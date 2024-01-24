Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Стоматология — пугающая сфера медицины, где крайне важен внимательный подход к выбору подходящего специалиста.

Обычный поход к стоматологу может обернуться трагедией. Можно ли доказать, что специалист не вылечил, а навредил?

Какую компенсацию от клиники требует пациент, который из-за ошибки врача потерял зубы? Какое лечение назначат абсолютно здоровому человеку недобросовестные стоматологи? И сколько это будет стоить? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Цена ошибки стоматолога — жизнь

Для родителей двухлетнего Федора жизнь разделилась на до и после. Они и представить не могли, что лечение обычного пульпита может закончиться смертью малыша.

«Вот она, радость, такая щекастая. Кушать любил, вкусняшки любил… Все было хорошо. Потом все в одну секунду как рухнет», — рассказала мама Ирина Святова.

Ребенок не выдержал общего наркоза, который провели неправильно. Но никакого специального оборудования, чтобы оказать помощь, в клинике не было. Спасать мальчика бросился отец, сам медик.

«Попросил дефибриллятор. У них его не оказалось. Никто не знал, что делать. Анестезиолог спрашивал у меня, что делать», — поделился папа Иван Святов.

Читайте также Это вовсе не конфеты: какие бытовые привычки незаметно разрушают зубы

Мальчик впал в кому, из которой врачи его вывести не смогли.

«Вопрос в том, что у него был только кариес. Пульпитов-то не было, как потом в экспертизе мы прочитали», — уточнила мать.

Для Марка Дубровина ошибка стоматолога, к счастью, не оказалась фатальной, но отравляла ему жизнь много лет.

«Наутро, как только зубы поставили, сразу отломился кусочек», — рассказал он.

После протезирования верхней челюсти у него начались сильнейшие боли.

«Кололи антибиотики какие-то с надеждой, что пройдет это все. Но ничего не прошло. Потом обнаружилось, что скулы, кости верхней челюсти были настолько истончены, что ему пришлось снова делать новую операцию, вскрывать ротовую полость», — объяснил пострадавший.

Марк решил обратиться в другую клинику. И оказалось, очень вовремя.

«В общем, пришлось все их выдрать. Потому что, когда сфотографировали, обнаружили кисты», — уточнил Дубровин.

Костная ткань была в таком состоянии, что еще немного — и могла треснуть.

«Если кто видел яйцо, скорлупу, вот такая тоненькая пластинка была. Отделяла полость рта и полость носа», — объяснил стоматолог-хирург Иван Собко.

Марку Дубровину пришлось пожертвовать почти всей верхней челюстью. Других вариантов уже не было.

«Прошло бы еще несколько лет… И мы бы получили тяжелые моменты, осложнения и потерю всех зубов, которые есть», — подчеркнул врач Собко.

Сейчас Дубровин вместе со своим адвокатом пытается доказать ошибку предыдущего стоматолога.

«Экспертиза установила, что лечение было оказано ненадлежащим образом. И, собственно говоря, это и позволило суду удовлетворить наши исковые требования. Там у нас была сумма подтверждена в районе 500 тысяч рублей и, соответственно, 68 тысяч рублей, которые мой доверитель уже оплатил в стоматологию», — рассказала юрист Вероника Гончарова.

Как недобросовестные врачи навязывают услуги

Нередко частные клиники преследуют лишь одну цель — заработать на пациентах. Корреспондент программы с абсолютно здоровыми зубами провел собственный эксперимент. Сначала он сделал плановую гигиену у лечащего врача. После отправился в две разные клиники.

В первой врач подтвердил: лечить сейчас нечего.

«Состояние зубов достойное. Никаких вмешательств пока мы не делаем. Установлены коронки, нет дефектов», — отметила стоматолог-ортопед Елена Филиппова.

Читайте также Невозможно терпеть! Как снизить зубную боль самостоятельно

Вторая клиника имеет низкий рейтинг. Ее пациенты жалуются в интернете на навязывание лишних услуг. Корреспондент приходит на осмотр и сразу же к нему прикрепляют так называемого координатора.

«Гигиенку нужно сделать. Тут налет и камушки», — сказала стоматолог.

Доктор нашла у клиента зубной камень и налет, несмотря на то, что гигиену полости рта он прошел всего пару дней назад.

После осмотра пациента отводят в комнату для переговоров, и выясняется, что координатор выполняет функции менеджера по продажам. Он начинает обрабатывать клиента, рассказывая об акциях и предлагая оплатить назначения врача. Просит наличными, тогда цена будет ниже.

«Есть посложнее гигиены. Они подороже. Здесь как раз то, что говорил доктор. Сюда добавляются профилактические процедуры, такие как укрепление эмали, укрепление десны», — рассказала сотрудник клиники.

В случае с корреспондентом навязанных услуг оказалось не так много, потому что зубы совершенно здоровы. Однако очень часто пациенту, который действительно нуждается в лечении, насчитывают манипуляций на десятки тысяч рублей, запугивая, что провести их нужно срочно.

Как не стать жертвой мошенников в белых халатах

Результаты обследования можно всегда сравнить. Для этого потребуется другой специалист. Может быть, в этой же клинике, может, в другой.

Читайте также Что будет с организмом, если регулярно пить горячую воду

Также пациента должны насторожить постоянные акции в клинике и низкая стоимость услуг.

«Если вам предлагают цену гораздо ниже рынка, то это тоже должно вызвать вопросы. То есть на чем клиника сэкономит на вас: на материалах, с которыми с вами будут работать, или квалификация доктора не настолько серьезная, насколько бы этого хотелось», — объяснила управляющая стоматологической клиники Ольга Дятель.

Но, пожалуй, первое, что стоит сделать перед тем, как сесть в стоматологическое кресло на осмотр, — это проверить все документы, которые должна иметь клиника.

«Надо открыть сайт Росздравнадзора и проверить наличие лицензии. Это уже наполовину обезопасит выбор», — подсказала Ольга Дятель.

Лицензия клиники, где лечился двухлетний Федор, не была зарегистрирована в реестре Росздравнадзора. Это признали в суде. Вина анестезиолога доказана. Он получил четыре года лишения свободы. Замдиректора — три с половиной года условно. Но работе стоматологии это не помешало.

«Прокомментировать никто не сможет. Руководства никого сейчас, к сожалению, нет», — сказала сотрудник клиники.

Стоматология — по-прежнему самая пугающая сфера в медицине. Пациенты боятся вмешательства как такового. Но чтобы защитить себя от недобросовестных врачей, лучше выбирать крупную клинику, проверять лицензию. И если возникли сомнения на консультации с врачом, обратиться к другому специалисту за альтернативным мнением.