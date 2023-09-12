«Так похудела»: как себя чувствует Федосеева-Шукшина после инсульта

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Агеенко; 5-tv.ru

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Звезду кино Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра. Есть ли у нее успехи в борьбе с последствиями недуга, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливается после инсульта. С какими последствиями недуга столкнулась 84-летняя народная артистка? Зачем ей наняли сиделку? И почему многие уверены, что в ее проблемах со здоровьем виноват продюсер Бари Алибасов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина на прогулке. Ее сопровождают дочь Ольга и сиделка. Звезде советского кино тяжело ходить, поэтому она передвигается на инвалидной коляске.

«Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь», — объяснила артистка.

Почти все лето Федосеева-Шукшина провела в больнице. Дочь Ольга вспоминает: мама жаловалась на головные боли и неконтролируемое подергивание мышц рук и ног. Врачи диагностировали у актрисы обширный инсульт. Из-за нарушений ритма сердца звездной пациентке установили кардиостимулятор.

«Десять дней она находилась в реанимационном отделении. Далее ее перевели в неврологическое. Она уже нормально себя чувствовала, уже все было купировано», — рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.

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Она навещала маму каждый день. А вот старшая наследница Федосеевой-Шукшиной Мария приезжала всего пару раз, предложила финансовую помощь. Но родственники гордо отказались. Сестры Шукшины уже десять лет как не ладят друг с другом. Ольга много раз обвиняла Марию в равнодушии к Лидии Николаевне, а в ответ получала упреки в корысти и зависти.

«Она пришла с сыновьями в реанимацию, потом второй раз появилась уже на этаже, в неврологическом отделении. Она как раз предложила эту помощь, в смысле отдельной палаты. Она говорит: „Если надо, я оплачу“. Но повторяю, что и врачи, и окружение, и мама сама даже сказала: „Нет“», — подчеркнула Ольга Шукшина.

«Я с мамой продолжаю общаться. Она меня всегда поддерживала, всю жизнь, и я ее поддерживаю», — заявила Мария Шукшина.

Не навещал актрису и Бари Алибасов. У 76-летнего экс-супруга Шукшиной сейчас другие заботы. Он проводит все время с сиделкой, на которой недавно женился. Это уже седьмой брак продюсера группы «На-На».

«У Лиды своя семья. Там куча внуков и детей. У меня своя семья», — сказал Алибасов.

«Знаете, история есть одна в этой семье. Это семья Василия Макарыча Шукшина. И никакая шушера не должна никаким образом присасываться», — отметила Ольга Шукшина.

Наследница артистки уверена: здоровье матери пошатнулось из-за семейных дрязг. Скандальный развод с Алибасовым, напряженные отношения с внучкой. В 2019 году дочь Марии Шукшиной втайне от бабушки продала ее квартиру в Санкт-Петербурге за 6,5 миллионов рублей. Актриса подала иск в суд о незаконном обогащении, но проиграла.

«Последние годы нас преследовали какие-то нехорошие истории квартирного характера. Уж точно не видим Аню — Машину дочку, которая тут немножко, так сказать, устроила маме несколько эмоций странных. Пускай останется это на ее совести», — уточнила Ольга Шукшина.

«Стресс является фактором спазма всех сосудов, мышц, то есть реакция на любой стресс. А если у человека уже есть гипертоническая болезнь, то это может просто спровоцировать резкое, скажем так, изменение работы сердечно-сосудистой системы и привести к инсульту», — объяснил невролог Сергей Длин.

У Лидии Николаевны нарушились речь и двигательные функции. Нужна была реабилитация. Ольга за свой счет поместила мать в специализированный центр. Там артистка ходила на массаж и занималась лечебной физкультурой.

«Средства были. Они были в определенной кубышке, так сказать, на черный день. Собственно говоря, это все нас спасло», — призналась Ольга Шукшина.

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После выписки дочь артистки постаралась оградить мать от любых переживаний. Она перевезла ее из столичной квартиры за город. Наняла сиделку. Под присмотром помощницы Федосеева-Шукшина пошла на поправку.

«Я не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь… Дай бог, чтобы был долгий путь (реабилитации. — Прим. ред.) со счастливым концом», — высказалась актриса.

«Лидия Николаевна уже без клюшки по дому ходит, то есть сама. Уже так похудела она. Это очень хорошо. Стала сама подниматься с кровати без помощи, без ничего», — уточнила сиделка Елена Палагина.

После реабилитации пожилую актрису ни разу не проведала дочь Мария. Ограничилась телефонными звонками и денежной помощью. На этот раз Ольга не стала ей препятствовать. Ведь сиделка с проживанием — дорогая услуга.

«Она передавала недавно какую-то помощь, скажем так, денежное вспоможение. Там есть свои такие, к сожалению, трагические моменты у нас, драматические, скажем так. Хотелось бы, чтобы мы эту ношу вместе с ней несли», — заявила дочь артистки.

25 сентября Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнится 85 лет. Ольга решила не устраивать праздник, чтобы не тревожить тяжелобольную мать. Она рассказала, что сейчас любое напряжение может стать нее губительным.