Изматывающий ужас: на что частые ночные кошмары указывают на самом деле

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Когда психологическая травма берет верх, кошмары начинают проникать в реальность и отравлять болезнями и недомоганием.

Каждого во сне хоть раз мучили ночные кошмары. Плохо, когда эти сценарии начинают преследовать регулярно. В этом случае речь уже не про бурную фантазию мозга или негативное воздействие сериалов. Такое состояние может указывать на наличие посттравматического расстройства.

Что это такое, как выявить это состояние и как с ним бороться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психотерапевт, регрессолог, арт-терапевт Анна Пилоян.

Что такое ПТСР и как оно проявляется

Еще древние римляне умели определять нарушения работы психики, но популярность «вьетнамский синдром» получил лишь в ХХ веке.

ПТСР — это психологическое состояние, которое развивается у людей после переживания травматического происшествия или серии таких эпизодов. Любое травмирующее событие, например, война, природная или техногенная катастрофа, физическое или психологическое насилие, смерть близкого могут повлиять на дальнейшую жизнь человека.

После пережитого потрясения развиваются панические атаки, тревожные и навязчивые мысли, агрессивность, депрессия, страх, чувство вины, приступы агрессии, плактивость, проблемы со сном, неспособность испытывать положительные эмоции и частичная амнезия, блокирующая воспоминания о травмирующем событии. Эти проявления могут оставаться с человеком и после того, как опасность уже миновала, и стать основой для развития ПТСР. К ним также могут прибавиться головные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может существенно влиять на качество жизни человека, приводя к каждодневным проблемам во взаимоотношениях с окружающими.

Причины возникновения посттравматического расстройства

Основные причины возникновения ПТСР могут быть различными, но чаще всего это связано с непосредственным переживанием опасности и потерей контроля над ситуацией.

«ПТСР может быть как приобретенным, так и врожденным, потому что все, что переживает мама, ребенок внутриутробно чувствует, а ДНК передает всю информацию о травмирующих событиях предков по генетическому коду», — уточнила психотерапевт.

Кроме того, на возникновение ПТСР может повлиять индивидуальная предрасположенность к психическим расстройствам:

Наличие других психологических проблем;

Недостаток поддержки со стороны окружающих;

Продолжительность и интенсивность травматического события;

Потеря близкого человека;

Длительные и тяжелые болезни.

Люди, которые подверглись повторным травматическим ситуациям, имеют больший риск развития ПТСР.

Почему ПТСР трудно выявить

По наблюдениям врачей люди с ПТСР могут испытывать повторяющиеся вспышки страха, тревоги, а также способны переживать кошмары, флэшбеки и другие формы интенсивных психологических реакций на травму.

Для диагностики ПТСР необходима консультация психотерапевта или психиатра, который проведет специальное обследование и назначит соответствующее лечение.

«Диагностировать и определить ПТСР можно порой не сразу, поэтому пациент наблюдается в течение месяца. Но если рассматривать развитие заболевания, то оно формируется в первые два дня или же может развиваться в течение 4 недель. Также проявления могут быть и через полгода, если человек находился в шоке и не воспринимал ситуацию. Здесь необходимо полностью анализировать и диагностировать при помощи тестов, опроса обследуемого и его ближайшего окружения», — отметила Анна Пилоян.

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Так как травма формирует ряд физиологических и биохимических изменений в организме, он постоянно находится в модели реагирования «бей-беги», которая направлена на то, чтобы выжить.

Когда в древности люди встречали диких зверей, их мозг автоматически выбирал реакцию на стресс и помогал им выжить. Резкий выброс гормонов позволял спастись от внезапной опасности - защищаться голыми руками или бежать со всех ног. В настоящее же время реакции на стресс остались прежними, а вот быстрого разрешения проблемы не происходит. Едва ли кому-то удается убежать от долгов по кредитам, скандальных коллег или изматывающих поездок в транспорте. Стресс копится изо дня в день, принося организму немало вреда.

Но постоянно существовать в стрессе невозможно — дискомфорт меняет порой до неузнаваемости жизнь человека. Элементарно появляется невнимательность и раскоординация. При этом люди могут испытывать чувство вины, стыда, проблемы с памятью и концентрацией, а также страдать от бессонницы, головных болей и проблем с желудком. Но далеко не сразу врач начинает задумываться о психическом здоровье пациента и начинает лечить симптомы, а не искать истинное заболевание.

Наряду с этим эксперт отметила, что посттравматическому расстройству подвержена любая возрастная группа, но большую опасность оно представляет для детей и пенсионеров. Связано это с тем, что у подрастающего поколения еще не сформированы лобные доли, поэтому они не могут контролировать некоторые жизненные моменты. В пожилом же возрасте необходимо найти силы, чтобы признать проблему, а главное попросить помощи. Иными словами, средний возраст более адаптивен в этом плане и быстрее ориентируется в обстановке.

Как лечится ПТСР

Лечение ПТСР включает комбинированную методику, цель которой — помочь пострадавшему справиться с травмой и вернуться к полноценной жизни.

Врач может рекомендовать следующие варианты:

Психотерапия. Один из основных методов лечения ПТСР. Пациенту помогают осознать и переработать травматические события, развить стратегии победы над тревожностью и страхом.

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Одним из наиболее эффективных методов является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает пациентам изменить свои мысли и поведение, связанные с травмой.

«В посттравматическом расстройстве есть одно правило — с клиентом можно общаться на травмирующую тему только тогда, когда он искренне улыбнется, когда он открыто может пошутить, в ином случае можно еще больше навредить», — пояснила специалист.

Кроме того, врачи рекомендуют также групповую терапию. Участие в групповых сессиях с другими людьми, страдающими от такого же расстройства, дает пациенту почувствовать себя менее одиноким и получить поддержку.

Также часто применяются экспозиционная терапия, при которой пациент постепенно и систематически сталкивается с травматическими ситуациями, и игротерапия.

Фармакотерапия. Врач назначиет препараты, которые помогут справиться с симптомами ПТСР, такими как тревожность, депрессия, бессонница.

Физическая активность. Регулярные занятия спортом или йогой способствуют снижению уровня стресса и тревожности.

Отказ от вредных привычек. Употребление алкоголя и наркотиков может усилить симптомы ПТСР, поэтому важно избегать их потребления.

Важно помнить, что ПТСР — это не приговор, и с правильным лечением можно добиться значительного улучшения состояния. Поэтому важно обратиться за помощью при первых признаках и не откладывать лечение на потом. Поддержка близких и принятие окружающих также играют важную роль в процессе выздоровления.