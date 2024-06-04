Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев

Страна попрощалась с Анастасией Заворотнюк. Как прошли последние недели жизни звезды и кто был рядом с ней, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. Кто был рядом с ней в последние минуты? Правда, что онкологию у звезды спровоцировала беременность? И был ли у Анастасии шанс на выздоровление? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Близкие Анастасии Заворотнюк сообщили печальную новость: заслуженная артистка РФ проиграла битву с тяжелой болезнью. В ночь с 29 на 30 мая любимая всеми «прекрасная няня» умерла. В апреле ей исполнилось 53 года.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится в сообщении на странице актрисы в соцсетях.

«Единственное, что вызывает у меня некий свет в конце этого туннеля под названием смерть, — это то, что бесконечная любовь, которую она получила от народа нашего русского, останется навеки», — высказался актер Вячеслав Манучаров.

Заворотнюк считалась одной из самых красивых и эффектных актрис российского кино. Она сводила мужчин с ума и разбивала сердца. Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов ради нее даже ушел из семьи. Но роман двух звезд продлился недолго. В 2008-м Анастасия вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. По информации СМИ, у нее долго не получалось забеременеть. Лишь спустя десять лет с помощью процедуры ЭКО появилась на свет дочь Мила.

«Дети — это счастье. И, конечно, она готовилась к этому. Мне кажется, в этом смысл жизни женщины, предназначение женщины, да и мужчины, по большому счету. Обрести свою половинку, женщину и чтобы она родила совместного ребенка», — выразил свое мнение Манучаров.

«Это не сказка»: Боярский раскрыл правду о романе Заворотнюк и Жигунова

А меньше чем через год после счастливого события друзья и поклонники узнали о страшной болезни звезды. У нее обнаружили глиобластому головного мозга.

«Глиобластома — это крайне злокачественное заболевание, которое очень агрессивно себя ведет и приводит, к сожалению, к смерти пациентов», — объяснила онколог Рано Азимова.

Тогда многие проводили параллели с Жанной Фриске. Певица также узнала об опухоли мозга сразу после рождения ребенка.

«Она схватилась за голову. Говорит: „Мама, у меня ужасно болит голова. Ужасно болит голова“. Как-то это очень резко. Очень резко. А потом уже самолетом отправили в Германию», — вспоминала мать артистки Ольга Фриске.

Неужели спровоцировать недуг у певиц могла беременность?

«В основном ЭКО проводится на фоне мощной эстрогенной стимуляции. Работая в сфере онкологии, я знаю, что большинство опухолей на самом деле являются гормонозависимыми. У женщин вырабатываются эстроген и прогестерон. Это гормоны, которые в том числе очень активно влияют на рост опухоли», — уточнила врач Азимова.

Однако, по словам знакомых, первые симптомы появились у Заворотнюк задолго до родов. Гример Лариса Лосева в интервью одному изданию заявила, что актриса страдала от головных болей и теряла сознание прямо на съемочной площадке. О подобных эпизодах вспоминают и другие коллеги Анастасии.

«У Анастасии главная роль, практически заглавная. И она из кадра в кадр. Она как приходила в семь утра, садилась на грим. В девять часов был мотор. И она, не останавливаясь, без перерыва практически часов до девяти-десяти вечера. Больше всего, конечно, доставалось ей. Доставалось до такой степени, что, по-моему, пару раз она падала в обморок», — вспомнил актер Борис Смолкин.

После известий об онкологии Заворотнюк пропала с экранов.

«Мы понимаем прекрасно, что химиотерапия и гормональная, прежде всего, терапия, которая применяется в случае с подобной опухолью, опять-таки мы помним на примере Жанны Фриске, очень сильно меняет внешность человека. Я прекрасно могу понять актрису, которая лишилась очень важного, лишилась своей внешности, которая была всем известна и являлась частью ее образа, частью работы», — подчеркнул музыкальный критик Алексей Остудин.

Читайте также Так обаятельна была и бесконечно мила: самые яркие роли Анастасии Заворотнюк

Чернышев бросил все силы на спасение жены. Он поставил на паузу карьеру, долгое время не выходил на лед. А когда впервые после тревожных новостей принял участие в шоу, стало известно: все деньги от продажи билетов пойдут на лечение Анастасии.

«Тяжело человеку. Я даже не представляю это, когда у тебя в семье такое происходит», — прокомментировал фигурист Алексей Ягудин.

Иногда информацией о состоянии мамы делилась старшая дочь Заворотнюк от первого брака Анна. В своем блоге она писала, что актриса держится. И все надеялись на благополучный исход.

«Я хотел с ней поговорить. Хотя что бы я ей сказал? Держись! Все, что я мог сказать. Я знаю, что она человек была верующий, поэтому… Часто, заходя в храм, я упоминал Настю, за здравие ставил свечки», — поделился телеведущий Юрий Николаев.

По информации СМИ, последние две недели состояние Заворотнюк резко ухудшилось. Она сильно похудела, не могла вставать с постели. Актрису отправили в хоспис. Дочь Анна срочно вылетела из Дубая, где сейчас живет, в Москву. Поклонники поняли: наследница приехала попрощаться.

Близкие Заворотнюк организовали публичную церемонию прощания. Она состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве, куда пришли сотни человек. Люди, которые так любили задорную и веселую «няню Вику», получили возможность проводить ее в последний путь. После актрису похоронили на Троекуровском кладбище.