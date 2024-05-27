«Метастазы пошли»: жена Игоря Николаева сообщила о потере

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кого из членов семьи больше нет со звездной парой?

В семье народного артиста РФ Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой произошла трагедия. На 14-м году своей жизни супругов покинула их любимая собака Зоя из-за онкологии. Об этом сообщила Проскурякова в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром умерла наша любимая собака Зоя! Наша добрая, интеллигентная, ласковая и терпеливая! Она была очень красивой, доброй и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы», — написала певица.

Болезнь обнаружилась, когда собаке было 13 лет, но врачи сказали, что делать операцию слишком поздно, та могла бы не пережить химиотерапию и хирургическое вмешательство.

«Нам сразу врачи сказали об этом… у нее еще была катаракта, она ослепла, ну и метастазы пошли», — объяснила Проскурякова.

Актриса призналась, что за день до смерти собаки она все поняла по поведению Зои, та совсем не ела и только лежала.

Подписчики выразили соболезнование звездной паре, а некоторые в комментариях поделились своими историями, связанными с потерей питомцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Народный артист России Игорь Николаев прокомментировал слухи о его разводе с Юлией Проскуряковой.