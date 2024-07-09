«Это было слышно на весь зал»: из-за чего Дима Билан вышел из себя на концерте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin_Aleksey; 5-tv.ru

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Певец Дима Билан эмоционально выразил недовольство ошибкой сотрудников на концерте. Как он объяснил свое поведение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан вышел из себя во время выступления. Чем его разозлили сотрудники? И как отнеслись к резкому поведению звезды фанаты? Что помогает заслуженному артисту РФ восполнить силы после работы? Какие блюда Дима заказывает личному повару? Почему не любит принимать гостей? И правда, что родным Билана не хватило билетов на его концерт? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Хочется же все-таки на концерте вытащить какую-то такую правду, которую как будто бы никто не вытаскивал. Прямо из себя ее вынуть и отдать», — признался певец.

Дима Билан славится своим трудолюбием и ответственным отношением к работе. Зрители это чувствуют. На концертах артиста всегда аншлаг. Даже самые близкие порой не могут пробиться.

«У меня мама попросила 14 билетов. И мне пришлось ей звонить, извиняться и говорить, что у меня есть всего лишь четыре. И то пришлось кое у кого это забирать», — рассказал Билан.

Недавно Дима порадовал фанатов большим сольным шоу. Он танцевал, выполнял акробатические номера и даже летал над многотысячным залом.

«Просто хочется какие-то вехи ставить для себя. Может быть, до 45 еще полетаю, что-то такое поделаю. Наберу какой-то материал. Нарифмую за легенду», — уточнил певец.

Но концерт запомнился фанатам не только яркой сценографией. Во время одного из номеров Билан слишком эмоционально выразил недовольство ошибкой сотрудников.

«Мне, видимо, эмоций в жизни не хватает, острых ощущений. Вот лично мне не хватает. Кому-кому, а мне не хватает, да? Когда я попросил микрофон, мне просто подали не тот микрофон. У нас осталось пять секунд, я говорю: „Другой, *****!“. И это было слышно на весь зал, да. К сожалению или к счастью, я не знаю, но это тоже жизнь», — объяснил исполнитель.

«Это эмоциональная несдержанность. Если человек в критической ситуации так себя ведет, значит, он просто собой не владеет. В любом случае, если рядом дети, девушки, женщины — это недопустимо», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Другого артиста за подобную несдержанность могли бы осудить. Но Диму Билана слишком любят за его колоссальную самоотдачу и трепетное отношение к творчеству.

«Это был форс-мажор. На самом деле за это надо оторвать руки звукорежиссеру, что в этот момент микрофон был включен. Но слушайте, у нас очень многие ведущие, которые матерятся нескромно, и их это не смущает», — заявила певица Настя Крайнова.

«Мне кажется, это что-то такое непроизвольное просто. Непроизвольный порыв произошел. Но я думаю понять и простить», — отметил певец Олег Терновой.

После столь нервной работы нужен качественный отдых. Артист признается: лучше всего чувствует себя дома. Главное, чтобы там было тихо и спокойно. Гости у Билана бывают редко. Он вполне комфортно чувствует себя в одиночестве. Именно поэтому даже помощники живут отдельно. Чтобы не мешать Диме наслаждаться тишиной.

«Я не люблю, когда дома кто-то постоянно находится. Мне нравится, когда рядом живут, в соседнем, например, здании. Иногда приходят, приносят все. Так, чтобы за мной ходить и убирать вещи, — нет», — рассказал певец.

Но обойтись без помощи занятой звезде сложно. К примеру, он должен правильно питаться. А готовить себе некогда. Так что для этого артист нанял личного повара. Он четко следует инструкциям знаменитости. Блюда должны быть вкусными и полезными.

«С куркумой обязательно. Чтобы там были овощи, такие припущенные, не переваренные. Чтобы щи были правильные, чтобы борщ был прям отличный. Чтобы не телятина была, а говядина. Потому что телятина не всегда полезна. Там очень много заморочек на самом деле», — поделился исполнитель.

Билан ест супы, приготовленные строго по определенному рецепту.

«Щи русские такие прям, знаете, ядреные, такие правильные. На белорусские похожие очень», — уточнил артист.

Дима Билан объясняет: он — перфекционист. И требует того же от окружающих. Идеально должно быть все. И музыкальные аранжировки, и декорации на концерте, и обед.