Страшно представить: что будет, если долго пользоваться старой зубной щеткой

Ортодонт Леонова: через три месяца зубная щетка превращается в источник инфекции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg; 5-tv.ru

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Привычный с детства утренний ритуал чистки зубов может иметь обратный эффект и принести гораздо больше проблем для здоровья, чем традиционно пугают врачи.

Несмотря на то, что каждого человека с раннего детства учат пользоваться зубной щеткой и следить за гигиеной рта, почему-то уход за зубами часто не дает нужного эффекта и даже не избавляет от болезненных манипуляций в кресле стоматолога.

Как правильно чистить зубы, как часто нужно менять зубную щетку и какие главные ошибки допускает большинство взрослых, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стоматолог-ортодонт Оксана Леонова.

Как часто нужно менять зубную щетку

Обычную зубную щетку нужно менять каждые три месяца. Удобнее всего подстроить покупку нового гигиенического средства под смену сезонов года. Тогда можно не бояться в суматохе дел и задач забыть о сроках.

Если же речь идет об электрических зубных щетках, то насадки стоит менять не реже, чем раз в два месяца.

Нужно ли чередовать жесткость щетины щетки

В магазинах и аптеках продаются зубные щетки трех видов жесткости — жесткая, средняя и мягкая.

«Нужно выбрать для себя оптимальный вид жесткости. Чаще всего это мягкая щетина, так как она не травмирует десна и при правильной технике чистки хорошо очищает зубы и не травмирует десна», — указала эксперт.

Врач отдельно отметила, что жесткую зубную щетку ни в коем случае нельзя покупать. Ее положено использовать исключительно для очистки съемных зубных протезов.

Нужно ли хранить щетку в контейнере

Зубную щетку нельзя хранить в закрытом чехле или футляре, поскольку она должна максимально быстро высыхать после использования. В закрытом состоянии влажная щетка приумножает бактерии.

Если же речь идет про командировку, отпуск или другую недолговременную поездку, после использования щетку необходимо тщательно просушить салфеткой, а потом уже убирать в контейнер.

Могут ли щетки «переопылиться» бактериями в одном стакане

Несмотря на распространенный семейный стереотип о стоящих в одном стакане нескольких зубных щетках, хранить их так на раковине не следует.

«Щетки нельзя хранить в одном стакане, особенно щетки взрослых и детей, так как они переопыляют бактерии друг на друга. Они должны храниться в специальном футляре, где у каждой свое место», — подчеркнула специалист.

Кроме того, большинство ванных небольшого размера, а значит, рядом расположен унитаз. Если во время нажатия кнопки смыва или распыления освежителя воздуха зубная щетка ничем не прикрыта и стоит в стакане на краю раковины, есть очень большая вероятность, что каждый раз на нее летит невидимый глазу шквал бактерий, в том числе и кишечных.

Может ли щетка с истекшим сроком годности навредить зубам

Зубной щеткой стоит пользоваться не более 3 месяцев. Даже если к этому моменту она неплохо выглядит, не стоит продлевать ее «жизнь» в ванной комнате.

«На ней образовываются микротрещины, щетинки становятся источником бактериальной инфекции. Бактерии, попадая в ротовую полость, обсеменяют ее. То есть щетка теряет свои очищающие способности и является источником инфекции», — объяснила врач.

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Если щетина разошлась в разные стороны, пора ли менять щетку

Разлохмаченные в разные стороны ворсинки — верный признак того, что щетку пора менять. Однако если человек неправильно чистит зубы и чрезмерно применяет силу, даже «молодая» щетка быстро выйдет из строя.

«Чем сильнее вы давите, чем хуже вы чистите зубы, потому что при сильном нажатии щетина не двигается, а двигается только головка», — отметила стоматолог.

По словам врача, самый простой способ определить «возраст» — это приобрести щетку с индикатором цвета. Если щетина поменяла «окрас», пора покупать новое средство для чистки зубов.

Как подобрать хорошую и дешевую зубную щетку

На первый взгляд зубные щетки отличаются только по цвету и форме ручки. Однако разница между дешевыми и дорогими образцами все же есть.

«У дорогих щеток более качественные ворсинки, которые более устойчивы к изнашиванию и меньше собирают на себя бактерий. Также они изготовлены по специальным технологиям, позволяющим заостренным щетинкам проникать между зубами. У более дешевых качество чистки хуже», — перечислила отличия Леонова.

И тем не менее иногда цена — это всего лишь маркетинговый ход. Нужно уметь различать качественную щетку среди всех вариантов. Для этого нужно внимательно изучить продукцию на магазинной полке и обратить внимание на наличие следующих моментов:

Разноуровневая длина ворсинок;

Заостренные кончики ворсинок;

Большое количество ворсинок.

Именно по таким критериям стоит выбирать средство гигиены.

«Если соседняя подешевле вам кажется более лысой, возьмите подороже. Чем больше ворсинок и чем они мягче и тоньше, тем лучше очистит зубная щетка», — порекомендовала стоматолог.

Для чего нужна монопучковая щетка

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Мало кто пользуется монопучковыми зубными щетками, а ведь только они способны проникать в труднодоступные места за и между зубами.

«Она нужна для очистки поверхности, куда не может добраться обычная щетка», — пояснила ортодонт.

Как выбрать электрическую зубную щетку

Электрические щетки бывают трех видов — механические, звуковые и ультразвуковые. Каждой из них нужно уметь пользоваться, иначе есть риск сильно ухудшить состояние зубов.

Неправильными движениями механической щетки можно заметать зубной налет под десна, где образуется поддесневой зубной камень.

Звуковая щетка не имеет противопоказаний и считается самым оптимальным вариантом для гигиены полости рта.

Ультразвуковые щетки считаются наиболее эффективными, однако они противопоказаны людям с воспалением десен, коронками или винирами.