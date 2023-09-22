«Женщина сама выбирает»: личные драмы актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Кадр из фильма "Сверстницы", режиссер Василий Ордынский, 1959г.

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В личной жизни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной было немало драмы и сложных перипетий. Она выходила замуж пять раз, пережила четыре развода и одни похороны.

Лидия Федосеева-Шукшина — талантливая актриса, чья неповторимая харизма и естественность на экране до сих пор притягивают взгляды зрителей. Она снялась во многих культовых фильмах, среди которых небезызвестные «12 стульев», «Вам и не снилось», «Виват, гардемарины!».

Однако она была не только актрисой, но и исключительной женщиной. Ее судьба полна ярких историй и сложных семейных драм. Светловолосая красавица выходила замуж целых пять раз, и каждый раз верила, что наконец-то обрела счастье. В честь 85-летнего юбилея заслуженной артистки Пятый канал выяснил, что же происходило в ее жизни за кадром.

Влюбленная первокурсница: брак с Вячеславом Ворониным

С первым супругом Лидия Федосеева-Шукшина познакомилась во время обучения во ВГИКе (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова в Москве). В то время Вячеслав Воронин уже заканчивал обучение и нередко получал приглашения на участие в различных проектах.

Судьба свела их во Львове во время кинопроб к фильму «Иванна» (1959), причем самым забавным образом. Влюбленная в Вячеслава Воронина подруга актрисы, узнав, что ее кумир окажется на съемочной площадке, попросила передать записку с признанием в любви. Однако ему сразу же приглянулась Лидия, а о таинственном послании он быстро позабыл. Так завязалось их общение, вскоре переросшее в нечто большее. Родители девушки были негативно настроены к актерскому союзу, но это не помешало девушке переехать в Киев к возлюбленному.

«Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей», — вспоминала Лидия Николаевна.

Молодые люди сыграли свадьбу не сразу. Решение было принято, когда Лидия уже находилась на последних месяцах беременности. Вскоре родилась дочь Анастасия. Вот только семейная жизнь быстро наскучила актрисе. Как и говорили родственники, называвшие отношения Федосеевой и Воронина «собачьими», идиллия продлилась недолго. Супруг после премьеры фильма «Иванна» получил признание на Украине и не планировал переезд, а Лидия, напротив, рвалась обратно в Москву.

Общая дочь мало интересовала молодых и амбициозных родителей. Поэтому ребенка актриса отвезла к своей матери в Ленинград, а с первым мужем спустя пять лет брака перестала общаться, хоть и продолжала формально носить статус жены.

Тогда еще Лидия Федосеева-Шукшина не знала, что через несколько десятков лет в ее жизни вспыхнет новая семейная драма. Буквально брошенная родителями на попечение бабушки Анастасия в 1985 году вышла замуж за африканца из Анголы Нельсона Франсишку, и вслед за ним уехала из России, родив спустя три года дочь Лауру. Родственные связи могли быть навсегда разорваны, если бы не печальное стечение обстоятельств.

Лидия Федосеева-Шукшина: «Считаю, что любовь должна быть жертвенной»

В Анголе неожиданно развернулся военный конфликт. Всех годных к службе мужчин мобилизовали, а женщин по возможности эвакуировали. Вместе с ребенком Анастасия выехала из страны, получив немногим позднее известие о смерти мужа. Похоронка оказалась ложной, спустя несколько лет «овдовевшая» девушка узнала, что супруг жив и даже успел обзавестись девятью детьми (в Анголе распространено многоженство, — Прим. ред.).

Забота об общей дочери легла на хрупкие женские плечи. Тогда Анастасия находилась в бедственном положении, поэтому решилась на нелегальную работу — транзит запрещенных веществ. За попытку провоза наркотиков она провела в колонии три с половиной года. Даже в это тяжелое время Лидия Федосеева-Шукшина ни разу не навестила дочь.

«Мама ни разу не приехала ко мне. А журналистам заявила, что я отрезанный ломоть. Слышать и видеть, которую она не хочет», — рассказывала Анастасия Воронина-Франсишку.

Такого поступка матери женщина не смогла простить, поэтому даже спустя долгие годы они не смогли наладить отношения и забыть прошлые обиды.

Главная любовь и трагедия в жизни: брак с Василием Шукшиным

На одном из интервью телеведущему Владиславу Листьеву актриса высказала занимательную мысль. Журналист тогда спросил: «Умение женщины найти место в жизни зависит от удачи, от судьбы или от каких-то действий самого человека, самой женщины?». На что последовал ответ:

»…Женщина вообще-то сама выбирает. И стечение обстоятельств. Не случай. Я не верю в случайность. Я верю, что все идет оттуда, все идет свыше», — пояснила актриса.

Удивительно, но именно стечение обстоятельств нередко и сводило Лидию Федосееву-Шукшину с важными в ее жизни людьми. Так, например, она познакомилась с известным режиссером и актером Василием Шукшиным, создавшим пронзительную драму «Калина красная» (1974) и другие известные фильмы.

www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Первая их встреча не задалась. В то время Лидия Федосеева еще училась во ВГИКе. Во время беседы Василий Шукшин поинтересовался, не хочет ли девушка вступить в комсомол. Та отказалась, на что мужчина холодно посоветовал ей уйти и никому не рассказывать об их разговоре. Тогда между ними зародилась неприязнь. Актриса посчитала его грубым и старалась избегать любых встреч. Но судьба распорядилась иначе.

Спустя годы они вновь встретились на съемках фильма «Какое оно, море?» (1964). Василий Шукшин почти всегда носил галифе и гимнастерку, любил выпить и пошуметь. Это совсем не нравилось актрисе, но в какой-то момент между ними пробежала искра. Одним вечером мужчина предложил ей выйти на минуточку, беседа так их увлекла, что они проболтали до самого рассвета. Лидия Федосеева вспоминала, как многие ей по-доброму завидовали, она же считала, что все совершенно наоборот.

Но в то время оба были не в том положении, чтобы начать отношения. У Лидии Федосеевой — муж и трехлетняя дочь, а у Василия Шукшина — беременная жена.

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Их чувства прошли проверку временем. Актриса окончательно рассталась с первым супругом, именитый режиссер тоже обрел статус холостяка. Дело шло к браку, в котором они пробыли целых десять лет вплоть до смерти Василия Шукшина. Он скончался вследствие инфаркта миокарда на 46-м году жизни.

Второе замужество оказалось не менее сложным и драматичным. Супруг страдал от алкогольной зависимости, мог буйствовать в пьяном угаре и даже поднимал руку на актрису. Но любовь была сильнее, поэтому Лидия Федосеева не уходила. У них родилось двое общих детей — Мария и Ольга Шукшины. Кстати, вскоре после рождения первой дочери новоиспеченный отец принял решение навсегда завязать со спиртным. Однажды он взял девочку с собой на прогулку, по дороге встретил друга и отправился с ним в рюмочную. Дочь режиссер забыл на улице, а как осознал, что случилось, страшно перепугался и решил больше никогда не пить.

С Лидией Василия объединяла и страсть к кинематографу. По советам режиссера женщина сменила амплуа величавой королевы на типаж трудовой крестьянки, что принесло стремившейся к признанию Федосеевой всенародную любовь. Вот только сниматься она могла только в проектах супруга — тот был чересчур ревнивым. После его смерти она взяла двойную фамилию и от горя даже порывалась уйти в монастырь. Настолько болезненной была утрата мужа.

Утешенье для вдовьего сердца: брак с Михаилом Аграновичем

По признанию самой актрисы, после смерти Василия Шукшина она около года находилась в глубокой депрессии. Мысли о том, что она больше никогда не сможет быть счастливой, одолевали с каждым днем все сильнее. Избавиться от гнетущего состояния помогло знакомство с режиссером Михаилом Аграновичем.

Общественность осуждала Лидию Федосееву-Шукшину за столь короткий траур и упрекала в ветрености. И хотя она на самом деле достаточно быстро вступила в отношения после серьезной трагедии, реальное положение дел в личной жизни актрисы было далеко от слухов, которые нередко разносила желтая пресса.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Это мой грех. Я не хотела с ним жить. Думала, что будем просто общаться. Мы просто гуляли. С предыдущей женой он уже к тому времени расстался. Вскоре он мне сказал, что не может без меня жить. Дочери звали его Миша», — рассказывала Лидия Федосеева-Шукшина.

Михаил Агранович оказал актрисе колоссальную моральную поддержку — помогал с детьми и с изданием сборников рассказов Василия Шукшина. Вместе они прожили девять лет, а после начали постепенно отдаляться друг от друга. Лидия стала принимать участие в чужих фильмах, а он пропадал на съемочных площадках своих проектов. Конец этого союза настал после того, как актриса уехала в Польшу и встретила нового мужчину — художника Марека Межеевского.

Роман с художником-иностранцем: брак с Мареком Межеевским

Кинохудожник Марек Межеевский и актриса Лидия Федосеева-Шукшина познакомились и сблизились во время работы над фильмом «Баллада о Янушике» (1989). Мужчина был на 16 лет младше возлюбленной и крайне быстро покорил ее сердце. Спустя время они вместе переехали обратно в Москву и решили сыграть свадьбу. Вот только перед ЗАГСом пара решила освятить свой союз перед богом. Супруги обвенчались.

Их роман продлился пять лет. Польский художник оказался альфонсом, который любил кутить и жить на широкую ногу за счет средств супруги. Со временем у него возникли проблемы с алкоголем, поэтому, не стерпев ужасного поведения избранника, актриса подала на развод.

Замуж, развод и опять замуж: Знаменитые женщины, у которых было много мужей

Роман длиною в четверть века: брак с Бари Алибасовым

В пятый раз Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж в 2018. Избранником 80-летней знаменитости стал музыкальной продюсер Бари Алибасов. Ему на тот момент исполнился 71 год. Как заявлял сам музыкант, их история длилась четверть века. Они познакомились в середине 90-х на закрытии кинофестиваля «Ника».

Несмотря на регистрацию брака, возлюбленные приняли решение жить порознь. Однако уже в 2020 году актриса подала на развод, назвав причиной разрыва измену мужа с его молодой помощницей. Произошедшее стало ужасным ударом для женщины. Все же их отношениях развивались долго и планомерно, поэтому ей было сложно поверить в предательство.

www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Расторжение брака повлекло за собой череду громких скандалов, связанных с имуществом актрисы, которое продюсер якобы незаконно продал своему помощнику. Адвокат музыканта утверждал, что «Шукшина подарила Алибасову квартиру, а потом решила забрать обратно при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Но по словам самой Федосеевой-Шукшиной, муж заставил ее подписать документы на продажу квартиры, когда та была под действием лекарственных препаратов и ничего не понимала.

Спустя три года общественность поразила очередная новость — 83-летняя актриса попала в дом престарелых. Решение отправить звезду в пансионат приняла младшая дочь — Ольга. Женщина заверила, что мать находится в хороших условиях, так как в учреждении работают профессионалы, а также постояльцам предлагаются разнообразные программы по восстановлению здоровья.

Примечательно, что Ольга Шукшина не проконсультировалась с сестрами и другими родственниками актрисы, что закономерно вызвало всеобщее возмущение. Однако сама народная артистка не сожалеет о своих прошлых ошибках в общении с детьми и не верит в «эффект бумеранга».