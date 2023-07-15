«Мне было тяжелее физически»: мужа певицы Лены Катиной не пустили на роды

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По словам исполнительницы, у нее было второе кесарево.

Певица Лена Катина 11 июля во второй раз стала мамой. Артистка родила от мужа Дмитрия Спиридонова мальчика. Девушка призналась, что роды прошли не так гладко, как хотелось бы.

Как и в первые роды, исполнительница перенесла кесарево сечение. Но переносить эту процедуру во второй раз оказалось физически тяжелее, нежели в первый.

«Мне было тяжелее физически, но зато морально, конечно, легче — уже знала, к чему готовиться, как это все происходит», — призналась певица.

Да и к тому же супруг не мог быть рядом и поддерживать любимую, ведь по медицинским правилам в палату никого не пускают, когда провидится кесарево.

«Он ждал в соседней комнате, переживал. Когда Демьян родился, его обмыли, протерли и принесли папе знакомиться. В обморок муж не падал, не плакал, но у него была целая гамма эмоций, ведь для него это первенец. Сейчас он меня поддерживает, каждый день приезжает, мы часто находимся в палате с ребенком», — рассказала женщина в интервью StarHit.ru.

Также знаменитость призналась, что имя для ребенка выбрал именно папа. Малыша назвали Демьян.

Катина сообщила, что не спеша вернется к творческой деятельности. Сейчас она проходит через непростой процесс восстановления. По словам певицы, она посвятит себя материнским заботам на промежуток около года. Также она планирует найти помощницу, которая сможет взять на себя половину обязанностей по дому.

У Катиной есть старший сын Александр от первого брака, который появился на свет в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Катина раскрыла вес и рост новорожденного сына.