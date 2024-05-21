Под влиянием черной магии: есть ли «венец безбрачия» у Димы Билана

Харрис: у Димы Билана нет венца безбрачия, он встретит свою любовь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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В свои 42 года певец еще ни разу не был женат. Неужели всему виной проклятье?

Певец Дима Билан уверен, что на нем висит «венец безбрачия». О проклятии он узнал на проекте об экстрасенсах. Догадки артиста неудивительны, ведь при своем успехе он до сих пор холост. Действительно ли артисту суждено остаться одиноким, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

По его словам, музыкант действительно подвергался магическому воздействию, но это не проклятие и не «венец безбрачия». Последнее, в целом, встречается достаточно редко. Как правило, это характерно для людей с очень тяжелой и отрицательной кармой по личной жизни. Вероятнее всего, в своих прошлых воплощениях они плохо относились к энергии любви.

«Они ее не ценили, они ею спекулировали, и совершали различные ужасные вещи в сторону тех, кто их любил. Поэтому в этом воплощении их могут наказывать. Но, опять же, настоящее безбрачие бывает очень редко», — объясняет Харрис.

При этом, по словам экстрасенса, «венец безбрачия» — это не какая-то вещь, которую можно навести извне. Это то, что дает карма.

«У Дмитрия такого нет», — заключил Харрис.

Однако специалист отмечает повреждения в районе четвертой, третьей и второй чакры у исполнителя.

Экстрасенс также увидел, что примерно десять лет назад у Билана в жизни была женщина со светлыми волосами, которая хотела создать с ним семью.

«Возможно, были какие-то корыстные помыслы, но человек прям очень хотел быть с ним, и был выполнен черный приворот. Этот черный ритуал очень сильный, но он лег не совсем так, как хотели эти заказчики. Он отразился порчей», — сказал Харрис.

Оккультист объяснил, что такое бывает, когда не совсем верно совершается обряд. Из-за ошибки приворот легко может перейти в порчу, что и произошло. По словам Харриса, именно вторая, третья и четвертая чакры отвечают за притяжение людей и серьезных отношений и любви в жизнь человека.

«Естественно, человек, у которого эти энергетические центры поражены, будет страдать в личной жизни, и те люди, которые должны прийти, они, к сожалению, приходить не будут по времени», — отметил экстрасенс.

Харрис заверил, что этот процесс может самостоятельно уйти из жизни исполнителя примерно через пять или шесть лет.

«Но так как певец сам активно занимается различными практиками, работой с энергиями, это может случиться немного раньше. Но лучше, конечно, здесь обратиться к специалисту», — сказал Харрис.

Эксперт уверен: примерно через три-четыре года Билан встретит женщину, которая ему была послана судьбой. По его словам, она будет темноволосой и, скорее всего, это непубличный человек, обеспеченный и очень самодостаточный.

«Это будет настоящая любовь, данная судьбой. Ни одно магическое воздействие не сможет остановить ее», — пообещал экстрасенс.

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