Карты Таро не пускают: почему не получается выйти замуж

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Вовсе не порча и не родовое проклятье чаще всего мешают встретить будущего мужа. Причины романтических неудач гораздо проще.

Обрести любовь и создать семью — одно из самых важных и сложных желаний в жизни каждого. Девочки с детства фантазируют, как будет выглядеть их суженый, а повзрослев, начинают серьезно гадать на замужество.

Можно ли по картам узнать причину неудач в личной жизни, эксклюзивно Пятому каналу объяснила таролог Олеся Сологуб.

Причин, почему у девушки не получается встретить того самого мужчину и выйти замуж, безусловно, много. Но чаще всего в таро-раскладах, по словам специалиста, выпадают следующие проблемы:

Подмена понятий

Искаженное представление о партнере мешает на этапе знакомства выбрать «правильного» кандидата.

«На консультации это самые распространенный признак. Мало кто обращает внимание на свое душевное равновесие. Девушки смотрят на другие признаки — социальный статус мужчины, его внешность, уровень зарплаты. А „Что я чувствую рядом с этим человеком?“ — это второстепенный критерий», — пояснила таролог.

Поэтому отношения с неподходящим партнером в конечном итоге приводят к взаимным претензиям, разочарованиям и расставанию.

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Привязка к бывшим

Банальное предложение остаться друзьями, как показывает практика, многие девушки воспринимают слишком буквально и действительно регулярно общаются с экс-возлюбленным, ведут переписку, делятся важными событиями в своей жизни.

«Часто вижу, что продолжается общение. Девушка думает: „Раз я никого не встретила, тут-то мы друг друга знаем. Пусть некомфортно, но все понятно“. И такое „туда-сюда“ не дает встретить человека по судьбе и построить хорошие новые отношения», — сказала эксперт.

Другая проблема — непроработанные эмоции. Прежде чем искать нового мужчину, нужно разложить по полочкам все переживания и сделать соответствующие выводы.

«Девушка вроде бы рассталась с бывшим, но чувство обиды не убрала. И в таком состоянии она идет выстраивать новые отношения. А Вселенная — интересная штука. Она будет проверять, пока ты не усвоишь этот урок, и подкинет тебе такой же опыт или еще хуже», — предостерегла Сологуб.

Поведенческие ошибки

Женщины с ярко выраженными лидерскими качествами изначально занимают неверную позицию по отношению к кандидату и банально отпугивают его.

«Он путают роли и начинают конкурировать с мужчиной, показывать свою силу. Многие сразу пугаются, ведь зачем мужчине строить отношения с мужчиной? Ему же наоборот хочется себя проявить», — объяснила она.

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Перенятые желания

Нередко бывает, что девушка следует в жизни по общепринятому сценарию и ищет кандидаты в мужья, только потому что этого от нее ждет общество. Однако такой критерий счастливой жизни может оказаться ошибочным.

«Я всегда спрашиваю карты, хочет ли клиентка на самом деле отношений. Бывает, что стоит неосознанная программа, например, общество навеяло, что обязательно нужно замуж. А на самом деле она этого сейчас не хочет, но заглушает мысли и ищет партнера, просто потому что надо», — рассказала таролог.

Если девушка может сделать самостоятельно выводы и сменить поведение, тогда ей вполне хватит одной или нескольких консультаций. Но бывает, что карты только указывают на проблемы, а их приходится долго убирать уже терапией с психологом.

«Карты Таро подсвечивают глубинные процессы, и мы можем задавать правильные вопросы и понимать, какая энергия сейчас в нас преобладает, где есть искажения, что нужно проработать. Я со своей стороны могу убрать привязки или негативные сценарии с ментального поля, проработать созависимость», — объяснила эзотерик.

По ее словам, отсутствие навязчивых мыслей, осознанное желание и внутренняя гармония обязательно помогут привлечь подходящего мужчину.