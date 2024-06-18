Пытается обобрать до нитки: почему дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила сестру в обмане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В семье Василия Шукшина не утихает борьба за наследство. О чем не могут договориться родственники режиссера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дочери Василия Шукшина борются за права на произведения писателя. Почему Ольга утверждает, что Мария оставила их мать ни с чем и обманом уговорила переписать на себя ее долю наследства? Из-за чего сестры уже много лет не общаются друг с другом? И как очередной семейный скандал отразился на здоровье народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Марию я не видела уже лет десять. Мария на Новый год сказала: „Мама, поздравляю тебя с Новым годом, ну и твою семью“. Она имела в виду меня, свою сестру. А сейчас адвокат сказала фразу в ответ представителю Марии. Она сказала: „Что бы ни происходило, вы все еще семья“. Прям у меня мурашки», — рассказала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина.

В семье Шукшиных снова неспокойно. Младшая дочь актрисы и писателя Ольга заявила, что ее сестра Мария пытается обобрать до нитки их 85-летнюю мать.

«Они забрали 20% у мамы этих авторских денег. Забрали у мамы квартиру. Не одну», — сказала она.

Изначально после смерти Василия Макаровича права на произведения перешли к дочерям и его супруге Лидии Николаевне. Но несколько лет назад заслуженная артистка РФ Мария Шукшина подписала с матерью договор, согласно которому актриса отдала свою долю ей.

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«К ней обратилась Мария Васильевна с предложением. Сказала: „Мама, тебе, наверное, сложно немножко заниматься учетом гонораров, авторских прав. За ними надо ездить, контролировать. Подпиши мне документ, я буду этим заниматься. И все, что тебе причитается, я буду тебе передавать, отдавать, в общем, буду контролировать процесс“. И, насколько Лидия Николаевна помнит, с этим она согласилась. Но никакого согласия на лишение себя авторских прав она не давала», — объяснила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Мария якобы обещала продолжать выплачивать матери отчисления, которые ей полагаются. Но, по словам сестры, не сдержала слово. Ольга подала иск в суд. Требует признать сделку об отчуждении прав недействительной.

«Никакой бухгалтерской отчетности нет. Я по своим гонорарам вижу, что это едва ли третья часть от того, что она должна передавать маме. Собственно, она составила такой договор, по которому ничего ей не должна», — уточнила Ольга Шукшина.

Адвокаты Марии несколько месяцев рассматривали иск и предложили свое решение проблемы.

«В ультимативной практически форме, это никакое не мирное… Она говорит: „Пускай все останется у меня. Это первое. Второе: вы должны подписать на всю будущую оставшуюся жизнь, что я распоряжаюсь“», — рассказала младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

«Мы все еще надеемся, что другая сторона нас услышит, и мы все-таки встретимся и обсудим все моменты, которые подлежат урегулированию в рамках настоящего процесса», - заявила адвокат Марии Шукшиной Любовь Степанова.

Ольга утверждает: сестра забрала у Шукшиной-старшей не только права, но и недвижимость. Фактически оставила звезду ни с чем.

«Мама переписала на нее одну квартиру в Москве, квартиру в Болгарии, квартиру в Финляндии. И в 2019 году, когда я пришла и увидела маму ни с чем, ободранную, как липка. Главным бенефициаром — Мария Васильевна. И с этих пор, когда она все активы получила, мы ее не видели», - отметила Ольга Шукшина.

«Каждый раз, когда ей давали документы, просили документы подписать, ей говорили: «Ну что ты, Лидия Николаевна, ну что ты, мама. Это, конечно, все твое. И в любой момент, как ты скажешь, так и будет””, — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.

Сестры не общаются уже очень давно. Ольга Шукшина делится: она много раз пыталась выйти на связь и просто поговорить. Но родственница не идет на контакт.

«Я у нее в блоке, в черном списке много-много лет, к сожалению», — подчеркнула младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

Как утверждает Ольга, Мария игнорирует даже родную мать.

«Я уже который год долблюсь в эту стену. В стену ее закрытого сердца от нас. Она явно нам показывает, что не желает с нами общаться. К нам не приезжает, маму не навещает. К сожалению, этот крест тяжелый я несу одна… Это означает, что она остается непримиримой, упертой. И очень обидно, что она не думает о семье в целом. Мы очень много слышим от нее о нравственности, православии, христианстве и так далее. А вот они дела», — заявила она.

Ольга и Лидия Николаевна судятся не только с Марией Шукшиной, но и с ее дочерью Анной. В свое время звезда советского кино переписала на девушку апартаменты в Петербурге и часть московской квартиры на улице Бочкова, где когда-то жила с Василием Макаровичем.

«Распределяли это все моя мама с бабушкой. Меня в один день поставили перед фактом, что ты идешь в МФЦ (многофункциональный центр. — Прим. ред.) и перерегистрируешь квартиру. Я сказала: „Окей“», — вспомнила дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко.

Но потом бабушка с внучкой поругались. Федосеева-Шукшина захотела забрать имущество назад. И передать его младшей дочери.

«Квартира эта Олина. Оля, можно сказать, там родилась и живет все время и жила все время в этой квартире и со мной. Я хочу, чтобы она стала хозяйкой», - говорила Лидия Федосеева-Шукшина.

Актриса предложила Анне обменять долю столичной квартиры на часть апартаментов в Новой Москве. Но девушку это не устроило.

«Отказалась, потому что это неравноценный обмен вообще. Я ей предлагала в 2016 году определенную сумму за долю, чтобы я у нее ее выкупила. Согласна, сумма была ниже рыночной. Но я готова была ей написать расписку, что я оставшуюся сумму тебе выплачу в течение нескольких лет точно. Она отказалась. Все», — объяснила Анна Трегубенко.

«Женщина сама выбирает»: личные драмы актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Самой Лидии Николаевне уже, кажется, не нужны никакие деньги. Федосеевой-Шукшиной сейчас 85 лет. У нее серьезные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, сердечная недостаточность. В прошлом году артистка перенесла инфаркт головного мозга, после чего ей установили кардиостимулятор.

«Букет возрастной болезней, конечно, как у всякого человека в этом возрасте. Но я одну могу сказать, что-то, что происходит с дочерьми, это не прибавляет здоровья», - подчеркнула младшая дочь артистки.

Ольга Шукшина волнуется за мать. Ведь после каждого суда той становится хуже. Женщина очень надеется, что однажды они с сестрой и племянницей все-таки найдут компромисс. И смогут собраться за одним столом в той самой квартире на Бочкова, где прошло их детство. Главное, чтобы не оказалось слишком поздно.