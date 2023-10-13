Внешность не главное: 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Существует несколько скрытых особенностей поведения, на которые мужчины обращают пристальное внимание.

Многие женщины, пытаясь добиться расположения избранника делают акцент на внешность: стараются эффектно одеваться, наносить макияж даже на обычную прогулку, следить за маникюром. Однако на самом деле от красоты в данном вопросе мало что зависит, ведь каждая девушка индивидуальна.

Какие качества на самом деле помогают привлечь понравившегося молодого человека, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, бизнес-психолог Екатерина Гулянская.

1. Самодостаточность и харизма

Мужчины в первую очередь обращают внимание на харизму избранницы и ее отношение к себе. Если молодой человек видит, что девушка ни от кого не зависит и сама способна решить многие вопросы, он обязательно заметит такую даму.

«Когда она может обеспечить базовые потребности сама, увлечена любимым делом, у нее есть круг друзей и знакомых, <…> тогда у нее появляется особая стать и внутренняя уверенность», — отметила эксперт.

У мужчины появляется еще больший интерес к даме, если он видит, что эти отношения для нее — не единственный шанс чего-то достичь. У избранницы нет цели только выйти замуж, а гораздо больший спектр интересов.

«Создается ощущение, что ей и с мужчиной хорошо, и без него неплохо. Ведь она не цепляется за партнера, чтобы подтвердить себе свою ценность через него», — пояснила психолог.

Кроме того, такие женщины четко знают, чего хотят, поэтому имеют прекрасный шанс стать спутницами серьезных и целеустремленных представителей сильного пола.

2. Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект — способность человека распознавать чувства других людей и понимать их намерения. Если девушка добрая, мудрая, умеет управлять своими эмоциями, проявлять эмпатию и всегда находить нужные слова для поддержки, когда близкому плохо, то это большой плюс. Мужчина сразу понимает, что между ним и его избранницей не просто временная связь.

«Такие женщины чувствуют, где и как надо себя вести. Они могут выслушать и понять мужчину, <…> создать обстановку уюта и спокойствия. А в другие моменты наоборот завести, раззадорить, вдохновить своего партнера», — рассказала эксперт.

Девушки с подобной особенностью также умеют избегать конфликтов, что определенно нравится их спутникам.

«Женщина, обладая развитым эмоциональным интеллектом, умеет восхищаться и благодарить мужчину так, что он чувствует себя сильным, уверенным, авторитетным и интересным рядом с ней. И ему хочется сделать больше, достичь для нее лучшего», — отметила эксперт.

Благодаря своим способностям можно достичь глубоких взаимоотношений. Это сделает такую женщину незаменимой для мужчины.

Если чувствовать окружающих пока не получается, можно прибегать к особым практикам. Следует почаще анализировать эмоции, которые возникали в течение дня, а также при просмотре фильмов и чтении книг стоит постоянно задавать себе вопросы: какие чувства вызвали слова персонажей и их поступки в тот или иной момент.

3. Широкий кругозор

Многие сталкивались с ситуацией, когда на свидании возникает неловкое молчание. Такое часто случается не только из-за волнения, которое испытывают собеседники при встрече. Недостаточный кругозор тоже мешает партнерам выстроить диалог.

Читайте также Часики тикают: какую роль свадьба и рождение детей играют в отношениях

Если же с дамой сердца всегда есть, что обсудить, и она готова не только выслушать, но и поддержать мудрым советом, то мужчина сразу поймет, что с ним рядом та спутница, которая будет с ним и в горе, и в радости.

«С такой женщиной всегда интересно, неожиданно. Она может поддержать любую беседу, увлекает партнера, что делает ее уникальной личностью», — прокомментировала психолог.

Привлекает избранников и интересное хобби девушки. Если спутница не стоит на месте, занимается творчеством или спортом, достигает новых целей, то вокруг нее постоянно будет находится множество поклонников, пытающихся разгадать, как она все успевает.

4. Женственность и сексуальность

Многие считают, что сексуальность — это внешние признаки: правильный макияж, откровенные наряды и раскрепощенное поведение. На самом деле, как уверена психолог, все дело во внутреннем состоянии девушки.

«Это не та женщина, которая демонстрирует сексуальность навязчиво и напоказ, а та, которая действительно себя любит и наполнена этим чувством», — рассказала специалист.

И именно эта загадочная одухотворенность проявляется во взгляде, улыбке и голосе и привлекает представителей противоположного пола.

5. Легкость

Некоторым девушкам кажется, что парня нужно держать в тонусе, поэтому сами осложняют отношения, проявляя то пылкий интерес, то ледяную холодность. По словам эксперта, это большая ошибка.

«Легкость появляется у женщины, которая дружит с чувством юмора, любит жить и любит саму жизнь. Такая женщина не зацикливается долго на пустяках. Она легка и отходчива, жизнерадостна, полна энергии и оптимизма», — объяснила психолог.

Ведь если с девушкой мужчине комфортно, он поймет, что такую возлюбленную нельзя отпускать, и обязательно сделает ей предложение.