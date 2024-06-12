«Либо обои, либо кафель»: почему Лена Катина не любит люксовые подарки

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Певица призналась, что скептически относится к дорогим безделушкам.

Солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина рассказала о своем отношении к люксовым аксессуарам.

Эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» певица призналась, что не любит, когда муж Дмитрий Спиридонов дарит ей стандартные женские подарки. Артистка добавила, что в их семье за рациональное распределение финансов отвечает она.

«Я просто другими категориями мыслю. У нас же дом, нам надо полы заказывать. <…> В нашей семье роли распределяются так: Дима — романтик, а я — прагматик просто до мозга костей», — заявила Катина.

Самого Спиридонова необычные предпочтения супруги совсем не смущают. Бизнесмен неоднократно признавался, что ценит жену за хозяйственность.

«Она дико не любит сюрпризы: какие-то сережки, сумки <…> известных люксовых брендов. <…> У нее либо обои, либо кафель, либо батареи купить», — объяснил он.

Несмотря на прагматизм, Катина обладает одной очень романтической чертой — она без ума от литературы. Певица призналась, что полюбила пентхаус мужа за огромную домашнюю библиотеку. С этой страстью артистки связана трогательная история. Спиридонов отметил, что именно книги помогли ему добиться внимания Катиной.

«Я знал, чем закадрить ее, она просто очень любит читать, поэтому книгами все было усыпано специально, чтобы произвести впечатление», — усмехнулся муж певицы.

Супруги рассказали, что наслаждаются библиотекой в том числе как предметом декора. По словам Спиридонова, дизайнером апартаментов стал французский специалист Филипп Старк. Именно он предложил разместить в зале атмосферную библиотеку с многочисленными собраниями.

«Здесь библиотека — это предмет интерьера в том числе. Мне кажется, что книги в принципе создают уют», — поделилась артистка.

Участница группы «t.A.T.u.» Лена Катина в 2022 году вышла замуж за успешного бизнесмена Дмитрия Спиридонова, а через год родила сына Демьяна. Событиями из личной жизни пара активно делится с подписчиками в социальных сетях.