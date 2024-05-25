Певица Валерия раскрыла секрет стройности без диет и голодания

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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В свои 56 лет знаменитость может похвастаться фигурой юной девушки.

Народная артистка РФ Валерия словно остановила время. В 56 лет она не просто моложаво выглядит, но и демонстрирует отличную спортивную форму, стройную фигуру, растяжку и активность.

Оставаться в одной поре певица умудряется без мучительных голодовок и диет. Секрет красоты и тонкой талии она раскрыла журналистам портала Prozvezd. Оказывается, Валерия склонна к полноте, а потому почти всю жизнь ограничивала себя в еде.

Исполнительница перепробовала массу диет, причем всегда следовала правилам питания неукоснительно. У изнурительных экспериментов, как узнала со временем артистка, неприятные побочные эффекты.

Под ударом и физическое здоровье, и психологическое состояние. Когда стало очевидно, что нервная система истощена, Валерия решила поменять тактику. Выдохнуть ей помог грамотно подобранный режим питания, при котором можно есть все что душе угодно и даже на ночь.

«Я употребляю определенное количество калорий в день. Наконец-то смогла отказаться от диет и от разгрузочных дней. Я высчитываю калории. Очень удобно на самом деле. В день позволяю себе 1400 калорий… Очень комфортно для меня: ты не испытываешь чувства голода и можешь позволить себя фактически все. Главное, не забывать про белки», — поделилась певица.

Подсчет калорий дополняют регулярные занятия спортом. У Валерии есть свой тренер, который консультирует ее онлайн.

Рецепт — час силовых упражнений и пара часов йоги каждый день. Даже во время гастролей звезда просит организаторов концерта предоставить отель с тренажерным залом, чтоб не выпадать из графика. Вот только супруга, продюсера Иосифа Пригожина, приобщить не получается — он часто срывается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие уловки идет Пригожин, чтобы поесть в тайне от Валерии.