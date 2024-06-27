Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Одна из самых ярких пар шоу-бизнеса — Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали 20-летие свадьбы. Как продюсер относится к семейной жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали фарфоровую свадьбу. Какой романтический сюрприз приготовил продюсер супруге? Зачем народная артистка РФ на один из праздников подарила мужу словарь? Как в звездной паре решаются конфликты и кто первым идет на мировую? Правда, что Валерия заставляет Иосифа заниматься спортом до изнеможения даже на отдыхе? И хочет ли Пригожин снова стать отцом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если буду отмечать каждые дни какие-то наши памятные, у нас не жизнь будет, а сплошная гулянка», — сказала певица Валерия.

«Люди устают, когда надоедают друг другу. А мне никто не надоедает, нет. Может быть, я надоел, но мне нет», — заявил продюсер.

Иосиф Пригожин и Валерия поженились 20 лет назад. На годовщину свадьбы супруг отвез любимую жену в Турцию. Правда, сначала певице пришлось поработать — выступить на концерте. Но потом ее ждал отдых на курорте.

«Мы посвящали время друг другу. У нас даже там друзей никого не было. Я не припомню такого отдыха. Потому что у нас большая семья, всегда очень много забот, хлопот. Расслабиться очень сложно. А это был такой именно отдых, только для нас двоих», — поделилась Валерия.

«Ничто так не раздвигает время, как путешествие, знаете, да? И ничто не делает человека счастливым, как атмосфера, когда вы вдвоем», — отметил Пригожин.

Иосиф и сам давно мечтал полежать на шезлонге и никуда не спешить. Но Валерия держит мужа в тонусе даже в отпуске. Ее лозунг: ни дня без спорта. Супругу приходится подчиняться.

«Там восемь километров пешком от одной точки до другой пока дойдешь… Поэтому у нас был спортзал, фитнес, массаж, отдых. Гольф был, да. Я научился играть», — рассказал Иосиф Пригожин.

Продюсер признается: он старается не спорить с супругой. И даже в конфликтных ситуациях первым идет мириться.

«Кризисные моменты есть у всех и всегда. Для меня женщина — это цветок. И мне нравится его поливать. Мне нравится, когда он открывается. Для меня Валерия — это цветок, на который падает солнце», — признался Пригожин.

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Но именно это продюсер считает залогом их крепких отношений. А еще хорошее чувство юмора. Они не боятся подтрунивать друг над другом. Например, как-то Валерия подколола мужа за ошибку.

«Она мне сделала неожиданный подарок. Я в свое время неправильно акцент делал на одну фразу. И она обвела этот и подарила мне орфографический словарь на мой день рождения», — уточнил продюсер.

Иосиф Пригожин не обиделся. Он уверяет: на Валерию в принципе невозможно сердиться. Ее надо только обожать и восхищаться.

«Я иду навстречу, потому что я мужчина. Надо совершенно точно уметь вовремя подставить плечо. Порядочность должна быть. И понимаете, жена — это не секс-партнер, это друг», — подчеркнул продюсер.

У супругов шестеро детей и двое внуков. Они давно не разделяют наследников от предыдущих браков. Всех считают общими. В отличие от многих коллег, которые становятся отцами в преклонном возрасте, Пригожин не хочет снова проходить этот путь. Считает, что это слишком большая ответственность.

«Конечно же, у меня есть желание, чтобы было много маленьких Йосиков. Но у меня должна быть для этого как минимум нефтяная скважина, чтобы я детям дал образование. Это очень важно, что не просто надо рожать детей, осознанно это надо делать. Конечно, я сейчас лучше, наверное, папа, чем 20-30 лет назад. Но знаете, мне не хочется вот так с ребенком ходить, понимаете? Когда тебе 100, у тебя ребенок маленький», — заявил муж Валерии.

Пригожин считает: лучше вложить все силы в воспитание внуков. Маленькие Селин и Даниэль обожают проводить время в компании бабушки с дедушкой. А супруги признаются: рядом с малышами они ощущают себя особенно счастливыми.