Само не пройдет: при каких симптомах нужно срочно бежать к гинекологу

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Сбой женского цикла — серьезный повод отложить все дела и обследоваться. В противном случае через пару месяцев появятся слабость, снижения тонуса кожи и выпадение волос.

Отпуск на носу, а месячные не заканчиваются или, наоборот, внезапно начались не по графику — сбои всегда случаются в самые неподходящие моменты.

Чем опасны такие нарушения цикла, о каких болезнях они указывают и почему все само не пройдет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала акушер-гинеколог Анна Коссовская.

Из-за чего возникают кровотечения

Объем нормальной кровопотери при месячных не должен превышать всего 30 — 40 миллилитров. Если больше — это прямое указание на наличие какой-то серьезной проблемы. Межменструальные выделения тоже не сулят ничего хорошего. И если на данный момент женщину ничего не беспокоит, все равно стоит записаться к гинекологу.

«Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их все больше и больше, нужно пойти к врачу. Смысл в том, что мышечная ткань матки замещается соединительной. И матка с измененной структурой не сокращается. Просвет сосуда не может полностью сжаться, чтобы сформировался тромбик и прекратилось кровотечение», — объяснила специалист.

Поэтому продолжительность цикла и выделений заметно увеличивается. Помимо вышеуказанной проблемы, врачи отмечают еще несколько причин такого сбоя:

Регулярный дефицит сна (менее 7 часов);

Стресс;

Сильные физические нагрузки;

Переутомление;

Резкое колебание массы тела;

Смена рациона питания;

Вирусные заболевания;

Гормональный дисбаланс;

Болезни женской половой системы.

Как правило, если женщина столкнулась с такой проблемой, та будет периодически повторяться и уж точно не пройдет сама по себе.

При каких болезнях бывают кровотечения

Дисфункциональные маточные кровотечения в разном возрасте указывают на симптомы различных заболеваний.

У девочек-подростков это, как правило, связано с дисфункцией яичников.

У женщин репродуктивного периода это может указывать на доброкачественные образования, кисты, полипы, патология эндометрия или неблагополучное течение беременности. Кровотечение на ранних сроках в народе называют ложными месячными, на самом же деле это признак нехватки прогестерона, что опасно для плода.

В постменопаузе это свидетельствует о серьезных заболеваниях, в том числе и онкологии.

«Многие говорят: „Месячные вернулись“. Они не вернулись. Онкопроцесс — инвазивный, то есть проникающий в ткани и органы, в том числе рак повреждает стенки сосудов. Поэтому в полость матки попадает кровь, а оттуда она появляется на белье», — объяснила эксперт.

В каком случае нужно вызывать скорую

Ни возраст женщины, ни цвет кровотечения не имеют первостепенного значения. Важна только обильность и продолжительность выделений.

«Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение», — ответила врач.

Во всех остальных случаях можно самостоятельно обратиться в женскую консультацию по живой очереди или записаться в клинику на прием к гинекологу. Делать это нужно, если менструация не прекращается ни на пятый, ни на седьмой день цикла.

«Пациентки иногда обращаются чуть ли не на третьей неделе наличия кровянистых выделении. Они говорят: „Я думала, что уже чуть-чуть и завтра они закончатся“. Этим и коварны дисфункциональные вещи, они могут протекать монотонно или волнами то посильнее, то послабее. Не нужно ждать», — прокомментировала Коссовская.

Боли в животе могут как присутствовать, например, тянущие, так и вообще не беспокоить.

Врач должен назначить сдать кровь на общий анализ и биохимию, провести осмотр, аспирационную биопсию эндометрия и ультразвуковое исследование. На основе собранного анамнеза специалист примет решение, можно ли устранить проблему консервативным, например, медикаментозным лечением, или же требуется госпитализация в стационар для последующей операции (раздельное диагностическое выскабливание матки).

Что категорически нельзя делать при выделениях

Чем обильнее месячные, тем внимательнее стоит отнестись к своему здоровью. Врач перечислила, от чего точно стоит отказаться в этот период:

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Ставить самой себе диагноз. По цвету выделений или характеру болей в животе не получится безошибочно определить, что же происходит. Лучше не накручивать себя и не терять время зря.

Откладывать поход к врачу. Неважно, как много записей есть в ежедневнике на ближайшие даты. Ни отпуск, ни поездка за город, ни договоренность к подругами, ни рабочие встречи не могут быть ценнее женского здоровья. Желательно поискать хорошую клинику с удобными часами приема и записаться.

Заниматься спортом. Велопрогулки, плавание, пробежки, занятия в тренажерном зале категорически запрещены. Из-за кровопотери женщине может стать плохо. В таких случаях нередки обмороки.

Ходить на спа-процедуры или массаж. Стимуляция кровообращения или прогревания лишь усугубят общее состояние.

Пить лекарства без назначения врача. Препараты железа, витаминные комплексы или банальные обезболивающие — это во-первых, потраченные зря деньги, а во-вторых, борьба со следствием, а не с первопричиной. Значит, уже через месяц организм потеряет весь «прикорм».

Игнорировать назначения после операции. Если женщине потребовалась госпитализация, очень ошибочно думать, что сразу после хирургического вмешательства проблема полностью решена. Необходимо получить результаты гистологии и обратиться к гинекологу для устранения первопричины.

«Что делают пациентки? Выписали из стационара, к врачу не пошли. В течение ближайшего полугода года мы легко можем получить повторение проблем, и пациентка снова может оказаться в ситуации, когда потребуется повторная госпитализация. Это опять малая операция, повторный, пусть и кратковременный, наркоз. Это опять же инструментальное вмешательство на женские половые органы», — пояснила гинеколог.

Тяжелые последствия регулярной кровопотери

Чрезмерно обильные месячные или частые межменструальные выделения серьезно подрывают женское здоровье. Среди признаков, указывающих на проблемы с циклом, врачи выделяют:

Слабость;

Бледность кожных покровов;

Головокружение;

Быстрая утомляемость;

Общее недомогание;

Выпадение волос;

Снижения тонуса кожи;

Тусклость кожи и волос;

Снижение работоспособности;

Потеря концентрации;

Невнимательность;

Забывчивость.

Большая ежемесячная кровопотеря приводит к снижению гемоглобина и других показателей железа — основного переносчика кислорода в организме. В результате развивается хроническая гипоксия, в том числе клеток головного мозга.

«Все делается через силу, нет жизненного стержня, нет быстроты реакции, нет концентрации внимания. Глазами хочется сделать, а сил нет. В таком состоянии человек не может ни учиться, ни работать, особенно на каких-то руководящих должностях», — описала симптомы Коссовская.

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Как правило, пациентка чаще всего не догадывается, в чем дело, и идет на прием к иммунологу, трихологу или косметологу. Однако их советы и назначения не улучшают состояния.

«Вот пошли две подружки к косметологу. У одной есть проблемы женской половой сферы, у другой нет. Обеим провели одинаковые процедуры. У девушки с хорошими показателями крови эффект будет, как и обещали. А у пациентки с плохими показателями крови, с низким гемоглобином, ответная реакция будет снижена, и шикарного вау-эффекта не получится», — объяснила специалист.

Так же бесполезно пытаться взбодрить тело спортом. Физические упражнения требуют усиленной циркуляции крови для снабжения всех органов. А если у женщины показатели ниже нормы, организм не имеет возможности адекватно реагировать на возрастающую нагрузку. Отсюда — вялость и обмороки.

Поэтому регулярный — раз или два раза в год — осмотр у гинеколога поможет не только предотвратить серьезные заболевания, но и продлить молодость и красоту.