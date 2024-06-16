«Пока с трудом»: между певицей Валерией и ее невесткой произошел разлад

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Что стало причиной конфликта?

В звездной семье народной артистки России Валерии произошел разлад. Причиной стали разные взгляды певицы и ее невестки на воспитание трехлетней внучки по имени Селин. Лиана Шульгина считает, что свекровь перебарщивает с количеством подарков для дочери. Об этом она поделилась в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

«Все настолько балуют, комната ломится от игрушек, от одежды, от всего. Я говорю: „Давай как-то говорить все-таки, чтобы ребенок знал цену подаркам. Что это не просто так, не каждый день дарят, а по определенным праздникам, чтобы у ребенка было понимание, что такое подарок“. Пока с трудом…» — рассказала Шульгина.

Но певица утверждает, что приехать с пустыми руками к внучке она не может. И она не покупает ей дорогие подарки, в основном это развивающие игрушки, так как девочка уже с малых лет учит два языка — китайский и английский.

Однако из-за такого количества подарков родителям Селин пришлось искать новую квартиру с дополнительной комнатой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 56-летняя певица Валерия выглядит в купальнике не хуже своей невестки.