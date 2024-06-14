Никакого спокойствия: ТОП-6 причин, почему пары ссорятся в отпуске

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Причины ссор можно частично устранить увеличением бюджета на отдых, но что делать, если партнер продолжает раздражать?

Долгожданный семейный отпуск нередко омрачают ссоры по пустякам. Вспышки агрессии и последующие за этим обиды возникают внезапно, но на самом деле сигнализируют о более серьезных и давних проблемах.

Почему пары часто ссорятся во время совместного отдыха, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог и специалист по отношениям Константин Гапонов.

По его словам, конфликты в поездках — это, к сожалению, достаточно частое явление. И причины могут быть как бытовые, так и более глубинные.

«Если вы ссоритесь во время отдыха, — это явный маркер, что ваши отношения больны и с ними надо что-то делать», — предостерег он.

Почему пары ссорятся в отпуске

Специалист выделил шесть основных причин для выяснения отношений.

1. Несовпадение интересов

Редко кто в браке может похвастаться настолько одинаковыми взглядами на досуг, чтобы долгожданный отпуск не вызывал противоречий.

В основном бывает, что муж любит отдыхать с палаткой в горах, а жена привыкла к отелям по системе «все включено». Один хочет поехать на экскурсии, а второй — целыми днями лежать у бассейна с коктейлем.

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Получается, либо один в таком отпуске будет несчастлив, либо заветные две недели нужно проводить по отдельности.

2. Дети

Поездка всей семьей — то еще приключение.

«В отпуске взрослые освобождаются от работы, но обязанности родителей с них никто не снимает. И отдых омрачается тем, что эти обязанности надо исполнять», — отметил психолог.

Чем младше дети, тем больше нагрузки на маму и папу. Если один из них «отлынивает» и думает только о своих потребностях, второй автоматически перегружается и устает. Отсюда и конфликты.

3. Бытовые проблемы

Часто ради экономии денег пара отказывается от отеля, где кормят, убирают, стирают и гладят, в пользу съемного жилья. На мужчине это почти никак не отражается, он об этом даже не задумывается, а вот для женщины это означает целый ворох задач — стирать, убирать, готовить и мыть посуду.

«Женщина освобождается от работы, но не от бытовых обязанностей. Тогда жена-хозяйка не отдыхает, отдыхают только муж и дети», — пояснил Гапонов.

4. Накопленные обиды

Если пара уже много лет вместе, причину ссор на отдыхе стоит искать дома.

«К сожалению, у большинства семей накапливаются мелкие обиды. Они накручиваются, никуда не деваются и потом выплескиваются на детей, соседей, коллег, потому что в обычные дни муж с женой не так часто контактируют. Им просто некогда. А в отпуске 24 на 7 они предоставлены друг другу, как говорится, нос к носу», — сказал эксперт.

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Поэтому ранее сдерживаемые обиды выплескиваются на партнера. И поводом для отсроченного конфликта может стать любая мелочь — разбросанные вещи, неудачная шутка, невнимательность партнера и так далее.

5. Разочарование в выборе

Смена обстановки высвечивает как прожектором все черты характера близкого человека. И если союз изначально был создан негармонично, партнер все чаще будет раздражать или разочаровывать.

На фоне гулящих по пляжу влюбленных парочек свой собственный избранник контрастно кажется не таким, как хотелось бы.

«В молодости мы выбираем в партнеры не того, кого нам нужен, а исходя из своих страхов, комплексов, чужих советов. Особенно это у девочек бывает. И по итогам прожитых лет женщина понимает, что это не ее человек, а бросить страшно. И в отпуске это очень сильно обостряется. Люди сталкиваются лицом к лицу с мыслью: «Я живу не с тем человеком», — объяснил специалист.

6. Кризис среднего возраста у женщин

В период от 35 до 45 лет у каждой женщины происходит переоценка жизненных ценностей.

«К сожалению, мало кто его понимает. Это период, когда девушка превращается в женщину. Она понимает, что она хочет и чего желает. И говорит: «Есть дети, работа, семья, родители, собачка, квартира. А где я?», — перечислил психолог.

И поиск себя многократно увеличивает риск возникновения ссоры.

Как проработать проблемы в семье до поездки в отпуск

Первые три причины ссор, по мнению Гапонова, можно предотвратить или хотя бы быстро устранить.

«Их можно решить договоренностями или деньгами. Как говорится, проблемы, которые решаются деньгами, это не проблемы, а затраты. Просто договориться, как отдыхать, кто с детьми сегодня, а кто завтра. Или взять с собой маму или няньку», — пояснил он.

А вот многолетние обиды, увы так быстро не исчезнут.

«Их надо убирать, они сами не уберутся. С ними надо поработать. Как раз вот эти обиды мешают счастью в семейной жизни, но они достаточно просто и быстро убираются, и семья возвращается опять в нормальное состояние», — успокоил эксперт.

Если же в паре с самого начала был разлад в плане разных взглядов на жизнь и муж с женой имеют диаметрально противоположные взгляды, к сожалению, возможно, стоит задуматься о разводе.

«И такое тоже бывает. Со страхами, которые мешают разойтись, тоже можно работать, чтобы разводиться легко, без скандалов, без судов, без сильного вреда для детей», — заверил он.

Поэтому главное правило перед покупкой путевки — честно и открыто обсудить свои желания — куда поехать, где жить, как отдыхать.