Хайпанула на полтора миллиона: кто прав в споре Игоря Николаева с блогером

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Игорь Николаев хочет потребовал деньги с блогера за использование его композиции. Поддержали певца коллеги по шоу-бизнесу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Карина Мурашкина обвинила певца Игоря Николаева в вымогательстве. За что народный артист РФ требует с девушки крупную сумму? Правда, что из-за этого у нее возникли проблемы со здоровьем? Что ответил на это сам композитор? И на чью сторону встали звезды шоу-бизнеса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сквозь слезы все это делала. Ревела, конечно. Не было такого: не получилось? Классно, сделаю еще! Нет, не получилось — я сижу реву. А потом иду снимаю еще», — поделилась блогер.

В шоу-бизнесе новый скандал. Карина Мурашкина заявила, что Игорь Николаев требует выплатить ему 1,5 миллиона рублей. Девушка опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о неприятной ситуации.

«Вот так. Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом из тебя миллионы вымогают. И шантажируют», — удивилась она.

«Просит, значит, имеет право на это, правда?» — отметил певец Митя Фомин.

Мастер маникюра из Челябинска Мурашкина прославилась в интернете благодаря смешным роликам.

«Я пою плохо. Пою плохо. Готовлю, в принципе, неплохо, нормально. А все остальное — супер», — заявила блогер.

В своих видео она часто использует известные композиции. Среди них был и хит Игоря Николаева. Карина в прямом смысле пила за любовь в метро. И предлагала фляжку другим людям.

«Я снимала миллион разных видео в разных костюмах, разных персонажах, в разных вообще местах. Постоянно экспериментировала», — уточнила Мурашкина.

Вот только Игорь Николаев, видимо, посчитал несправедливым, что девушка использовала для продвижения его песню.

«Этот бренд много лет назад зарегистрирован. Он просто проходит процедуру переоформления», — заявил певец.

«Здесь есть нюанс. У нас законодательство разрешает использовать без согласия автора произведения в том случае, если указан автор, указано, какое конкретно произведение используется, и указывается источник заимствования», — объяснила юрист Евгения Галкина.

«Было бы более честно, если бы она пришла к Игорю и сказала: «Игорь, я снимаю ролики на твою песню, на твой хит. Правда, лежит на него, так сказать, сердце мое. Давай мы сделаем ‚коллабу‘, вместе ее зарегистрируем. Ты заработаешь эту сумму, я заработаю эту сумму. Оба в плюсе«», — выразил свое мнение светский журналист Олег Цуриков.

По словам Мурашкиной, команда певца регулярно отправляла жалобы на ее интернет-канал, который девушка вела на протяжении пяти лет. И в итоге он был удален без возможности восстановления.

«Использовал — будь добр, заплати. Не хочешь платить полюбовно — платишь это через суд. Любой блогер, человек, имеющий энное количество подписчиков, уже попадает под понятие СМИ, под понятие юридической ответственности. Заплатила за лицензию — и используй ее. Проблем никаких нет», — уточнил журналист Цуриков.

Многие коллеги Игоря Николаева по сцене согласны с его позицией. И тоже считают, что надо было спросить у него разрешения, прежде чем выкладывать ролики в интернет.

«Ты ставишь: „Использую песню Игоря Николаева“. Она цитируется, Игорю Николаеву приходят за это авторские отчисления. Пока авторы, правообладатели и прочие не будут в полной мере получать деньги, культура будет находиться в ****, простите», — высказался певец Роман Архипов.

«Я — человек за культуру, за все такое более правильное. Она немножко хабалистая», — заявила диджей Екатерина Гусева.

Но есть и те, кто поддержал Карину.

«Я выкладываю каждый день какой-то видос с музыкой. И сложно представить, что какой-то автор, не знаю, JONY на меня в суд подаст, потому что я плачу под песню JONY по ночам», — отметила блогер Елена Сажина.

«Люди на Арбате, я часто слышу, поют мои песни на улицах под гитару. Собирается толпа зрителей. Почему нет, пожалуйста. Люди поют песни в караоке. Мне нравится. Я даже слушаю творчество многих моих слушателей, лайкаю, репощу себе», — поделилась певица Люся Чеботина.

На своей странице Мурашкина написала, что конфликт с Николаевым практически довел ее до нервного срыва. Ей даже понадобилась помощь специалистов.

«Я устала реветь, нервничать, ходить к психиатру и держать это в себе. Это несправедливо. Блогеры, коллеги, будьте аккуратнее, когда снимаете рилсы под песни наших артистов. Можно потом влипнуть», — заявила она.

«Блогерам тоже нужно памятник ставить за то, что они используют не каких-то малолетних артистов, а наших мастодонтов. Потому что молодежь забывает. Она растет совершенно на другом материале. А тут „Выпьем за любовь“», — подчеркнул Цуриков.

Сам Игорь Николаев пока отказывается от комментариев. Его представители тоже не хотят обсуждать эту тему. Вероятно, свою версию событий они планируют изложить в суде.