Не думала о последствиях: у Инстасамки начались проблемы со здоровьем из-за филлеров

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость также призналась, что ее скандальные ролики и инфоподы являются постановочными.

Скандально известная рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после неудачно введенных «уколов красоты». Этим знаменитость поделилась с блогером Эльдаром Джараховым, дав ему большое интервью, раскрывающее некоторые тайны личной жизни.

Сперва Дарья отметила, что принесшие ей популярность ролики в социальных сетях, на самом деле, являются постановочными. Аудиторию не один раз шокировали громкие видео артистки, провоцирующие жаркие споры и слухи. Рекламный ход в виде постоянных скандалов с курьерами, визажистами или просто «неадекватными» прохожими привели к тому, что никто не хотел работать с девушкой.

«В тот момент я не задумывалась, чтобы целенаправленно бить в какую-то точку, чтобы задеть как можно больше людей. Я вообще не ожидала никакой реакции, не думала, что это будет так жестко, что я не смогу ни с кем работать. От меня просто отказывались все фотографы, стилисты, визажисты. Я не могла сделать обложку для трека», — призналась Зотеева.

Спустя некоторое время Инстасамку «простили» — Даша начала стараться вести себя человечнее и добрее. Она задумалась о младших сестре и брате, у которых стали появляться определенные проблемы в школе из-за родственницы-звезды.

Однако проблемы с общественностью не единственное, что сильно вызывало стресс исполнительницы. Однажды Зотеева посетила косметолога, чтобы увеличить губы, а та предложила ей также «поработать» над щеками.

Уколы, к несчастью, оказались введены неправильно. Клиника, в которой Дарья была клиентом по бартеру, проводила процедуры без лицензии.

«Я не думала, что это повлечет такие последствия», — пожаловалась она.

Филлеры в щеках вкололи не в той слой кожи, из-за чего они переместились. Девушке стало трудно дышать, и она даже задумалась о ринопластике. К счастью, операции удалось избежать — стоило лишь избавиться от инъекции.

Прощаться с пластической хирургией и уколами красоты Зотеева, правда, не собирается. Она с гордостью перечислила «сделанные» части тела — Инстасамка может похвастаться имплантации в ягодицах и груди, липосакцией и скульптурированием пресса и рук и, конечно, губами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина два миллиона рублей за использование ее песни.