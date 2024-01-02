Невозможно терпеть! Как снизить зубную боль самостоятельно

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Стоматолог дала советы на случай внезапной зубной боли во время новогодних праздников.

Зубная боль может застать врасплох в самый неподходящий момент. Например, в январские праздники. Как ее снизить самостоятельно, если обратиться к профильному специалисту сразу нет возможности? Об этом рассказала в беседе с aif.ru врач-стоматолог Вероника Мелехова.

Если у вас заболел зуб, то первое, что нужно сделать, — принять обезболивающее. Такие препараты обычно обладают противовоспалительным эффектом.

Народные методы специалист применять не советует. Среди популярных — прикладывание чеснока к больному зубу для «вытягивания» вредных веществ. Мелехова предупредила, что так вы рискуете только усилить воспаление.

Если же симптомы прошли без посещения стоматолога, то оттягивать визит к врачу все равно не стоит, поскольку в будущем это сыграет с вами злую шутку.

«Обязательно после праздников в плановом режиме посетите врача и пролечите пострадавшую область. Если затягивать, то разрушительный процесс может зайти далеко, и вы потеряете зуб», — предупредила Мелихова.

Если же вы столкнулись с травмой в ротовой полости, например, сломали зуб или началось кровотечение, то помощь врача необходима немедленно. Флегмона или гнойный абсцесс тоже требуют безотлагательного лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем сигнализирует неприятный запах изо рта.