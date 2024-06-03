«Проклятие прекрасной няни»: как звезды сериала покидали этот мир один за другим

Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004–2009г

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Сколько участников знаменитого проекта умерли и по каким причинам?

После смерти заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк поклонники сериала «Моя прекрасная няня» вновь заговорили о проклятии знаменитого ситкома.

Зрители вспомнили, как много участников проекта ушли в мир иной, кто-то из них не дожил и до финала знаменитой истории. О трагических судьбах актеров — в материале 5-tv.ru.

Отказ и кома Жанны Фриске

Жанна Фриске скончалась из-за опухоли мозга спустя шесть лет после завершения сериала. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Роль няни Виктории Прутковской изначально могла достаться певице Жанне Фриске. По одной из версий, ее не утвердили из-за особого характера нового ситкома, сообщает KP.RU. Тогда продюсеры решили, что непрофессиональная актриса вряд ли сможет удержать на своих плечах долгоиграющий проект.

Финальным штрихом в выборе героини стал совместный полет в США продюсера сериала Александра Акопова и актрисы Анастасии Заворотнюк. За все время перелета артистку едва можно было перебить, что являлось явным отражением характера будущей «няни».

Жанне Фриске поставили страшный диагноз в 2013 году — опухоль головного мозга. Ей не смогли помочь и в клинике в Нью-Йорке, а последние месяцы она провела в коме.

Роковая авария Любови Полищук

Любовь Полищук скончалась из-за рака позвоночника в 2006 году. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004–2009г

Роль мамы Виктории оказалась одной из последних для актрисы Любови Полищук. В 2005 году у нее выявили саркому позвоночника, а пятью годами ранее артистка попала в серьезную аварию.

Лечение Полищук проходила в институте нейрохирургии имени Бурденко, где ей удалили часть позвоночника. Но реабилитация в частной клинике в Израиле восстановить здоровье так и не помогла.

Стоит отметить, что актриса, несмотря на свое тяжелое состояние, присутствовала во время съемок ключевой сцены со свадьбой Виктории Прутковской и Максима Шаталина в 2006 году.

«Боря, а можно я буду сидя играть в массовке?» — вспоминал актер Борис Смолкин, сыгравший в сериале дворецкого Константина.

Уже в конце того же года Любови Полищук не стало. Ей было 57 лет.

Борьба за доброе сердце Александры Назаровой

Александра Назарова умерла из-за проблем с легкими спустя десять лет после завершения сериала. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004–2009г

Бабушка Виктории Рутковской в исполнении 64-летней Александры Назаровой останется в сердцах фанатов сериала, как одна из самых харизматичных героинь. Баба Надя для фанатов была яркой женщиной с ужасающими манерами, но добрым сердцем.

Актриса страдала заболеванием легких, а после операции врачи выявили осложнения и на других внутренних органах. Александра Назарова скончалась уже после завершения сериала — в августе 2019 года.

Одиночество Ольги Прохватыло

Ольга Прохватыло умерла в одиночестве в 2013 году — у нее оторвался тромб. Кадр из сериала «Ранетки» 2008–2010г

Ольга Прохватыло сыграла в ситкоме «Моя прекрасная няня» тетю Раю, родственницу Виктории Прутковской. По сюжету она то и дело появлялась в жизни героев и запомнилась зрителям как один из ярких персонажей.

После завершения проекта актриса принимала участие и в других популярных проектах, в основном — юмористических. Однако судьба актрисы, напротив, оказалась весьма трагична: она ушла из жизни в 2013 году, оторвался тромб.

Друзья узнали об этом только когда Прохватыло перестала отвечать на звонки — артистка умерла в одиночестве в своей квартире.

Последний аккорд Дмитрия Персина

Дмитрий Персин скончался из-за опухоли головного мозга в 2009 году. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004–2009г

Дмитрия Персина зрители могли запомнить по эпизодической роли Левы Спинолома — в образе криминального авторитета он ухаживал за Викторией Прутковской.

Реальная же жизнь у него была совершенно иная. Так, Персин увлекался музыкой, даже создал группу «Числа» и уже затем вышли два ее альбома.

Актер умер в 2009 году. Ему была диагностирована опухоль головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как судьбы «прекрасных нянь» Анастасии Заворотнюк и Фрэн Дрешен оказались связаны.