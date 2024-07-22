Что будет, если долго чистить зубы одноразовой зубной щеткой

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Даже если щетка выглядит прилично и вроде справляется с налетом, она незаметно «крадет» здоровье зубов.

Цены на услуги стоматолога в России выросли на 30%. Чтобы поставить пломбу даже в самый бюджетной частной клинике, придется отдать не меньше трех тысяч рублей.

Лучше ситуацию до этого не доводить и хорошенько следить за гигиеной полости рта. Но и просто почистить зубы теперь тоже стало дороже. Зубные пасты, щетки и ополаскиватели выросли в цене примерно на 15%.

В продаже, конечно, есть одноразовые щетки. Стоят они всего ничего — от 5 до 10 рублей. Многие их покупают и пользуются несколько месяцев. Можно ли так делать, выяснила «Самая полезная программа».

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Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клиники Михаил Трифонов уверяет: долго чистить зубы одноразовой щеткой категорически нельзя.

«Мы с коллегами ради интереса заказали несколько щеток, просто их открыли и посмотрели. Щетки имеют такой характерный токсический запах химической пластмассы. Сама ручка достаточно шершавая, что стимулирует колонизацию микроорганизмов. Щетина очень мягкая и не может обеспечивать достаточного качества ухода за зубами», — прокомментировал он.

Как правильно подбирать зубную щетку

Далеко не каждая щетка универсально подходит всем.

«Если пациент обращается с проблемой кровоточивости десен, зубная щетка для отбеливания может только навредить из-за агрессивности. Если у пациента, например, хрупкая эмаль и он хочет ее укрепить, щетка для десен будет совершенно бесполезна», — объяснил стоматолог.

Разобраться, какая щетка для отбеливания, а какая — для десен, самостоятельно сможет далеко не каждый. В таком случае лучше брать универсальную — средней жесткости с плотной щетиной.

Дополнительным плюсом будет так называемый силовой выступ — удлиненные щетинки на конце изделия. Они помогут почистить дальние зубы.

«Считалось, что очень хорошо, когда вы после чистки зубов еще почистили язык. На самом деле это не совсем так — язык имеет опцию самоочищения. Его не надо дополнительно чистить, если у вас нормализовалось питание, если нет проблем с желудком, то налета не будет», —рассказал Трифонов.

Еще один важный момент — материал, из которого сделали щетину зубной щетки. Большинство не обращает на это внимания. А зря. Эксперт уверяет: далеко не все материалы безопасны для полости рта.

Страшно представить: что будет, если долго пользоваться старой зубной щеткой

Чтобы доказать это, он провел небольшой эксперимент. В нем участвуют 4 щетки средней жесткости за 280, 300, 350 и 600 рублей. Их щетина сделана из шерсти кабана, полиамида, полиэстера и нейлона.

«Щетина из полиэстера лучше очищается. Промывая ее простой водой, можно будет получить гораздо более чистую щетку, чем из других материалов», — рассказал корреспонденту специалист.

Сложнее ухаживать за щетками из полиамида и нейлона — их нужно дольше промывать после чистки зубов. А вот средства гигиены с натуральным ворсом эксперт брать вовсе не рекомендует.

«Натуральное волокно является точкой для роста колонии микроорганизмов. Если вы такую щетку выбираете, ее надо чаще менять, чем обычную. И, соответственно, проводить достаточно хорошую обработку щетки после каждой гигиены. Промывать ее нужно как минимум в два раза более тщательно, чем обычные щетки из любого синтетического материала», — объяснил врач.

Стать рассадником заразы может и ручка зубной щетки, особенно если она деревянная или прорезиненная. Самые безопасные модели те, что сделали из глянцевого пластика. Этот материал не такой пористый, а потому на нем скапливается меньше бактерий.

Безопасны ли зубных щеток для десен и зубной эмали

Для продолжения эксперимента был взят помидор, так как он достаточно похож на слизистую полости рта. Суть исследования заключалась в том, чтобы проверить на тонкой шкурке овоща силу воздействия щетинок на поверхность, схожую с деснами.

После образцов щетины из полиамида и полиэстера овощ остался целым, а вот щетка из нейлона оказалась жестче — на шкурке появились надрывы. Похожий результат и после образца из натурального ворса — на помидоре есть повреждения, а значит, такая щетка может травмировать десны.

В качестве имитации эмали в эксперименте выступал стеклянный короб. На поверхности стекла могут остаться микрополоски от щетины — точно такие же полоски могут появиться и на зубной эмали. Соответственно, если это повторять из раза в раз, изо дня в день, то эмаль может начать болеть, а зубы станут чувствительными.

«Для качественной чистки всей полости рта вполне достаточно небольшой горошины зубной пасты. Это, в принципе, маркетинговый ход, когда в рекламе показывают, что пасту выдавливают аж с запасом», — рассказал эксперт.

Растерев пасту по стеклу, необходимо было работать каждой щеткой ровно по две минуты. Столько времени, по словам специалистов, нужно отводить на очистку зубов. В результате эксперимента никаких повреждений не обнаружилось. Это говорит о том, что ни одна из зубных щеток не будет травмировать поверхность эмали.

Чтобы усложнить задачу, зубную пасту заменили зубным порошком — в нем больше абразивных частиц, которые могут травмировать эмаль.

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И вновь на поверхности ни царапины. Стекло не пострадало, в отличие от щетин на образце из полиэстера — самого мягкого из всех материалов.

Почему нужно менять зубные щетки каждые три месяца

А чтобы выяснить как быстро придут в негодность остальные щетки, их решили проверить на износостойкость с помощью шлифовальный машинки. Больше всего пострадал натуральный ворс — он стерся на пол миллиметра, а синтетические щетины лишь немного распушились. Но стоматологи предупреждают: даже самую износостойкую щетку нужно менять каждые три месяца.

«Такой срок связан не только с деформацией щетины, но и с накоплениями бактерий. Поэтому, если даже щетка выглядит идеально, это не значит, что ее можно использовать полгода-год. Она уже становится рассадником инфекций», — пояснил Трифонов.

Поэтому при выборе зубной щетки нужно обязательно обращать внимание на щетину и материал, из которого ее сделали. Лучше всего в экспериментах себя показали образцы из полиамида и полиэстера.