Снова не он: почему попадаются не те мужчины и как выйти замуж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Janus; 5-tv.ru

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Безответственный, женатый, пьющий, гулящий и манипулирующий — поклонников хоть отбавляй, но мужчина мечты среди них так и не попадается. Причина проблемы не в том, что принцы перевелись.

Многие женщины не могут избавиться от гнетущего чувства одиночества. Кажется, что все располагает к тому, чтобы построить крепкие отношения, однако обрести счастье так и не удается. Настоящие мужчины почему-то проходят стороной, а рядом оказываются как на подбор либо абьюзеры, либо глубоко женатыми. В итоге, попытки создать семью заканчиваются болезненным разрывом.

Некоторым все же удается выйти замуж, но этот брак живет не больше трех лет. Говорят, что на таких женщинах лежит «печать» брошенки или разведенки. Однако корень проблемы далек от сглаза и мистики и кроется в особенностях психологии женщины.

Как избавиться от сложностей на личном фронте и наконец найти достойного кавалера, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психотерапевт Андрей Гуляев.

«Плавает по-собачьи»: почему женщина притягивает «не тех» мужчин

Научно подтверждено, что живые существа воспринимают определенную информацию как ассоциацию и призыв к действию. Это доказал всемирно известный русский ученый, академик Иван Петрович Павлов. Он установил, что при долгом повторении одних и тех же сигналов можно научить питомцев реагировать на определенные звуки и световые импульсы.

«Помните про опыты Павлова? Загоралась лампочка, и собачка хотела кушать, потому что еда равнялась загорающемуся сигналу. А когда звенел звонок, то тело животного сжималось, потому что этот знак отождествлялся с наказанием. И вот такие же ассоциации складываются у нас со всем. Тело мониторит порядка 2000 параметров в секунду, потому что это связано с выживанием», — прокомментировал психолог.

Если говорить о межличностных отношениях, то люди постоянно анализируют невербальные сигналы, демонстрируемые партнером. Видя определенный «посыл», каждый неосознанно понимает: подходит тот ему или нет. Однако особенности психологии зависят от самого человека.

Некоторые женщины могут принимать за достойных кандидатов в мужья «плохих парней», если привыкли, что окружающие игнорируют их интересы и ограничивают во всем. Тогда первые попытки партнера нарушить личные границы или контролировать воспринимаются дамами как знак истинной любви.

На первых порах кажется романтичным, что избранник ревнует к друзьям или звонит каждый час во время работы. При этом когда другой поклонник проявляет здоровую заинтересованность, уважение и обходительность, дама может избегать всякого общения с ним, потому что для нее это непривычный сигнал, который требует серьезных внутренних изменений.

Из-за неправильного восприятия многие женщины связывают свою жизнь не с теми мужчинами и постоянно прощают их за неблаговидные поступки. В результате в голове формируется тождество: «партнер = насилие, обиды, предательство и так далее».

Изучив подробно «типаж абьюзера или изменника», женщина реагирует на «месседж», воспроизводимый потенциальными поклонниками, и выбирает тех, кто склонен к привычному для нее типу поведения. Дама, словно приемник, воспринимает на волну только определенной частоты, поэтому не может уловить сигнал, который отправляют мужчины, рассчитывающие на создание семьи. Потому в поле зрения девушки практически не попадают люди, подходящие для счастливых отношений.

Так же происходит и с точки зрения потенциальных избранников. Мужчины, готовые к здоровым отношениям, видят «печать брошенки» на лице дамы и не стремятся налаживать с ней контакт, поскольку понимают, что поклонница настроена совершенно на другой тип отношений. А вот кавалеры, склонные к абьюзу, сразу замечают потенциальную жертву.

«Похож на Бандераса»: как интеллект мешает построить отношения

Анализ собеседника или партнера происходит на подсознательном уровне, поэтому девушки порой не могут понять, почему выбирают не тех избранников. Особый механизм восприятия действительности выявил американский врач-нейробиолог Пол Дональд Маклин в 60-х годах прошлого века. Он выявил концепцию «триединого мозга», согласно которой, сознание человека состоит из трех составляющих: интеллектуальной, эмоциональной и телесной.

Все эти системы формировались постепенно по мере эволюции, поэтому некоторыми из них довольно сложно управлять. Самой молодой частью является интеллект. Структура, где проходят мыслительные операции, — неокортекс — сформировалась около трех миллионов лет назад. В ней возникают мысли, оценки, суждения, происходит анализ произошедших событий.

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Однако некоторые установки, появившиеся благодаря интеллекту, мешают человеку в достижении целей. Особенно если они навязаны обществом или другими людьми. Например, девочка выросла на стереотипе, воспринятым от матери, что «все мужики — предатели и козлы». Это утверждение в будущем может сыграть с ребенком злую шутку. Став взрослой, она, скорее всего, станет выбирать спутников, соответствующих этой модели, или создавать ситуации, провоцирующие партнера на подобное поведение.

Намного раньше — более 50 миллионов лет назад — у живых существ появились эмоции, которым управляет лимбическая система, отвечающая за органы чувств, выработку гормонов и участвующая в процессе формирования памяти. Благодаря этой функции, люди и некоторые животные получили возможность обучаться и чувствовать желание иметь определенное место в группе.

«Мы оперируем эмоциями. Это позволяет не только оперировать нашим состоянием, но и эмпатически чувствовать других людей», — рассказал эксперт.

Наглядным примером здесь может послужить тот факт, что матери часто знают, когда их ребенок хочет есть, а когда просится в туалет. Многие женщины считают, что у них просто хорошо развита интуиция, но на самом деле в этом им помогает эмоциональный интеллект.

Базовой основой сознания является телесное сознание, за которое отвечает рептильный мозг. Он сформировался более ста миллионов лет назад и отвечает за основные потребности организма: дыхание, кровообращение, мышечные рефлексы, инстинкты, сон, размножение.

«Задача нашего тела — жить, чтобы передать гены, то есть ту информацию, которую мы получили от наших предков, чтобы она дальше существовала», — описал процесс специалист.

В этой системе, которая функционирует, по большей части, на бессознательном уровне, тоже формируются различные ассоциации, которые указывают, что собеседник опасен или нет.

Однако управляет «триединым мозгом» все-таки интеллект, поэтому, встречая мужчину, который внешне или по каким-то другим параметрам кажется подходящим, женщина не замечает тревожные «звоночки» других систем.

«Голова по логической цепочке находить себе того, кого нужно. Например, партнер <…> полностью ее устраивает. Он состоятельный, похож на Бандераса и так далее. А сердце говорит: «Нет, извините, пожалуйста, но я хочу. Он меня не любит. Я чувствую, что он не любит, а тело вторит: «Вы знаете, а вообще я тут не нахожусь в безопасности. Я не уверено, что этот партнер вообще готов позаботиться обо мне». И голова в этом случае говорит: «Девочки, замолчите, пожалуйста, я знаю сама, что нужно»», - прокомментировал психолог.

Поэтому многие женщины цепляются за перспективных, как им кажется, кавалеров и не придают значения тому, что говорят подруги и родственники насчет избранников.

«Мы не обращаем внимание на то, что чувствуем, несмотря на то, что окружающие это все понимают иначе, и притягиваем тех, кто должен нас бросить или совершить насилие», — прокомментировал эксперт.

Подсознание подает импульсы, однако сознание блокирует эти сигналы. Именно поэтому эти отношения обречены на болезненный разрыв.

Потребность в одиночестве: как возникает страх здоровых отношений

Человек очень связан с социумом, что тоже отражается на его восприятии себя и формирует понимание, какими на самом деле должны быть отношения и чего в них быть не должно. Последнее заставляет на первых порах сомневаться, подходит ли кавалер или нет. Швейцарский психолог Карл Густав Юнг утверждал, что в каждом есть «темная сторона» — тень, которая заставляет каждого волноваться перед тем, как сделать какой-либо выбор.

«Тень — неосознанные страхи, которые влияют на нашу жизнь <…> Мы не понимаем логическим умом это и каждый раз бежим от пугающих нас вещей, например, от потребности в одиночестве. И получается, что наше тело хотело бы избавиться от страха, а логический ум пытается осознать ту картину, в котором этот страх не будет ощущаться», — отметил специалист.

Не найдя другого выхода, мозг вновь и вновь возвращается в гнетущее, но привычное ему состояние.

«Например, вы встречаетесь с мужчиной. Вроде, он логически полностью вам соответствует и на Бандераса даже похож, а тело ведет себя так, что сознание его просто отвергает. Или, наоборот, вы вызываете какой-то конфликт или раздражение в партнере, и партнер начинает на вас злиться», — рассказал психолог.

Такое часто случается, если человек вырос в токсичной атмосфере, где папа бил маму или строгие взрослые постоянно нарушали границы ребенка и критиковали его. В таком случае сознание отвергает насилие. Оно понимает, что это совершенно неправильная модель поведения, но подсознательно индивид наоборот испытывает комфорт, попадая в привычную обстановку.

Бывает так, что женщины осознанно хотят выйти замуж, но сами сами заставляют партнера бросить их, потому что им нравится, к примеру, страдать и жалеть себя, как когда-то в детстве.

«Женщина прямо фонит тем, что пришла пора выходить замуж. Но на самом деле, конечно, тут есть определенный конфликт между уровнями сознания, потому что логический ум хотел бы именно удовлетворить потребности и убеждения в семье, а тело не готово к этим событиям», — отметил специалист.

Из-за внутреннего конфликта на этой почве могут возникать различные психологические состояния: нервные срывы, депрессии и неврозы.

С абьюзером легче: как формируется ощущение безопасности в отношениях

Человек начинает понимать, где и с кем ему хорошо или плохо, еще на первых этапах развития, когда он только находится в утробе матери.

«Эмбрион иногда обращается к матери за ощущением безопасности, и чувствует все, что беспокоит беременную. И ему кажется, что это безопасно, а родительница может чувствовать в это время одиночество, потому что, например, папа задерживается с работы», — прокомментировал эксперт.

Мама лучше знает: какие ошибки в воспитании «крадут» у ребенка будущее

Бывает так, что в ожидании малыша женщина постоянно пребывает в состоянии жертвы, потому что выслушивает упреки от свекрови или надоедливой соседки. Ребенок запоминает это состояние. За счет того, что чувство брошенности и ненужности ребенок воспринимает как безопасносное, в будущем человек ищет возможность вновь его ощутить, из-за чего отталкивает перспективных поклонников и выбирает «не тех» кавалеров.

«Тело еще не готово отпустить это травматическое событие, потому что есть потребность в том, чтобы меня бросали. И вот пока не уйдет состояние, сформированное в преперинатальном периоде развития, к сожалению, этот отпечаток все равно будет оставаться», — отметил эксперт.

И именно несогласованность с внутренними уровнями сознания не дает возможности развиваться в отношениях и встретить хорошего мужчину.

Долгосрочный эффект: как избавиться от «печати брошенки»

Так как сознание играет первостепенную роль, многие девушки, стараясь соответствовать стереотипам, начинают с определенной логикой подходить к отношениям. Дамы скрывают все свои негативные черты за маской «хорошей девочки», пытаясь во всем угодить понравившемуся мужчине. Однако после получения штампа в паспорте или трех лет отношений появляется осознание, что больше так жить нельзя.

Показав себя настоящую или осознав, что рядом совершенно не тот мужчина, женщины обычно приходят к выводу, что нужно расстаться. Сделав передышку после тяжелого разрыва, дамы вновь отправляются на поиски избранника. Однако прибегнув к подобной уловке в следующих отношениях, девушка вновь рискует нарваться на схожий сценарий.

Чтобы наладить личную жизнь, нужно серьезно разобраться в себе, понять не только логику, но и поработать с более глубинными уровнями. Важно ответить на вопросы:

что беспокоит?

какие эмоции вызывает тот или иной партнер?

какие поступки второй половинки вызывают внутреннюю агрессию и почему?

какими были отношения с родителями и семьей на ранних этапах развития?

«Когда убирается тень, страх насилия, все, кто раньше проявлял какую-то агрессию в сторону пациента, разворачиваются и уходят, потому что человек больше не нуждается вот в этом опыте», — отметил эксперт.

Только тогда появляется возможность наконец построить долгосрочные и крепкие отношения.