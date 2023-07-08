Виновата рубашка? Как Мордюкова разлюбила Миронова за одну минуту

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

О связи артистов много лет назад не знал практически никто. Но этот союз распался слишком быстро и по очень необычной причине.

Актрисе Нонне Мордюковой хватило всего минуты, чтобы раз и навсегда разлюбить обаятельного Андрея Миронова. Историей из прошлого поделился Станислав Садальский на своей странице в социальной сети LiveJournal.

По его словам, у артистов было свидание, которое, увы, закончилось совсем не романтически. Об этом актеру рассказала сама Мордюкова.

«Он пришел к ней на свидание, то-се, страсти-мордасти, стал расстегивать рубашку, одна пуговка оторвалась и закатилась куда-то. Так он нагнулся и начал разыскивать эту пуговицу», — написал Садальский.

Мордюкова разлюбила Миронова за одну минуту. www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Он добавил, что в тот момент Мордюковой хватило минуты, чтобы «разлюбить Андрюшу навсегда». На этом их мимолетный роман закончился, не успев даже стать заметным для кого-то.

В своем личном блоге Садальский посвятил целый пост Нонне Мордюковой, трогательно высказавшись о ней спустя 15 лет после смерти. Там он вспомнил о том, почему считал актрису единственной и неповторимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему любовница Андрея Миронова так и не стала его женой.