«Хотели мне помочь»: Стас Михайлов чуть не оставил родителей без единственного дома

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Не с первых дней творческая судьба знаменитого певца была успешной, но родные всегда его поддерживали. Однажды даже готовы были пойти на отчаянный шаг.

Народный артист РФ Стас Михайлов рассказал о безграничной любви и поддержке родителей, который готовы были остаться без дома ради его успеха. Как известно, карьера певца совершила крутой взлет на его четвертом десятке. Провинциальный исполнитель добился признания в Москве и стал знаменит на всю страну. Но поначалу приходилось непросто.

Мама с отцом, тем не менее, поддерживали его всегда. Об этом музыкант рассказал в ток-шоу на федеральном канале. Чтобы оплатить съемки клипа на одну из песен, родители предлагали ему продать свою квартиру.

«Мамочка с папой очень хотели мне помочь, но не знали как, поскольку у нас семья простая. Один раз отец мне говорит: „Давай продадим квартиру, а ты снимешь клип“. Я ответил: „Нет, пап, это вы с мамой заработали, живите, а я пробьюсь“. Знаю одно — делай, что должен и будь что будет, господь увидит», — вспомнил Михайлов.

Артист родился в Сочи в семье летчика и медсестры. Музыке учился недолго, в детстве, несколько месяцев провел в летном училище, но бросил, ушел в армию. По возвращении работал, где придется, параллельно выступая в ресторанах и записывал песни. В Москву переехал в 1992 году, первое время занимался развозом видеокассет, через пять лет выпустил альбом «Свеча».

Популярность пришла к Стасу Михайлову в 2005 году, через год дал успешный концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский», а еще через два вышел на сцену Кремлевского дворца. Известным артистом он стал в 37 лет — не только благодаря таланту. Упорство на пути к цели сделало свое дело. Народным артистом Михайлов стал в 2022 году.

Как ранее писал 5-tv.ru, 27 апреля певцу исполнилось 55 лет. В этот день президент РФ Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».