«Эффект юношеской наполненности»: хирург раскрыл секрет молодости Билана

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Звезда продолжает опровергать свои походы в кабинет косметолога.

Певец Дима Билан обращался к специалистам для коррекции скул, хотя сам артист продолжает отрицать свои посещения косметологов. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

«Он молодец, что следит за собой и могу подтвердить его слова о том, что к пластическим операциям он не прибегал», — пояснил специалист.

С другой стороны, Свиридов подметил штрихи косметологов на лице 42-летнего артиста. Хирург предположил, что поддерживать молодость тела певцу помогают физические нагрузки в спортзале, однако скрыть аномальную гладкость кожи в таком возрасте вряд ли возможно.

Пластический хирург уверен, что Билан прибегал к различным процедурам для разглаживания морщин в области лба и глаз. Более того, контурная пластика в области скул помогла артисту сформировать «эффект юношеской наполненности».

Билана также спасает худощавый тип тела, которому далеко не так страшны испытания едой, предположил Свиридов. В том числе поэтому артист не обращался к услугам пластических хирургов, посещая только косметологов, заключил звездный пластический хирург.

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