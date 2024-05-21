«Нет ничего важнее этого»: почему Стас Михайлов сократил количество гастролей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Певец Стас Михайлов в последнее время сократил количество гастролей. При каком условии знаменитый артист готов завершить карьеру, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов рассказал, когда планирует уйти со сцены. Из-за чего певец задумался о пенсии? И почему переживает за свою семью? Зачем артист убрал из райдера деликатесы? Что помогает ему держать себя в тонусе? И какой неожиданный подарок получил шансонье в свой 55-летний юбилей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я всегда себя называю служителем сцены. Не звезда, а служитель сцены», — заявил народный артист России.

Юбилейный концерт в честь 55-летия Стаса Михайлова. Поздравить знаменитость с днем рождения пришли Григорий Лепс, Анита Цой, Ирина Круг и многие другие. Гости не скупились на подарки — эксклюзивные букеты, ювелирные изделия и даже наборы посуды с изображением артиста. Но самый дорогой и неожиданный сюрприз именинник получил от главы государства.

«Орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Ура! С днем рождения, Стас», — объявила со сцены певица Анита Цой.

Михайлов признался: несмотря на многолетний опыт, волновался перед выступлением. Ведь в зале присутствовали его мать и отец, которым он безмерно благодарен. Еще в начале творческой карьеры они предлагали сыну продать их квартиру, чтобы тот смог снять свой первый клип.

«Мамочка была в зале. Мой папочка. Он написал стихи для меня. Сейчас выйдет. Я хочу, чтобы батька почитал. Но он стесняется», — рассказал артист.

Михайлов признался, что в последнее время стал бояться за свою семью. Его родители не молодеют, а дети растут. Артист переживает, вдруг не сможет уберечь их от беды или болезней. Чтобы уделять больше времени родным, музыкант сократил количество гастролей.

«Когда ты не управляешь ситуацией какой-то, тебе становится страшно. И девочки. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди. У меня есть один маленький человечек, которого зовут Маша. Мой ребенок. Она любит, когда папа ей чешет ножку. Все, что хочу сегодня. Если приду, я поглажу ножку и усну с ней. Все. Это самое большое счастье», — признался Стас Михайлов.

Но уходить из шоу-бизнеса совсем артист не собирается. Он уверяет, что еще полон сил. А на покой отправится тогда, когда уже не сможет петь.

«Сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: все, спасибо. Бог дает, и я делаю. Насколько у меня хватит сил, не знаю», — уточнил исполнитель.

«Знаете, когда человек уже ничего не хочет, когда уже пропадает мелодический дар? Не пожелаю ни врагу, ни другу, тем более Стасу, чтобы это с ним, не дай бог, произошло», — заявил певец Григорий Лепс.

Стас Михайлов вспомнил, как ему и Григорию Лепсу не хватало денег даже на еду

Михайлов не скрывает: сейчас у него на первом месте заботы о семье. Всего остального исполнитель давно достиг своим трудом и ни в чем не нуждается. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Живет в четырехэтажном коттедже стоимостью около миллиарда рублей в престижном районе Подмосковья. А его гонорары, по данным СМИ, составляют около десяти миллионов рублей за концерт.

«Мне бы сохранить то, что есть в моих руках: родных, близких, детей, маму, папу, семью свою. Да нет ничего важнее этого», — подчеркнул Стас Михайлов.

Но в начале карьеры артист мог лишь грезить о многомиллионных гонорарах и славе.

«Мне никто ничего не обещал. И в 40 лет я стал известным. А в 20 я начал петь. Ты можешь представить? Кто из вас вообще, девчонки, кто здесь находится, пошли бы с артистом, который вообще из себя ничего не представляет?» — спросил певец.

«Стас был неизвестен. Мы выступали, если мне память не изменяет, в Краснодарском крае на огромном стадионе. И тогда Стас был, как говорят, на разогреве у артиста. Я была хедлайнером. Я смотрела, как пел Стас, и сказала: „Вау, какой у него классный тембр, какие песни клевые“», — вспомнила певица Катя Лель.

Михайлов признается, что с приходом славы лично составлял свои первые райдеры. И специально включал в них дорогие деликатесы.

«У меня раньше в райдере было, когда я только хотел быть известным, много всяких вещей, которые я не мог себе позволить», — сказал певец.

Артист вспоминает это время с улыбкой. Сейчас он достаточно скромен в быту.

«Я по этому поводу вообще не запариваюсь, честно. Что есть — поел, да и все. Человеческая жизнь от этого не зависит. Еда должна быть для тебя, но не ты для еды», — подчеркнул Стас Михайлов.

В прошлом году артисту удалось похудеть на 15 килограммов благодаря интервальному приему пищи и спорту.

«Где бы я ни был, все равно занимаюсь. Просто уже не хочу поправляться. Не скажу, что я герой. Тяжело это делать. С утра себя заставляю идти… Не-а, никакой (диеты. — Прим. ред.). Просто не ем я вечером», — рассказал певец.

Исполнитель не сделал исключение даже ради дня рождения. После выступления Михайлов не стал масштабно отмечать юбилей. Ведь уже на следующий день он отправился в большой гастрольный тур.