Четыре развода и одни похороны: как из-за любви Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне

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Актриса меняла мужчин, как перчатки. И куда ее это привело?

Жизнь советской и российской 84-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной прошла в окружении успешных мужчин, но семейного счастья женщина так и не обрела. Об этом сообщил портал «Культурология».

У артистки было пять мужей. Первый раз она обменялась кольцами еще в 1959 году. Тогда Федосеева была студенткой ВГИКа. Ее избранником стал однокурсник Вячеслав Воронин. Но вскоре супруги разъехались по разным городам, чтобы строить карьеру.

На съемках фильма «Какое оно, море» актриса познакомилась с режиссером Василием Шукшиным. И ради него и своей карьеры женщина решила разорвать свои отношения с Ворониным и бросить их общую маленькую дочь.

В отношениях Федосеевой и Шукшина была идиллия. Они жили душа в душу и вдохновляли друг друга. Их союз приносил много плодов. И не только в кинематографе. Но их семейное счастье резко оборвалось - Шукшин умер от инфаркта. С его смертью пришел и конец золотому периоду актерской карьеры женщины. После смерти мужа она взяла его фамилию. С того дня она стала Федосеевой-Шукшиной.

Даже несмотря на то, что актриса называла Шукшина главной любовью всей жизни, она все равно быстро нашла себе нового жениха. Ее избранником стал режиссер Михаил Агранович. Но семейная жизнь не удалась и через десятилетие они развелись.

Актриса сразу же нашла себе нового ухажера. Им стал польский художник Марек Межеевский. С ним они быстро поженились и даже обвенчались. Но художник оказался еще тем альфонсом. Поляк без стеснения жил на деньги актрисы, а то, что зарабатывал своим трудом, тут же пропивал. И уже через четыре года женщина не выдержала и прогнала Межеевского.

Последним возлюбленным, с которым обручилась женщина, стал музыкант Бари Алибасов. Они долгое время встречались, а в 2018 решили пожениться. Но и этот брак оказался недолгим. Через два года пара развелась. Последние месяцы их семейной жизни ознаменовались крупными скандалами. Музыкант переписал имущество актрисы на своего помощника. Федосеева рассказывала, что муж заставил ее подписать документы на продажу квартиры, когда та была под эффектом от лекарств. Женщина утверждает, что ничего не понимала. После того, как она обличила Алибасова в его «грязных» трюках, актриса подала на развод.

У женщины начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Младшая дочь актрисы отправила ее в специальный пансионат для пожилых, в котором она сможет пройти полное медицинское обследование и пойти на поправку. Также Федосеева, по некоторым данным, страдает деменцией.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину тайно выписали из больницы.