устала сидеть в декрете. Чем певица мечтает заняться и о чем спорит с мужем, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов строят дом. В каком стиле будет новое жилье пары? И что помогает им не развестись в процессе ремонта? Почему артистка недовольна подарками супруга? Сколько денег она дает на карманные расходы старшему сыну? И собирается ли стать мамой в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ребенку 11 месяцев, поэтому, на самом деле, не очень часто получается выбраться. Все-таки нужно проводить время вдвоем», — отметила звезда.

Лена Катина и ее муж Дмитрий Спиридонов — редкие гости на мероприятиях. С тех пор как у певицы родился младший сын Демьян, она практически все время проводит с малышом. Но недавно они с супругом решили выбраться из дома всей семьей — мама, папа и двое сыновей (звезда воспитывает старшего сына Александра от первого брака — Прим.ред.). Катина явно была рада выйти в свет и рассказывала, что устала сидеть в декрете.

«Самое сложное — это физический недосып. Я мечтаю просто лечь спать и проснуться сама по себе», — поделилась она.

Лена призналась, что скучает по работе. И все намеки мужа и старшего сына на еще одну беременность пресекает на корню.

«Я просил: можно хотя бы братика. Но сестренке я тоже буду рад», — признался сын певицы.

«Девочку? Третьего ребенка?» — спросил муж Катиной.

«Нет, нет, нет. Я хочу работать, хочу на сцену. Мне пора, я посидела. Вот уже 11 месяцев. Маме пора заняться собой», — подчеркнула звезда.

Дмитрий Спиридонов, как может, пытается скрасить бытовую рутину возлюбленной. Устраивает сюрпризы, покупает подарки, украшения. А Лена недовольна. Говорит, что ей нужно совершенно другое.

«Я ей бриллианты за очень много, скажем так, количества денег. — „Дима, зачем? За эти деньги можно купить полы, камень, облицовку, цемент“», — рассказал Дмитрий Спиридонов.

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Катина делится: для нее сейчас гораздо интереснее ходить не в ювелирные магазины, а на строительные рынки. Супруги возводят дом. И артистке важно, чтобы там все было идеально.

«Есть детские, есть взрослые спальни, есть гостевые спальни, кухня, лаунж-зона, гостиная», — перечислила исполнительница.

Лена и Дмитрий рассказали, что далеки от современных технологий. Поэтому ремонт будет в классическом стиле. И никаких навороченных гаджетов.

«Мы решили, что умный дом нам не нужен, потому что чем сложнее система, тем сложнее потом ей управлять. Она выходит из строя, сходит с ума. Компьютеризация такая сложная, поэтому у нас олдскул», — объяснила Лена Катина.

Супруги жалуются: стройка оказалась для них тяжелым испытанием. Иногда накал страстей буквально зашкаливает. Камнем преткновения в основном становятся финансы.

«Мне все время кажется, что есть более важные вещи, куда нужно потратить деньги. Поэтому у нас получаются такие стычки постоянные», — уточнила звезда.

«Бюджеты распределяет моя супруга. Очень грамотно. Я транжира. Она очень хозяйственная… Пока все хватает, можно тратить на это», — заявил муж певицы.

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Лена Катина объясняет: она с детства привыкла бережно относиться к деньгам. И сейчас пытается привить это своему сыну. Мальчик получает на свои расходы фиксированную сумму каждый день.

«200 рублей в день у него лимит, если он идет куда-то на прогулку с друзьями, чтобы невозможно было купить кучу всяких вредностей», — рассказала Катина.

Дмитрий, конечно, поддерживает жену в вопросах воспитания, чтобы не нарваться на скандал. Но признается: в отличие от нее, считает, что с деньгами надо расставаться легко.

«Я очень практичная и рациональная. Дима — романтик. Он все время хочет дарить какие-то подарки», — отметила артистка.

Супруги уверены: они прекрасно друг друга дополняют. И именно в этом секрет их счастливого союза.