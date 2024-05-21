Никак не могут поделить: кто вступил в битву за наследство Нонны Мордюковой

Фото, видео: Кадр из фильма "Простая история" ; 5-tv.ru

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Нонна Мордюкова умерла более 15 лет назад, но ее родные продолжают делить наследство. Кто еще решил претендовать на квадратные метры звезды кино, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Битва за наследство Нонны Мордюковой продолжается. В борьбу вступил внук, который при жизни не общался со знаменитой бабушкой. Из-за чего актриса в свое время отказалась принять Владимира в семью? За что она так и не смогла простить его мать? И в чем обвиняют друг друга родственники звезды советского кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То, что сейчас в гробу переворачиваются и Нонна, и Наташа, это понятно. Я только надеюсь на здравый смысл», — заявил певец Юлиан.

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Со дня смерти народной артистки СССР Нонны Мордюковой прошло более 15 лет. А родственники артистки до сих пор не могут поделить ее наследство. Всем не дает покоя пресловутый квартирный вопрос. В последние годы за тяжелобольной актрисой ухаживала сестра Наталья Катаева.

«Она полностью до конца ее дней была и главной нянькой, и главной мамой, и сестрой», — рассказал Юлиан.

В благодарность Нонна Викторовна переписала на нее свою трехкомнатную квартиру рядом с метро «Крылатское». А когда умерла сама Катаева, начались скандалы и суды.

«С Натальей Викторовной мы все это обсуждали. И ей бы не пришло в голову, что ее племянница Елена Зимина сделает то, что она сделала», — отметила родственница Мордюковой Юлия Харламова.

Катаева надеялась, что избежать разборок позволит документ. Она заключила договор ренты с двумя племянницами. Но ошиблась. Уже во время поминок Елена сообщила о желании продать квартиру. Юлия выступила против. А когда приехала в Крылатское, увидела голые стены.

«Здесь висел плакат, который считался символом этой квартиры… Где Нонна Викторовна с младенцем на руках. Сорвали. Еще не было сорока дней. И просто мне объявили: „А плакат понадобился моему сыну“», — поделилась племянница Мордюковой Юлия Харламова.

Найти покупателей так и не удалось. Зато о своих правах на недвижимость заявили внук Натальи Катаевой Даниил и его мать Лилиана Новикова. А недавно в запутанной истории появился новый персонаж — внук Нонны Мордюковой Владимир.

«Влияние, перепрограммирование. Чтобы нам ничего не досталось. Ни себе, ни людям, как говорится… Будем разбираться, будем думать, как нам… Очень бы хотелось, чтобы Володе хоть что-то досталось от родной, любимой бабушки», — уточнила невестка актрисы Наталия Тихонова.

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У Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова был единственный сын. Владимир злоупотреблял запрещенными веществами и рано погиб. Его нашли в собственной квартире.

«Для Нонны Викторовны это был удар, который она не пережила до конца жизни. Я свидетель того, как в ее присутствии, если кто-то упоминал имя Владимир, она вздрагивала. Говорит: „Вы про моего Володьку говорите?“. У нее глаза просто наливались кровью», — вспомнила кинокритик Илона Егиазарова.

Владимир оставил двух сыновей. Первый мальчик появился на свет в браке с Натальей Варлей. Второго родила фигуристка Наталья Егорова. Сначала Мордюкова с теплом относилась к младшему внуку и невестке.

«Она очень была рада, когда родился Вовочка. Она увидела его и сказала: „Это будет аристократ“», — заявила Наталия Тихонова.

Но после смерти любимого сына отношение артистки к ним резко изменилось.

«Отдала распоряжение своему окружению, близким, чтобы она больше никогда их не видела: ни внука, ни свою невестку. Почему? В голове Нонны Мордюковой сложилась такая странная картина, что Наталья не уберегла ее сына от смерти», — объяснила кинокритик Егиазарова.

Актриса признавала только первую семью сына.

«Когда я ее спрашивала, почему Варлей, Нонна Викторовна говорила: „Ты что, та одноклеточная. А эта умная, с ней интересно. Она меня понимает“», — рассказала племянница Мордюковой.

Со старшим внуком Василием Нонна Викторовна тоже никогда не была близка. Но его хотя бы иногда приглашали в гости.

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«Бабушка она была хуже, чем актриса. Может быть, если бы она занималась внуками, мы не увидели бы многих замечательных ролей», — предположила артистка Наталья Варлей.

Спустя годы сын Натальи Егоровой-Тихоновой Владимир заявил, что всю жизнь хотел общаться с бабушкой и дедушкой. И переживал из-за равнодушия с их стороны. Но теперь намерен получить свою часть наследства. То, что для этого придется пройти тернистый путь из судов и громких споров, мужчину не смущает.

«Им всем надо собраться, как это делала Нонна Викторовна при жизни. Собраться всем, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Давайте все, что есть, поделим поровну между собой», — высказался певец Юлиан.

Друзья Мордюковой призывают родню успокоиться и решить конфликт мирно. Они уверены: актриса меньше всего хотела бы видеть такую ситуацию. Ведь семья для нее всегда была важнее всего. Она обожала свою шумную кубанскую родню. И постоянно собирала их в той самой квартире, которую теперь потомки не могут поделить.